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Авторский тур
5 дней
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 47 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гран-тур. Карельская сага
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 34 450₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 12 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 28 450₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Увидеть все топовые места Карелии за три дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2921518 990₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кижи»
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