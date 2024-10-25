Вас ждет обзорная экскурсия по городу,
Программа тура по дням
2 января. Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Загородная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 12:30.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.
Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы, балы и маскарады.
Продолжительность экскурсии 5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
3 января. Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора и экскурсией по Эрмитажу
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора и экскурсией по Эрмитажу.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 12:00.
Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь.
Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.
Чтобы почувствовать волшебную атмосферу праздника во время прогулки, мы заглянем на новогоднюю ярмарку на Манежной площади с большой рождественской елью, праздничными аттракционами и домиками с сувенирами и сладостями.
Мороз нам ни по чем: справиться с холодом нам поможет горячий ароматный глинтвейн.
Закончится этот день экскурсией по Эрмитажу.
Эрмитаж – величайший музей мира.
Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.
Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.
Продолжительность экскурсии 3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
4 января. Автобусная экскурсия «Рождество в Выборге»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Автобусная экскурсия «Рождество в Выборге».
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 09:00.
Сегодня Вас ждет путешествие в Средневековье – город Выборг.
На обзорной экскурсии по Выборгу Вы погрузитесь в атмосферу средневекового города, увидите хорошо сохранившийся Выборгский замок на Замковом острове, погуляете по узким улочкам, мощённым брусчаткой, и познакомитесь с памятниками разных эпох.
Вас ждет традиционный финский обед, дегустация Выборгского кренделя, а также рассказ о традициях празднования Рождества в разных странах, символах Выборга и многое-многое другое.
Продолжительность экскурсии 11 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
5 января. Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов.
Встреча с гидом у ст. метро «Адмиралтейская».
Отправление на экскурсию в 11:00.
Начнется экскурсия в парадном центре города.
Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Дальше Ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора по району Коломны – самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.
Закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды.
Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора.
Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, новогодняя пушистая ель, «обжорные» ряды, где можно побаловать себя вкусным горячим глинтвейном.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт не предоставляется.
6 января. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург» с посещением Петропавловской крепости
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург» с посещением Петропавловской крепости.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 11:00.
Автобус провезёт Вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с яркими огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.
Во время обзорной экскурсии мы посетим основные достопримечательности и памятные мест Северной столицы.
Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Дворцовой и Сенатской площадей, Марсова Поля, Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.
Это идеальный вариант для знакомства с городом, каждый двор, мостовая, набережная которого наполнена вековой историей.
Экскурсия в Петропавловскую крепость познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла – самом высоком архитектурном сооружении города.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
В эту ночь православная церковь отмечает Рождество Христово – один из самых главных праздников церковного календаря. Рождественская служба пройдет во всех соборах и церквях города.
Главное богослужение состоится в Казанском кафедральном соборе.
Если Вы соберетесь посетить всенощное бдение, то лучше приходить заранее для того, чтобы занять места.
7 января. Загородная экскурсия в Павловск
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Павловск.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 13:00.
Дворцово-парковый ансамбль Павловск – императорская и великокняжеская резиденция, с которой связаны имена императора Павла I и его супруги императрицы Марии Федоровны.
Во время трассовой экскурсии вы узнаете об истории строительства Царскосельского тракта, соединявшего в XIX веке столицу имперской России Санкт-Петербург с летними загородными резиденциями – Царское Село и Павловск.
Экскурсия по парадным залам Павловского дворца и посещение Павловского парка – уникального памятника ландшафтного искусства.
С ноября по апрель предусмотрено свободное время на самостоятельную прогулку по парку.
По желанию за дополнительную плату можно покататься на тройке.
Продолжительность экскурсии 5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
8 января. Экскурсия в Кронштадт
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 14:00.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Продолжительность экскурсии 6 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|Размещение
|Период
|3 дня /2 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|02.01-08.01.25
|17475
|4185
|1-местн. номер
|02.01-08.01.25
|20715
|3710
|Доп. место
|02.01-08.01.25
|17475
|2090
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
|Размещение
|Период
|3 дня /2 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|02.01-08.01.25
|18005
|4725
|1-местн. номер
|02.01-08.01.25
|21785
|4250
|Доп. место
|02.01-08.01.25
|18005
|2360
ОХТИНСКАЯ 3*
Комфорт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3 дня /2 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|02.01-08.01.25
|18140
|4860
|1-местн. номер
|02.01-08.01.25
|22595
|4655
|Доп. место
|02.01-08.01.25
|16940
|1620
РОССИЯ 3*
Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3 дня /2 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|02.01-08.01.25
|16695
|3390
|1-местн. номер
|02.01-08.01.25
|20070
|3380
РОССИЯ 3*
Бизнес, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3 дня /2 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|02.01-08.01.25
|17225
|3930
|1-местн. номер
|02.01-08.01.25
|19790
|3245
|Доп. место
|02.01-08.01.25
|16115
|1215
DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3 дня /2 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|02.01-08.01.25
|18140
|4860
|1-местн. номер
|02.01-08.01.25
|23000
|4860
|Доп. место
|02.01-08.01.25
|17740
|2160
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт, завтрак шведский стол (дополнительное место поставить невозможно)
|Размещение
|Период
|3 дня /2 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|02.01-08.01.25
|17955
|4670
|1-местн. номер
|02.01-08.01.25
|21655
|4185
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3 дня /2 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|02.01-08.01.25
|18615
|5345
|1-местн. номер
|02.01-08.01.25
|22180
|4455
|Доп. место
|02.01-08.01.25
|20255
|3780
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3 дня /2 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|02.01-08.01.25
|21985
|8775
|1-местн. номер
|02.01-08.01.25
|28060
|7425
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Премиум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3 дня /2 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|02.01-08.01.25
|23975
|10800
|1-местн. номер
|02.01-08.01.25
|32075
|9450
|Доп. место
|02.01-08.01.25
|19975
|2700
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3 дня /2 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|02.01-08.01.25
|21985
|8775
|1-местн. номер
|02.01-08.01.25
|28600
|7695
|Доп. место
|02.01-08.01.25
|18085
|1755
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Премиум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|3 дня /2 ночи
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|02.01-08.01.25
|23050
|9855
|1-местн. номер
|02.01-08.01.25
|30205
|8505
|Доп. место
|02.01-08.01.25
|18750
|2025
|Экскурсионная программа без проживания и питания
|Кол-во дней экскурсионной программы
|3 дня /2 ночи
|13600
|-
|Скидки на детей до 14 лет
|Кол-во дней экскурсионной программы
|3 дня /2 ночи
|-
|-
Варианты проживания
«Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Кирочная
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
«Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
«Театральная площадь» 4
В погоне за впечатлениями важно возвращаться туда, где можно хорошо отдохнуть. Отель «Театральная Площадь» располагается в Санкт-Петербурге. Этот отель находится в пешей доступности от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Мариинский театр, Юсуповский дворец и Технологический институт-II.
Для гостей работает бар. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Хотите оставаться на связи? В отеле есть Wi-Fi. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт.
Гостям доступны и другие услуги. Например, тренажерный зал, медиалаундж, Cafe to Go, ресторан. Разрешено проживание с домашними животными.
В номере вас будут ждать телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
DOMINA Пулково 4
DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.
Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной
экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.
Гостиница «Охтинская»
Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.
Для заселения доступны категории Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.
Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.
В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.
Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.
Гостиница Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Express Sadovaya Hotel
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
- Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание: обеды и ужины + завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая важная информация есть в данном туре?
Время начала экскурсий в программе – предварительное.
Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли в тур с собакой?
В туре возможно участие с собаками до 5 кг, при условии, что во время экскурсионной программы собака остается в гостинице, так как в музеи запрещено брать с собой собак, только если это не собака-поводырь.
Размещение с собакой возможно в следующих отелях:
- Москва.
- Домино Пулково.
- Охтинская.
Более подробную информацию уточняйте при бронировании тура.