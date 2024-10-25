2 день

3 января. Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора и экскурсией по Эрмитажу

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора и экскурсией по Эрмитажу.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 12:00.

Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь.

Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

Чтобы почувствовать волшебную атмосферу праздника во время прогулки, мы заглянем на новогоднюю ярмарку на Манежной площади с большой рождественской елью, праздничными аттракционами и домиками с сувенирами и сладостями.

Мороз нам ни по чем: справиться с холодом нам поможет горячий ароматный глинтвейн.

Закончится этот день экскурсией по Эрмитажу.

Эрмитаж – величайший музей мира.

Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Продолжительность экскурсии 3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.