Рождественская сказка Петербурга. Тур на 7 дней

Рождественская сказка Петербурга
Встречайте Рождество в Петербурге! Это отличный повод провести время с семьёй и друзьями, насладиться красотой города и окунуться в атмосферу праздника.

Вас ждет обзорная экскурсия по городу, знаменитый Эрмитаж, загородные поездки в Царское село, Павловск и Кронштадт, а также путешествие в Средневековье – город Выборг.
5
3 отзыва
Рождественская сказка Петербурга. Тур на 7 дней
Рождественская сказка Петербурга. Тур на 7 дней
Рождественская сказка Петербурга. Тур на 7 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

2 января. Царское Село с посещением Екатерининского дворца

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Загородная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 12:30.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы, балы и маскарады.

Продолжительность экскурсии 5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

2 января. Царское Село с посещением Екатерининского дворца2 января. Царское Село с посещением Екатерининского дворца2 января. Царское Село с посещением Екатерининского дворца2 января. Царское Село с посещением Екатерининского дворца2 января. Царское Село с посещением Екатерининского дворца
2 день

3 января. Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора и экскурсией по Эрмитажу

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора и экскурсией по Эрмитажу.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 12:00.

Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь.

Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

Чтобы почувствовать волшебную атмосферу праздника во время прогулки, мы заглянем на новогоднюю ярмарку на Манежной площади с большой рождественской елью, праздничными аттракционами и домиками с сувенирами и сладостями.

Мороз нам ни по чем: справиться с холодом нам поможет горячий ароматный глинтвейн.

Закончится этот день экскурсией по Эрмитажу.

Эрмитаж – величайший музей мира.

Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Продолжительность экскурсии 3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

3 января. Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора и экскурсией по Эрмитажу3 января. Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора и экскурсией по Эрмитажу3 января. Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора и экскурсией по Эрмитажу3 января. Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора и экскурсией по Эрмитажу
3 день

4 января. Автобусная экскурсия «Рождество в Выборге»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Автобусная экскурсия «Рождество в Выборге».

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 09:00.

Сегодня Вас ждет путешествие в Средневековье – город Выборг.

На обзорной экскурсии по Выборгу Вы погрузитесь в атмосферу средневекового города, увидите хорошо сохранившийся Выборгский замок на Замковом острове, погуляете по узким улочкам, мощённым брусчаткой, и познакомитесь с памятниками разных эпох.

Вас ждет традиционный финский обед, дегустация Выборгского кренделя, а также рассказ о традициях празднования Рождества в разных странах, символах Выборга и многое-многое другое.

Продолжительность экскурсии 11 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

4 января. Автобусная экскурсия «Рождество в Выборге»4 января. Автобусная экскурсия «Рождество в Выборге»4 января. Автобусная экскурсия «Рождество в Выборге»4 января. Автобусная экскурсия «Рождество в Выборге»
4 день

5 января. Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов.

Встреча с гидом у ст. метро «Адмиралтейская».

Отправление на экскурсию в 11:00.

Начнется экскурсия в парадном центре города.

Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дальше Ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора по району Коломны – самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника.

Закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды.

Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора.

Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, новогодняя пушистая ель, «обжорные» ряды, где можно побаловать себя вкусным горячим глинтвейном.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт не предоставляется.

5 января. Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов5 января. Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов5 января. Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов5 января. Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов5 января. Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов5 января. Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов5 января. Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» с экскурсией по Юсуповскому дворцу и посещением Никольских рядов
5 день

6 января. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург» с посещением Петропавловской крепости

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург» с посещением Петропавловской крепости.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 11:00.

Автобус провезёт Вас по улицам и площадям в праздничном рождественском наряде с яркими огнями-поздравлениями с Рождеством Христовым.

Во время обзорной экскурсии мы посетим основные достопримечательности и памятные мест Северной столицы.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Дворцовой и Сенатской площадей, Марсова Поля, Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.

Это идеальный вариант для знакомства с городом, каждый двор, мостовая, набережная которого наполнена вековой историей.

Экскурсия в Петропавловскую крепость познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла – самом высоком архитектурном сооружении города.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

В эту ночь православная церковь отмечает Рождество Христово – один из самых главных праздников церковного календаря. Рождественская служба пройдет во всех соборах и церквях города.

Главное богослужение состоится в Казанском кафедральном соборе.

Если Вы соберетесь посетить всенощное бдение, то лучше приходить заранее для того, чтобы занять места.

6 января. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург» с посещением Петропавловской крепости6 января. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург» с посещением Петропавловской крепости6 января. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург» с посещением Петропавловской крепости6 января. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург» с посещением Петропавловской крепости6 января. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Рождественский Петербург» с посещением Петропавловской крепости
6 день

7 января. Загородная экскурсия в Павловск

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Павловск.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 13:00.

Дворцово-парковый ансамбль Павловск – императорская и великокняжеская резиденция, с которой связаны имена императора Павла I и его супруги императрицы Марии Федоровны.

Во время трассовой экскурсии вы узнаете об истории строительства Царскосельского тракта, соединявшего в XIX веке столицу имперской России Санкт-Петербург с летними загородными резиденциями – Царское Село и Павловск.

Экскурсия по парадным залам Павловского дворца и посещение Павловского парка – уникального памятника ландшафтного искусства.

С ноября по апрель предусмотрено свободное время на самостоятельную прогулку по парку.

По желанию за дополнительную плату можно покататься на тройке.

Продолжительность экскурсии 5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

7 января. Загородная экскурсия в Павловск
7 день

8 января. Экскурсия в Кронштадт

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 14:00.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Продолжительность экскурсии 6 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

8 января. Экскурсия в Кронштадт8 января. Экскурсия в Кронштадт8 января. Экскурсия в Кронштадт8 января. Экскурсия в Кронштадт8 января. Экскурсия в Кронштадт

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие

РазмещениеПериод7 дней /6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

02.01-08.01.25373804185
1-местн. номер02.01-08.01.25471003710
Доп. место02.01-08.01.25373802090

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие

РазмещениеПериод7 дней /6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

02.01-08.01.25389704725
1-местн. номер02.01-08.01.25503104250
Доп. место02.01-08.01.25389702360

ОХТИНСКАЯ 3*

Комфорт, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод7 дней /6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

02.01-08.01.25393704860
1-местн. номер02.01-08.01.25527354655
Доп. место02.01-08.01.25357701620

РОССИЯ 3*

Стандарт, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод7 дней /6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

02.01-08.01.25350353390
1-местн. номер02.01-08.01.25451603380

РОССИЯ 3*

Бизнес, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод7 дней /6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

02.01-08.01.25366253930
1-местн. номер02.01-08.01.25443203245
Доп. место02.01-08.01.25332951215

DOMINA ПУЛКОВО 4*

Апартаменты Стандарт, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод7 дней /6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

02.01-08.01.25393704860
1-местн. номер02.01-08.01.25539504860
Доп. место02.01-08.01.25381702160

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт, завтрак шведский стол (дополнительное место поставить невозможно)

РазмещениеПериод7 дней /6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

02.01-08.01.25388154670
1-местн. номер02.01-08.01.25499104185

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод7 дней /6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

02.01-08.01.25408055345
1-местн. номер02.01-08.01.25514954455
Доп. место02.01-08.01.25457253780

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод7 дней /6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

02.01-08.01.25509108775
1-местн. номер02.01-08.01.25691357425

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод7 дней /6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

02.01-08.01.255688010800
1-местн. номер02.01-08.01.25811809450
Доп. место02.01-08.01.25448802700

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод7 дней /6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

02.01-08.01.25509108775
1-местн. номер02.01-08.01.25707557695
Доп. место02.01-08.01.25392101755

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Премиум, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод7 дней /6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

02.01-08.01.25540959855
1-местн. номер02.01-08.01.25755608505
Доп. место02.01-08.01.25411952025
Экскурсионная программа без проживания и питания
Кол-во дней экскурсионной программы7 дней /6 ночей
25490-
Скидки на детей до 14 лет
Кол-во дней экскурсионной программы7 дней /6 ночей
1700-

Варианты проживания

«Достоевский» 4

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

«Достоевский» 4«Достоевский» 4«Достоевский» 4«Достоевский» 4«Достоевский» 4«Достоевский» 4«Достоевский» 4

Кирочная

6 ночей

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

«Театральная площадь» 4

6 ночей

В погоне за впечатлениями важно возвращаться туда, где можно хорошо отдохнуть. Отель «Театральная Площадь» располагается в Санкт-Петербурге. Этот отель находится в пешей доступности от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Мариинский театр, Юсуповский дворец и Технологический институт-II.

Для гостей работает бар. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Хотите оставаться на связи? В отеле есть Wi-Fi. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт.

Гостям доступны и другие услуги. Например, тренажерный зал, медиалаундж, Cafe to Go, ресторан. Разрешено проживание с домашними животными.

В номере вас будут ждать телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

«Театральная площадь» 4«Театральная площадь» 4«Театральная площадь» 4«Театральная площадь» 4«Театральная площадь» 4

DOMINA Пулково 4

6 ночей

DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.

Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной

экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.

DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4

Гостиница «Охтинская»

6 ночей

Гостиница «Охтинская» расположена в 0,1 км от реки Невы города Санкт-Петербург.

Для заселения доступны категории Стандарт», «Комфорт» и «Джуниор», которые оборудованы спальными местами, телевизором, мини-баром. В собственной ванной комнате есть средства личной гигиены и фен.

Пообедать можно в местном лобби-баре или же в ближайших кафе и ресторанах.

В гостинице созданы условия для организации и проведения деловых встреч. 5 оборудованных конференц-зала отлично подойдут для корпоративных мероприятий любого масштаба. А для семейного торжества или знаменательного дня подготовлено 4 современных банкетных зала с вместимостью до 250 человек.

Поблизости находятся Георгиевский сад, Малоохтинский парк. Расстояние до аэропорта — 16,9 км. Расстояние до ж/д вокзала — 2,7 км.

Гостиница «Охтинская»Гостиница «Охтинская»Гостиница «Охтинская»Гостиница «Охтинская»Гостиница «Охтинская»Гостиница «Охтинская»Гостиница «Охтинская»

Гостиница Россия

6 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Гостиница РоссияГостиница РоссияГостиница РоссияГостиница РоссияГостиница РоссияГостиница Россия

Express Sadovaya Hotel

6 ночей

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Express Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya Hotel

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
  • Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание: обеды и ужины + завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая важная информация есть в данном туре?

Время начала экскурсий в программе – предварительное.

Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли в тур собакой?

В туре возможно участие с собаками до 5 кг, при условии, что во время экскурсионной программы собака остается в гостинице, так как в музеи запрещено брать с собой собак, только если это не собака-поводырь.

Размещение с собакой возможно в следующих отелях:

  1. Москва.
  2. Домино Пулково.
  3. Охтинская.

Более подробную информацию уточняйте при бронировании тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
25 окт 2024
Тур очень понравился, экскурсии были незабываемые👍🏻👍🏻👍🏻 Эти экскурсии подтолкнули на подробное изучение истории России, когда правили наши императоры и императрицы. Также этот тур познакомил нас с городом-героем Санкт-Петербург. Я всем доволен, рекомендую всем!
И
2 окт 2024
Добрый день! Поездка прошла, все супер! Желаю вам удачи, успехов, и всего самого наилучшего. Спасибо большое за отлично проведенное время.
Н
13 сен 2024
Тур покупала в подарок маме на Юбилей (с 04.09.-08.09.2024г.). Все очень понравилось! Особенно близость к центру, отличная ведомственная гостиница на Кирочной (в номере есть все необходимое), разнообразные завтраки, близость остановок,
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рядом Таврический сад, Смольный, музей Кутузова. По набору экскурсий тоже хорошо. Хорошие гиды. Влюбились в Санкт-Петербург! Единственное, не впечатлила пешеходная экскурсия по Невскому: шумно… ну и как-то скучновато, неинтересно было… (это мнение мамы и ее сестры). Пожелание: заменить ее на более знаковое место достопримечательность или может быть включить экскурсию по парадным и дворам колодцам (я была на такой в июне 2024г., очень интересно и атмосферно). А так, организация тура отличная! Будем продолжать путешествовать с "Большой Страной". Спасибо огромное за оперативную обратную связь менеджеров. Рекомендую этот ресурс друзьям и знакомым. Удачи и процветания!

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