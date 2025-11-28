Мои заказы

Мини-тур по Карелии - успеть за выходные: "Рускеала", парк "Бастионъ", Ладожские шхеры, дегустации

Промчаться на катере по Ладоге, почувствовать себя викингом, погулять по Сортавале и у водопадов
В туре вас ждёт всё самое-самое: главные достопримечательности, интересные интерактивы, впечатляющие пейзажи и гастрономические открытия.

Мы прогуляемся по подвесным мостам к водопадам Ахвенкоски, знакомым по фильму «А зори здесь тихие», полюбуемся
читать дальше

отвесными мраморными скалами в горном парке «Рускеала».

На катере прогуляемся по Ладожским шхерам с высадкой на острове Хонкасало, откуда открывается панорама озера.

В парке «Бастионъ» перенесёмся в прошлое и сами ненадолго станем викингами: примерим костюмы, постреляем в тире и познакомимся с их обычаями.

Пройдём по атмосферным улочкам Сортавалы, заглянем в музей минералов и послушаем о свойствах карельского шунгита. А ещё попробуем иван-чай с вареньем, отведаем бальзамов, настоек и рыбы.

Мини-тур по Карелии - успеть за выходные: "Рускеала", парк "Бастионъ", Ладожские шхеры, дегустации

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»

В 8:00 мы отправимся от Казанского собора. Дополнительная посадка — у метро «Проспект Просвещения» в 8:40.

Сделаем техническую остановку в Приозерске, где можно перекусить и выпить кофе. В 11:00 посетим крепость Карела-Кексгольм, а в 12:40 остановимся у кирхи Яккимаа. Затем зайдём в музей «Город ангелов», где в руинах кирхи размещена коллекция деревянных скульптур.

Заглянем в первый в России музей иван-чая и попробуем напиток с карельскими вареньями. В 14:10 нас ждёт обед.

После отправимся к водопадам Ахвенкоски и пройдёмся по экотропе с подвесными мостами. К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала» и к Мраморному каньону, где до 19:45 у вас будет свободное время для дополнительных активностей: водная прогулка по Изумрудному озеру, экскурсия «Подземная Рускеала», полёт на троллее или ужин в кафе «Русколка».

Вечером разместимся в отеле в центре Сортавалы и в 20:45 поужинаем.

Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»
2 день

Прогулка на катере по Ладожским шхерам, остров Хонкасало, парк «Бастионъ», дегустации, прогулка по Сортавале

После завтрака с 10:00 до 12:00 состоится прогулка на катере по Ладожскому озеру. Маршрут пройдёт вдоль живописных шхер с высадкой на острове Хонкасало, который называют «Крышей Ладоги». Здесь мы поднимемся на скалу высотой около 80 метров и полюбуемся панорамными видами на озеро.

Следующим пунктом программы станет посещение исторического парка «Бастионъ». С 12:20 до 14:40 вы будете знакомиться с эпохой викингов и погружаться в прошлое. Осмотрите интерактивные объекты, сможете пострелять в тире, примерите костюмы воинов и сделаете эффектные снимки. А затем вас ждёт дегустация медовухи с рассказом о традициях её производства и скандинавскими тостами.

С 15:20 до 16:00 обед. После погуляем по Сортавале, полюбуемся старинными зданиями и памятниками, услышим истории, связанные с эпосом «Калевала».

Посетим Центр шунгита и Музей минералов. Продегустируем карельские бальзамы, настойки и соки, созданные на основе местных трав. На обратном пути заглянем в фирменный магазин форелевого хозяйства, где попробуем рыбу и сможем купить деликатесы.

Возвращение в Санкт-Петербург вечером: в 22:30–23:00 к станции метро «Проспект Просвещения», в 23:00–23:30 — к Казанскому собору.

Прогулка на катере по Ладожским шхерам, остров Хонкасало, парк «Бастионъ», дегустации, прогулка по СортавалеПрогулка на катере по Ладожским шхерам, остров Хонкасало, парк «Бастионъ», дегустации, прогулка по СортавалеПрогулка на катере по Ладожским шхерам, остров Хонкасало, парк «Бастионъ», дегустации, прогулка по СортавалеПрогулка на катере по Ладожским шхерам, остров Хонкасало, парк «Бастионъ», дегустации, прогулка по СортавалеПрогулка на катере по Ладожским шхерам, остров Хонкасало, парк «Бастионъ», дегустации, прогулка по Сортавале

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Посещение водопадов Ахвенкоски, музея минералов
  • Интерактивная экскурсия в исторический парк «Бастионъ»
  • Путешествие на катере по Ладожским шхерам
  • Дегустация иван-чая, бальзамов, настоек, соков и рыбы
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы: обед - 650 ₽, ужин - 800 ₽ (по желанию)
  • Посещение парка «Рускеала» и Мраморного каньона (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 650 ₽, люди 60+ и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
  • Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
  • Экскурсии и активности по желанию:
  • Экотропа: взрослые - 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет - 400 ₽
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) - взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽
  • Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станция метро «Проспект Просвещения», 8:40
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения», 22:30-23:00; Казанская площадь, 2, 23:00-23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальше

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

«Затерянная Карелия за 2 дня» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
На автобусе
1 день 18 часов
-
34%
40 отзывов
«Затерянная Карелия за 2 дня» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 450 ₽15 900 ₽ за человека
Уик-энд в Карелии: автобусный тур в Сортавалу и парк «Рускеала», дегустации и экскурсии на выбор
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Уик-энд в Карелии: автобусный тур в Сортавалу и парк «Рускеала», дегустации и экскурсии на выбор
Полюбоваться водопадами Ахвенкоски, попробовать настойки и иван-чай, осмотреть крепость Карела
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
9450 ₽ за человека
Автобусный тур в Карелию на выходные: «Рускеала», водопады, викинги и дегустации
На автобусе
2 дня
Автобусный тур в Карелию на выходные: «Рускеала», водопады, викинги и дегустации
Увидеть Мраморный каньон, погулять по Сортавале, отведать чая и настоек, посетить парк «Бастионъ»
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
10 850 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга