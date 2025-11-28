В туре вас ждёт всё самое-самое: главные достопримечательности, интересные интерактивы, впечатляющие пейзажи и гастрономические открытия.Мы прогуляемся по подвесным мостам к водопадам Ахвенкоски, знакомым по фильму «А зори здесь тихие», полюбуемся

отвесными мраморными скалами в горном парке «Рускеала». На катере прогуляемся по Ладожским шхерам с высадкой на острове Хонкасало, откуда открывается панорама озера. В парке «Бастионъ» перенесёмся в прошлое и сами ненадолго станем викингами: примерим костюмы, постреляем в тире и познакомимся с их обычаями. Пройдём по атмосферным улочкам Сортавалы, заглянем в музей минералов и послушаем о свойствах карельского шунгита. А ещё попробуем иван-чай с вареньем, отведаем бальзамов, настоек и рыбы.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.