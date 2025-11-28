Мы прогуляемся по подвесным мостам к водопадам Ахвенкоски, знакомым по фильму «А зори здесь тихие», полюбуемся
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.
Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.
Программа тура по дням
Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»
В 8:00 мы отправимся от Казанского собора. Дополнительная посадка — у метро «Проспект Просвещения» в 8:40.
Сделаем техническую остановку в Приозерске, где можно перекусить и выпить кофе. В 11:00 посетим крепость Карела-Кексгольм, а в 12:40 остановимся у кирхи Яккимаа. Затем зайдём в музей «Город ангелов», где в руинах кирхи размещена коллекция деревянных скульптур.
Заглянем в первый в России музей иван-чая и попробуем напиток с карельскими вареньями. В 14:10 нас ждёт обед.
После отправимся к водопадам Ахвенкоски и пройдёмся по экотропе с подвесными мостами. К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала» и к Мраморному каньону, где до 19:45 у вас будет свободное время для дополнительных активностей: водная прогулка по Изумрудному озеру, экскурсия «Подземная Рускеала», полёт на троллее или ужин в кафе «Русколка».
Вечером разместимся в отеле в центре Сортавалы и в 20:45 поужинаем.
Прогулка на катере по Ладожским шхерам, остров Хонкасало, парк «Бастионъ», дегустации, прогулка по Сортавале
После завтрака с 10:00 до 12:00 состоится прогулка на катере по Ладожскому озеру. Маршрут пройдёт вдоль живописных шхер с высадкой на острове Хонкасало, который называют «Крышей Ладоги». Здесь мы поднимемся на скалу высотой около 80 метров и полюбуемся панорамными видами на озеро.
Следующим пунктом программы станет посещение исторического парка «Бастионъ». С 12:20 до 14:40 вы будете знакомиться с эпохой викингов и погружаться в прошлое. Осмотрите интерактивные объекты, сможете пострелять в тире, примерите костюмы воинов и сделаете эффектные снимки. А затем вас ждёт дегустация медовухи с рассказом о традициях её производства и скандинавскими тостами.
С 15:20 до 16:00 обед. После погуляем по Сортавале, полюбуемся старинными зданиями и памятниками, услышим истории, связанные с эпосом «Калевала».
Посетим Центр шунгита и Музей минералов. Продегустируем карельские бальзамы, настойки и соки, созданные на основе местных трав. На обратном пути заглянем в фирменный магазин форелевого хозяйства, где попробуем рыбу и сможем купить деликатесы.
Возвращение в Санкт-Петербург вечером: в 22:30–23:00 к станции метро «Проспект Просвещения», в 23:00–23:30 — к Казанскому собору.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Посещение водопадов Ахвенкоски, музея минералов
- Интерактивная экскурсия в исторический парк «Бастионъ»
- Путешествие на катере по Ладожским шхерам
- Дегустация иван-чая, бальзамов, настоек, соков и рыбы
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание вне программы: обед - 650 ₽, ужин - 800 ₽ (по желанию)
- Посещение парка «Рускеала» и Мраморного каньона (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 650 ₽, люди 60+ и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
- Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
- Экскурсии и активности по желанию:
- Экотропа: взрослые - 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет - 400 ₽
- Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) - взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽
- Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽