2 дня
Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
Посетить средневековый замок, приготовить выборгский крендель и погулять по парку вдохновения
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
21 сен в 09:30
12 окт в 09:30
11 900₽ за человека
2 дня
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
28 сен в 08:00
3 ноя в 08:00
10 390₽ за человека
2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
Завтра в 11:00
14 сен в 08:00
35 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила17 июня 2024Прекрасная поездка, превзошедшая все мои ожидания. Я ранее уже бывала в этих местах, но не слишком углублялась в детали. Сопровождающий
- ММарина29 февраля 2024С гидом ездили в гости к вепсам, все было великолепно, все понравилось. особенно забота о смене питания на вегетарианское!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры на 23 февраля»
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