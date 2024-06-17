Туры на 23 февраля – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Санкт-Петербурге, цены от 10 390 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
На автобусе
2 дня
Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
Посетить средневековый замок, приготовить выборгский крендель и погулять по парку вдохновения
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
21 сен в 09:30
12 окт в 09:30
11 900 за человека
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
На автобусе
2 отзыва
2 дня
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
28 сен в 08:00
3 ноя в 08:00
10 390 за человека
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
На машине
2 дня
Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
Получить предсказание судьбы, попить чай в квартире Распутина и узнать мрачные тайны города на Неве
Начало: Санкт-Петербург, 11:00
Завтра в 11:00
14 сен в 08:00
35 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    17 июня 2024
    В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
    Прекрасная поездка, превзошедшая все мои ожидания. Я ранее уже бывала в этих местах, но не слишком углублялась в детали. Сопровождающий
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    нашу группу гид Елена приятно удивила своими глубокими знаниями и красочной подачей материала. Творческий подход, который она проявила: прекрасно подобранный музыкальный материал, интересные иллюстрации из сказок и легенд к рассказам об истории, быте и традициях вепсов, не оставлял нашего интереса и внимания практически на все время поездки. Очень интеллигентное отношение ко всем туристам группы и, в то же время, неукоснительное выполнение всей программы поездки, сохранив прекрасные отношения всех участников группа между собой. Всем рекомендую эту увлекательную поездку и этого профессионального гида. Два дня прекрасного отдыха показались мне неделей интереснейшего и познавательного тура под названием "Сказки Вепского леса".

  • М
    Марина
    29 февраля 2024
    В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
    С гидом ездили в гости к вепсам, все было великолепно, все понравилось. особенно забота о смене питания на вегетарианское!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры на 23 февраля»

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  1. Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
  2. В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
  3. Секреты мистического Петербурга: загадочные места, городские легенды и гадание на Таро
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Музей Фаберже
  3. Петергоф
  4. Исаакиевский собор
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Набережная
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Туры на 23 февраля" можно забронировать 3 тура от 10 390 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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