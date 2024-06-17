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нашу группу гид Елена приятно удивила своими глубокими знаниями и красочной подачей материала. Творческий подход, который она проявила: прекрасно подобранный музыкальный материал, интересные иллюстрации из сказок и легенд к рассказам об истории, быте и традициях вепсов, не оставлял нашего интереса и внимания практически на все время поездки. Очень интеллигентное отношение ко всем туристам группы и, в то же время, неукоснительное выполнение всей программы поездки, сохранив прекрасные отношения всех участников группа между собой. Всем рекомендую эту увлекательную поездку и этого профессионального гида. Два дня прекрасного отдыха показались мне неделей интереснейшего и познавательного тура под названием "Сказки Вепского леса".