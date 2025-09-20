На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 10:00 (можно добраться от станции С...
20 сен в 10:00
11 000 ₽ за человека
Обратно в Древнюю Русь: индивидуальный автотур в Великий Новгород
С комфортом увидеть значимые места, побывать в древнейшем кремле России и резиденции князей
Начало: Санкт-Петербург, ваш отель в центральном или южном...
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
35 800 ₽ за всё до 4 чел.
Выходные на берегах Выборгского и Финского заливов только для вашей компании
Погрузиться в атмосферу Средневековья, погулять по парку «Монрепо» и увидеть усадьбу Ильи Репина
Начало: Санкт-Петербург, точное место - по договорённости,...
26 авг в 08:00
28 авг в 08:00
38 700 ₽ за всё до 4 чел.
