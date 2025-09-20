Найдено 3 тура в категории « Корпоративные туры » в Санкт-Петербурге, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности SUP-прогулки 2 дня На сапбордах по реке Оредеж Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС Начало: Сиверская ГЭС, 10:00 (можно добраться от станции С... 11 000 ₽ за человека На машине 2 дня Обратно в Древнюю Русь: индивидуальный автотур в Великий Новгород С комфортом увидеть значимые места, побывать в древнейшем кремле России и резиденции князей Начало: Санкт-Петербург, ваш отель в центральном или южном... 35 800 ₽ за всё до 4 чел. На машине 2 дня Выходные на берегах Выборгского и Финского заливов только для вашей компании Погрузиться в атмосферу Средневековья, погулять по парку «Монрепо» и увидеть усадьбу Ильи Репина Начало: Санкт-Петербург, точное место - по договорённости,... 38 700 ₽ за всё до 4 чел. Все туры Санкт-Петербурга

