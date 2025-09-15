Найдено 3 тура в категории « Золотые Ворота » в Санкт-Петербурге, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6 дней Путешествие по Золотому кольцу с дегустациями, ярмарочными гуляниями и мастер-классом от Бабы-яги Познакомиться с кацкарями, приготовить молодильное зелье, отведать сыров, медовухи, печёных яблок Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская» (за па... «На нашем пути встретятся Золотые ворота, водонапорная башня, смотровые с панорамами Клязьмы, Успенский собор с фресками Андрея Рублёва, белокаменный Дмитриевский собор» 40 690 ₽ за человека На автобусе 5 дней Автобусный тур из Петербурга: 7 городов Золотого кольца, Тверь и Боголюбово Изучить Ярославль и Кострому, погулять по Суздалю и Владимиру, посетить Троице-Сергиеву лавру Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»... «Мы рассмотрим фрески Андрея Рублёва в Успенском соборе, посетим Дмитриевский храм и Золотые ворота» 34 900 ₽ за человека На автобусе 6 дней Из Петербурга по Золотому кольцу, древним городам и обителям Увидеть луковичные купола и кремлёвские стены, насладиться пейзажами и богатой историей глубинки Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»... «Мы рассмотрим фрески Андрея Рублёва в Успенском соборе, посетим Дмитриевский храм и Золотые ворота, проследуем по пешеходной Георгиевской улице» 38 900 ₽ за человека Все туры Санкт-Петербурга

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Золотые Ворота»

Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Золотые Ворота», цены от 34900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь