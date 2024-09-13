Программа тура по дням
Понедельник. Загородная автобусная экскурсия в Ораниенбаум с экскурсией по Большому Меншиковскому дворцу и Катальной горке
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Загородная автобусная экскурсия в Ораниенбаум с экскурсией по Большому Меншиковскому дворцу и Катальной горке.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 11:45.
На берегу Финского залива, в десяти километрах западнее Петергофа расположен Ораниенбаум – дворцово-парковый ансамбль в Ломоносове, городе-спутнике Санкт-Петербурга.
Мы проедем с Вами по Петергофской дороге – парадной «першпективе» императорских резиденций, великокняжеских усадеб и дач, прогуляемся по парку Ораниенбаума, где нет каскадов и фонтанов, но зато есть «очаровательная система террас, нарядно спускающихся к партеру перед морем и прихотливо играющих извилистыми линиями своих перил».
Посетим с экскурсией Большой Меншиковский дворец и павильон Катальная горка – прообраз американских горок, ведь недаром же во всем мире их называют «русским».
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Вторник. Пешеходная экскурсия "Твоих оград узор чугунный…" с экскурсией в "Спас-на-Крови" и в Золотую/Бриллиантовую кладовые Эрмитажа
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» с экскурсией в Храм Воскресения Христова («Спас-на-Крови») и в Золотую/Бриллиантовую кладовые Эрмитажа.
Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).
Отправление на экскурсию в 11:00.
По богатству чугунного убранства Петербургу нет в мире равного.
Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых оград Северной столицы – изящными решетками Летнего сада, Михайловского сада, роскошными воротами Зимнего дворца и др.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова («Спас-на-Крови»).
Необычный по красоте храм возведен на месте смертельного ранения императора Александра II.
В память об этом событии внутри храма сохранена часть набережной, где террорист взорвал бомбу.
Экскурсия в «Спас-на-крови» откроет для вас мир мозаики, покрывающей более 7000 кв. м поверхности храма в 68 сюжетах из Евангелия.
Экскурсия в Золотую или Бриллиантовую кладовые Эрмитажа.
Богатейшее собрание произведений ювелирного искусства.
Экспозиции кладовых знакомят с шедеврами мастеров разных стран и народов, культур и эпох, начиная с древнейших времен до начала XX века.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Среда. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с экскурсией по иммерсивной выставке "Пропавшие в кинохронике"
Завтрак в гостинице.
Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» с экскурсией по иммерсивной выставке «Пропавшие в кинохронике» (аудиогид).
Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off – идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа.
Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.
Пропавшие в кинохронике – уникальный иммерсивный проект, в котором события Великой Отечественной войны рассказываются от имени кинооператоров, фотокорреспондентов, актёров и сотрудников киностудий.
Долгий путь от Ленинграда и Сталинграда, Кавказа и Мурманска до Берлина, запечатленный в 15 эпизодах и отмеренный километрами кинопленки.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Четверг. Загородная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу и прогулкой по парку.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 13:30.
Дворцово-парковый ансамбль включает Гатчинский дворец (единственный дворец-замок в пригородах Санкт-Петербурга) и парк – первый пейзажный парк России.
Гатчинский дворец на протяжении многих лет оставался любимой резиденцией российских императоров и превратился в настоящую сокровищницу произведений искусства. Сохранены парадные залы 18 века.
Гатчинский парк и дворец-замок единственный в своем роде ансамбль, в котором воплощен романтический идеал царственного уединения в окружении сурово-величавой природы. Четвертую часть территории парка занимают водные пространства.
Гармоничное сочетание озёр, прихотливо извивающихся речек, множество живописных островов.
Продолжительность экскурсии 6 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Пятница. Автобусная экскурсия «Мифы и тайны Петербурга»
Завтрак в гостинице.
Автобусная экскурсия «Мифы и тайны Петербурга».
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 17:30.
Где жила Пиковая дама? Когда знаменитые сфинксы меняют выражение лица? Кому помогают каменные львы?
Где можно встретить знаменитые приведения города: дух Петра I, Григория Распутина, княжны Таракановой, призрак зодчего Монферрана и других известных исторических личностей?
Вы побываете у Михайловского замка – одного из самых таинственных мест Петербурга, где до сих пор посетители видят странные тени и становятся свидетелями необъяснимых явлений.
Посетите дворик, где исполняются все желания и мечты, а также услышите множество любопытных историй. Однако доля иронии обязательно пригодится Вам на этой прогулке.
Продолжительность экскурсии 2,5-3 часа.
Транспорт предоставляется на тематическую экскурсию.
Суббота. Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки музея-фотосалона Карла Буллы
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки музея-фотосалона Карла Буллы.
Встреча с гидом у ст. метро «Достоевская».
Отправление на экскурсию в 11:00.
Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга.
Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта.
Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый 18 век, разночинный 19, бунтарский 20!
Завершает экскурсию посещением музея-фотосалона Карла Буллы – историческое «родовое гнездо» петербургской фотографии.
Более полутора веков в нём непрерывно работает фотоателье — хозяева менялись, а фотосъёмка продолжалась!
Петербуржцы/ленинградцы и гости города приходили сюда фотографироваться в мирное время, годы революций, гражданской войны и все 900 дней блокады Ленинграда.
Приходят и сегодня — сделать снимок, посмотреть выставки и со смотровой площадки полюбоваться панорамой Невского проспекта.
Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Воскресенье. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 11:45.
В этом путешествие Вы увидите уникальное сооружение – дамбу, соединяющую остров Котлин в Финском заливе с материком, гавани Петровского порта с кораблями ВМФ, пристани, доки, крепостные стены, Адмиралтейство, обводный канал, Итальянский дворец, многочисленные памятники (легендарным российским морякам и др.), Кронштадтский фудшток (точка отсчета всех высот и глубин на территории России), гидротехнические сооружения, не имеющие аналогов в мире (док Петра I), комплекс губернских домов XVIII в., уникальную металлическую мостовую, Якорную площадь, грандиозный Морской собор, Гостиный двор, Морское собрание, Морскую библиотеку, Петровский парк, бульвары, пруды.
Музей Военно-Морской Славы – инновационный музейный комплекс в Кронштадте.
Здесь Вы не просто играете роль наблюдателя, а становится исследователем.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-20.10.24
|26535
|3375
|21.10-10.11.24
|27600
|3915
|11.11-28.12.24
|26535
|3375
|1-местн. номер
|30.09-20.10.24
|31395
|2900
|21.10-10.11.24
|33540
|3440
|11.11-28.12.24
|31395
|2900
|Доп. место
|30.09-20.10.24
|26535
|1685
|21.10-10.11.24
|27600
|1955
|11.11-28.12.24
|26535
|1685
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-20.10.24
|27600
|3915
|21.10-10.11.24
|28660
|4455
|11.11-28.12.24
|27600
|3915
|1-местн. номер
|30.09-20.10.24
|33540
|3440
|21.10-10.11.24
|35680
|3980
|11.11-28.12.24
|33540
|3440
|Доп. место
|30.09-20.10.24
|27600
|1955
|21.10-10.11.24
|28660
|2225
|11.11-28.12.24
|27600
|1955
Станция K43
Стандарт, завтрак накрытие
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-20.10.24
|26535
|3375
|21.10-03.11.24
|28660
|4455
|04.11-28.12.24
|24680
|2430
|1-местн. номер
|30.09-20.10.24
|33285
|3375
|21.10-03.11.24
|37030
|4320
|04.11-28.12.24
|29540
|2430
|Доп. место
|30.09-20.10.24
|25935
|1485
|21.10-03.11.24
|26860
|1620
|04.11-28.12.24
|24280
|1080
Станция L1 3*
Мансарда/Атриум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-20.10.24
|26800
|3510
|21.10-03.11.24
|29190
|4725
|04.11-28.12.24
|24545
|2360
|1-местн. номер
|30.09-20.10.24
|33820
|3510
|21.10-03.11.24
|37560
|4455
|04.11-28.12.24
|29270
|2360
|Доп. место
|30.09-20.10.24
|26400
|1620
|21.10-03.11.24
|26990
|1620
|04.11-28.12.24
|24245
|1080
Станция L1 3*
Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-20.10.24
|27330
|3780
|21.10-03.11.24
|29720
|4995
|04.11-28.12.24
|25075
|2630
|1-местн. номер
|30.09-20.10.24
|34890
|3780
|21.10-03.11.24
|38630
|4725
|04.11-28.12.24
|30340
|2630
|Доп. место
|30.09-20.10.24
|26530
|1620
|21.10-03.11.24
|27120
|1620
|04.11-28.12.24
|24375
|1080
МОСКВА 4*
Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-20.10.24
|28130
|4185
|21.10-03.11.24
|28925
|4590
|04.11-28.12.24
|28130
|4185
|1-местн. номер
|30.09-20.10.24
|34880
|3780
|21.10-03.11.24
|36485
|4185
|04.11-28.12.24
|34880
|3780
|Доп. место
|30.09-20.10.24
|28330
|2160
|21.10-03.11.24
|29325
|2430
|04.11-28.12.24
|28330
|2160
Станция S12 4*
Стандарт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-20.10.24
|29720
|4995
|21.10-03.11.24
|32905
|6370
|04.11-28.12.24
|24670
|3240
|1-местн. номер
|30.09-20.10.24
|38630
|4725
|21.10-03.11.24
|45055
|6110
|04.11-28.12.24
|31150
|3240
|Доп. место
|30.09-20.10.24
|27120
|1620
|21.10-03.11.24
|29905
|2210
|04.11-28.12.24
|23870
|1350
Станция S12 4*
Комфорт, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-20.10.24
|30515
|5400
|21.10-03.11.24
|33700
|7020
|04.11-28.12.24
|27600
|3915
|1-местн. номер
|30.09-20.10.24
|40235
|5130
|21.10-03.11.24
|46660
|6750
|04.11-28.12.24
|35430
|3915
|Доп. место
|30.09-20.10.24
|27315
|1620
|21.10-03.11.24
|30100
|2295
|04.11-28.12.24
|25800
|1350
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*
Стандарт Двор, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-17.10.24
|29190
|4725
|18.10-04.11.24
|30250
|5265
|05.11-28.12.24
|28925
|4590
|1-местн. номер
|30.09-17.10.24
|38640
|4725
|18.10-04.11.24
|40780
|5265
|05.11-28.12.24
|38105
|4590
|Доп. место
|30.09-17.10.24
|28190
|2025
|18.10-04.11.24
|28450
|2025
|05.11-28.12.24
|28125
|2025
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*
Стандарт Нева, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-17.10.24
|36885
|8640
|18.10-04.11.24
|37415
|8910
|05.11-28.12.24
|36885
|8640
|1-местн. номер
|30.09-17.10.24
|54165
|8640
|18.10-04.11.24
|55235
|8910
|05.11-28.12.24
|54165
|8640
|Доп. место
|30.09-17.10.24
|30085
|2025
|18.10-04.11.24
|30215
|2025
|05.11-28.12.24
|30085
|2025
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт, завтрак шведский стол (дополнительное место поставить невозможно)
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-28.12.24
|29085
|4670
|1-местн. номер
|30.09-28.12.24
|36485
|4185
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-28.12.24
|30410
|5345
|1-местн. номер
|30.09-28.12.24
|37538
|4455
|Доп. место
|30.09-28.12.24
|33690
|3780
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-10.11.24
|33965
|6890
|11.11-28.12.24
|29455
|4860
|1-местн. номер
|30.09-10.11.24
|43955
|6075
|11.11-28.12.24
|34855
|3780
|Доп. место
|30.09-10.11.24
|30565
|2430
|11.11-28.12.24
|29455
|2430
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Премиум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-10.11.24
|37945
|9180
|11.11-28.12.24
|33435
|6885
|1-местн. номер
|30.09-10.11.24
|51985
|8100
|11.11-28.12.24
|42885
|5805
|Доп. место
|30.09-10.11.24
|31545
|2430
|11.11-28.12.24
|30435
|2430
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-10.11.24
|34495
|7425
|11.11-28.12.24
|29985
|5130
|1-местн. номер
|30.09-10.11.24
|45025
|6345
|11.11-28.12.24
|35925
|4050
|Доп. место
|30.09-10.11.24
|28695
|1755
|11.11-28.12.24
|27585
|1755
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Премиум, завтрак шведский стол
|Размещение
|Период
|5/4
|Доп. сутки (за номер)
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|30.09-10.11.24
|38475
|9450
|11.11-28.12.24
|33965
|7155
|1-местн. номер
|30.09-10.11.24
|53055
|8370
|11.11-28.12.24
|43955
|6075
|Доп. место
|30.09-10.11.24
|29675
|1755
|11.11-28.12.24
|28565
|1755
|Экскурсионная программа без проживания и питания
|Кол-во дней экскурсионной программы
|5/4
|30.09-28.12
|20255
|-
|Скидки на детей до 14 лет
|Кол-во дней экскурсионной программы
|5/4
|900
|-
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Отель Казанская 43
Отель «Казанская 43» расположен в центре города Санкт-Петербурга, возле Памятника Нос майора Ковалева
Отель предлагает размещение в комфортабельных номерах, каждый из которых оборудован удобной мебелью, телевизором и собственной ванной комнатой.
К услугам гостей уютная зона отдыха, где можно пообщаться с новыми знакомыми и выпить чашку чая или кофе.
Отель находится недалеко от станций трех линий метрополитена - «Сенная», «Садовая» и «Спасская». Отсюда Вы с легкостью доберетесь до нужного места на общественном транспорте.
Отель Станция Премьер S12
Отдых должен быть комфортным! Отель «Отель Станция Премьер S12» располагается в Санкт-Петербурге. Этот отель находится неподалёку от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Садовая, Юсуповский дворец и Мариинский театр.
Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.
Доступная среда: работает лифт. А ещё в распоряжении гостей прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на английском и русском.
В номере вас будут ждать телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Express Sadovaya Hotel
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
- Завтраки в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Трансфер в день заезда и выезда
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Проживание и завтраки, если выбран тариф без проживания
- Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая важная информация есть в туре?
Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.
Время начала экскурсий в программе – предварительное.
Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
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