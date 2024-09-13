Новый взгляд на Петербург. Осенне-зимний тур на 6 дней

Новый взгляд на Петербург
Проведите отпуск в прекрасном городе на Неве – Санкт-Петурбурге! Петербург – это не застывшая история. Это современный мегаполис, город, который растет и развивается. И в этом туре мы предлагаем Вам
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взглянуть на город с необычных ракурсов.

Вас ждет экскурсия в Храм Воскресения Христова, кладовые Эрмитажа, загородные поездки в Гатчину, Кронштадт и Ораниенбаум, а также прогулки по проспектам и уютным улочкам города. Тур подходит под любые билеты, ведь можно заезжать и выезжать в любой день недели.

5
3 отзыва
Новый взгляд на Петербург. Осенне-зимний тур на 6 дней
Новый взгляд на Петербург. Осенне-зимний тур на 6 дней
Новый взгляд на Петербург. Осенне-зимний тур на 6 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Загородная автобусная экскурсия в Ораниенбаум с экскурсией по Большому Меншиковскому дворцу и Катальной горке

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Загородная автобусная экскурсия в Ораниенбаум с экскурсией по Большому Меншиковскому дворцу и Катальной горке.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 11:45.

На берегу Финского залива, в десяти километрах западнее Петергофа расположен Ораниенбаум – дворцово-парковый ансамбль в Ломоносове, городе-спутнике Санкт-Петербурга.

Мы проедем с Вами по Петергофской дороге – парадной «першпективе» императорских резиденций, великокняжеских усадеб и дач, прогуляемся по парку Ораниенбаума, где нет каскадов и фонтанов, но зато есть «очаровательная система террас, нарядно спускающихся к партеру перед морем и прихотливо играющих извилистыми линиями своих перил».

Посетим с экскурсией Большой Меншиковский дворец и павильон Катальная горка – прообраз американских горок, ведь недаром же во всем мире их называют «русским».

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Понедельник. Загородная автобусная экскурсия в Ораниенбаум с экскурсией по Большому Меншиковскому дворцу и Катальной горкеПонедельник. Загородная автобусная экскурсия в Ораниенбаум с экскурсией по Большому Меншиковскому дворцу и Катальной горке
2 день

Вторник. Пешеходная экскурсия "Твоих оград узор чугунный…" с экскурсией в "Спас-на-Крови" и в Золотую/Бриллиантовую кладовые Эрмитажа

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» с экскурсией в Храм Воскресения Христова («Спас-на-Крови») и в Золотую/Бриллиантовую кладовые Эрмитажа.

Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).

Отправление на экскурсию в 11:00.

По богатству чугунного убранства Петербургу нет в мире равного.

Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых оград Северной столицы – изящными решетками Летнего сада, Михайловского сада, роскошными воротами Зимнего дворца и др.

Экскурсия в Храм Воскресения Христова («Спас-на-Крови»).

Необычный по красоте храм возведен на месте смертельного ранения императора Александра II.

В память об этом событии внутри храма сохранена часть набережной, где террорист взорвал бомбу.

Экскурсия в «Спас-на-крови» откроет для вас мир мозаики, покрывающей более 7000 кв. м поверхности храма в 68 сюжетах из Евангелия.

Экскурсия в Золотую или Бриллиантовую кладовые Эрмитажа.

Богатейшее собрание произведений ювелирного искусства.

Экспозиции кладовых знакомят с шедеврами мастеров разных стран и народов, культур и эпох, начиная с древнейших времен до начала XX века.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Вторник. Пешеходная экскурсия "Твоих оград узор чугунный…" с экскурсией в "Спас-на-Крови" и в Золотую/Бриллиантовую кладовые ЭрмитажаВторник. Пешеходная экскурсия "Твоих оград узор чугунный…" с экскурсией в "Спас-на-Крови" и в Золотую/Бриллиантовую кладовые ЭрмитажаВторник. Пешеходная экскурсия "Твоих оград узор чугунный…" с экскурсией в "Спас-на-Крови" и в Золотую/Бриллиантовую кладовые ЭрмитажаВторник. Пешеходная экскурсия "Твоих оград узор чугунный…" с экскурсией в "Спас-на-Крови" и в Золотую/Бриллиантовую кладовые ЭрмитажаВторник. Пешеходная экскурсия "Твоих оград узор чугунный…" с экскурсией в "Спас-на-Крови" и в Золотую/Бриллиантовую кладовые Эрмитажа
3 день

Среда. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с экскурсией по иммерсивной выставке "Пропавшие в кинохронике"

Завтрак в гостинице.

Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» с экскурсией по иммерсивной выставке «Пропавшие в кинохронике» (аудиогид).

Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off – идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа.

Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.

Пропавшие в кинохронике – уникальный иммерсивный проект, в котором события Великой Отечественной войны рассказываются от имени кинооператоров, фотокорреспондентов, актёров и сотрудников киностудий.

Долгий путь от Ленинграда и Сталинграда, Кавказа и Мурманска до Берлина, запечатленный в 15 эпизодах и отмеренный километрами кинопленки.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Среда. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с экскурсией по иммерсивной выставке "Пропавшие в кинохронике"Среда. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с экскурсией по иммерсивной выставке "Пропавшие в кинохронике"Среда. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с экскурсией по иммерсивной выставке "Пропавшие в кинохронике"Среда. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с экскурсией по иммерсивной выставке "Пропавшие в кинохронике"Среда. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с экскурсией по иммерсивной выставке "Пропавшие в кинохронике"Среда. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" с экскурсией по иммерсивной выставке "Пропавшие в кинохронике"
4 день

Четверг. Загородная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу и прогулкой по парку.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 13:30.

Дворцово-парковый ансамбль включает Гатчинский дворец (единственный дворец-замок в пригородах Санкт-Петербурга) и парк – первый пейзажный парк России.

Гатчинский дворец на протяжении многих лет оставался любимой резиденцией российских императоров и превратился в настоящую сокровищницу произведений искусства. Сохранены парадные залы 18 века.

Гатчинский парк и дворец-замок единственный в своем роде ансамбль, в котором воплощен романтический идеал царственного уединения в окружении сурово-величавой природы. Четвертую часть территории парка занимают водные пространства.

Гармоничное сочетание озёр, прихотливо извивающихся речек, множество живописных островов.

Продолжительность экскурсии 6 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Четверг. Загородная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцуЧетверг. Загородная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу
5 день

Пятница. Автобусная экскурсия «Мифы и тайны Петербурга»

Завтрак в гостинице.

Автобусная экскурсия «Мифы и тайны Петербурга».

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 17:30.

Где жила Пиковая дама? Когда знаменитые сфинксы меняют выражение лица? Кому помогают каменные львы?

Где можно встретить знаменитые приведения города: дух Петра I, Григория Распутина, княжны Таракановой, призрак зодчего Монферрана и других известных исторических личностей?

Вы побываете у Михайловского замка – одного из самых таинственных мест Петербурга, где до сих пор посетители видят странные тени и становятся свидетелями необъяснимых явлений.

Посетите дворик, где исполняются все желания и мечты, а также услышите множество любопытных историй. Однако доля иронии обязательно пригодится Вам на этой прогулке.

Продолжительность экскурсии 2,5-3 часа.

Транспорт предоставляется на тематическую экскурсию.

Пятница. Автобусная экскурсия «Мифы и тайны Петербурга»Пятница. Автобусная экскурсия «Мифы и тайны Петербурга»Пятница. Автобусная экскурсия «Мифы и тайны Петербурга»Пятница. Автобусная экскурсия «Мифы и тайны Петербурга»
6 день

Суббота. Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки музея-фотосалона Карла Буллы

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки музея-фотосалона Карла Буллы.

Встреча с гидом у ст. метро «Достоевская».

Отправление на экскурсию в 11:00.

Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга.

Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта.

Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый 18 век, разночинный 19, бунтарский 20!

Завершает экскурсию посещением музея-фотосалона Карла Буллы – историческое «родовое гнездо» петербургской фотографии.

Более полутора веков в нём непрерывно работает фотоателье — хозяева менялись, а фотосъёмка продолжалась!

Петербуржцы/ленинградцы и гости города приходили сюда фотографироваться в мирное время, годы революций, гражданской войны и все 900 дней блокады Ленинграда.

Приходят и сегодня — сделать снимок, посмотреть выставки и со смотровой площадки полюбоваться панорамой Невского проспекта.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Суббота. Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки музея-фотосалона Карла БуллыСуббота. Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки музея-фотосалона Карла Буллы
7 день

Воскресенье. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 11:45.

В этом путешествие Вы увидите уникальное сооружение – дамбу, соединяющую остров Котлин в Финском заливе с материком, гавани Петровского порта с кораблями ВМФ, пристани, доки, крепостные стены, Адмиралтейство, обводный канал, Итальянский дворец, многочисленные памятники (легендарным российским морякам и др.), Кронштадтский фудшток (точка отсчета всех высот и глубин на территории России), гидротехнические сооружения, не имеющие аналогов в мире (док Петра I), комплекс губернских домов XVIII в., уникальную металлическую мостовую, Якорную площадь, грандиозный Морской собор, Гостиный двор, Морское собрание, Морскую библиотеку, Петровский парк, бульвары, пруды.

Музей Военно-Морской Славы – инновационный музейный комплекс в Кронштадте.

Здесь Вы не просто играете роль наблюдателя, а становится исследователем.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Воскресенье. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской СлавыВоскресенье. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-20.10.24318403375
21.10-10.11.24331703915
11.11-28.12.24318403375
1-местн. номер30.09-20.10.24379152900
21.10-10.11.24405953440
11.11-28.12.24379152900
Доп. место30.09-20.10.24318401685
21.10-10.11.24331701955
11.11-28.12.24318401685

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-20.10.24331703915
21.10-10.11.24344954455
11.11-28.12.24331703915
1-местн. номер30.09-20.10.24405953440
21.10-10.11.24432703980
11.11-28.12.24405953440
Доп. место30.09-20.10.24331701955
21.10-10.11.24344952225
11.11-28.12.24331701955

Станция K43

Стандарт, завтрак накрытие

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-20.10.24318403375
21.10-03.11.24344954455
04.11-28.12.24295202430
1-местн. номер30.09-20.10.24402803375
21.10-03.11.24449604320
04.11-28.12.24355952430
Доп. место30.09-20.10.24310901485
21.10-03.11.24322451620
04.11-28.12.24290201080

Станция L1 3*

Мансарда/Атриум, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-20.10.24321753510
21.10-03.11.24351604725
04.11-28.12.24293552360
1-местн. номер30.09-20.10.24409503510
21.10-03.11.24456254455
04.11-28.12.24352602360
Доп. место30.09-20.10.24316751620
21.10-03.11.24324101620
04.11-28.12.24289801080

Станция L1 3*

Стандарт, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-20.10.24328353780
21.10-03.11.24358204995
04.11-28.12.24300202630
1-местн. номер30.09-20.10.24422853780
21.10-03.11.24469604725
04.11-28.12.24366002630
Доп. место30.09-20.10.24318351620
21.10-03.11.24325701620
04.11-28.12.24291451080

МОСКВА 4*

Стандарт, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-20.10.24338304185
21.10-03.11.24348254590
04.11-28.12.24338304185
1-местн. номер30.09-20.10.24422703780
21.10-03.11.24442754185
04.11-28.12.24422703780
Доп. место30.09-20.10.24340802160
21.10-03.11.24353252430
04.11-28.12.24340802160

Станция S12 4*

Стандарт, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-20.10.24358204995
21.10-03.11.24398006370
04.11-28.12.24295903240
1-местн. номер30.09-20.10.24469584725
21.10-03.11.24549886110
04.11-28.12.24376903240
Доп. место30.09-20.10.24325701620
21.10-03.11.24360502210
04.11-28.12.24285901350

Станция S12 4*

Комфорт, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-20.10.24368155400
21.10-03.11.24407957020
04.11-28.12.24331703915
1-местн. номер30.09-20.10.24489655130
21.10-03.11.24569956750
04.11-28.12.24429603915
Доп. место30.09-20.10.24328151620
21.10-03.11.24362952295
04.11-28.12.24309201350

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*

Стандарт Двор, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-17.10.24351604725
18.10-04.11.24364855265
05.11-28.12.24348254590
1-местн. номер30.09-17.10.24469754725
18.10-04.11.24496505265
05.11-28.12.24463004590
Доп. место30.09-17.10.24339102025
18.10-04.11.24342352025
05.11-28.12.24338252025

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*

Стандарт Нева, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-17.10.24447758640
18.10-04.11.24454408910
05.11-28.12.24447758640
1-местн. номер30.09-17.10.24663758640
18.10-04.11.24677158910
05.11-28.12.24663758640
Доп. место30.09-17.10.24362752025
18.10-04.11.24364402025
05.11-28.12.24362752025

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт, завтрак шведский стол (дополнительное место поставить невозможно)

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-28.12.24350254670
1-местн. номер30.09-28.12.24442754185

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-28.12.24366855345
1-местн. номер30.09-28.12.24455954455
Доп. место30.09-28.12.24407853780

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-10.11.24411306890
11.11-28.12.24354904860
1-местн. номер30.09-10.11.24536206075
11.11-28.12.24422403780
Доп. место30.09-10.11.24368802430
11.11-28.12.24354902430

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-10.11.24461009180
11.11-28.12.24404656885
1-местн. номер30.09-10.11.24636508100
11.11-28.12.24522805805
Доп. место30.09-10.11.24381002430
11.11-28.12.24367152430

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-10.11.24417907425
11.11-28.12.24361555130
1-местн. номер30.09-10.11.24549556345
11.11-28.12.24435804050
Доп. место30.09-10.11.24345401755
11.11-28.12.24331551755

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Премиум, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод6/5Доп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-10.11.24467659450
11.11-28.12.24411307155
1-местн. номер30.09-10.11.24649908370
11.11-28.12.24536206075
Доп. место30.09-10.11.24357651755
11.11-28.12.24343801755
Экскурсионная программа без проживания и питания
Кол-во дней экскурсионной программы6/5
30.09-28.1223970-
Скидки на детей до 14 лет
Кол-во дней экскурсионной программы6/5
1500-

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель Санкт-Петербург 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4Отель Санкт-Петербург 4

Отель «Достоевский» 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Отель Казанская 43

4 ночи

Отель «Казанская 43» расположен в центре города Санкт-Петербурга, возле Памятника Нос майора Ковалева

Отель предлагает размещение в комфортабельных номерах, каждый из которых оборудован удобной мебелью, телевизором и собственной ванной комнатой.

К услугам гостей уютная зона отдыха, где можно пообщаться с новыми знакомыми и выпить чашку чая или кофе.

Отель находится недалеко от станций трех линий метрополитена - «Сенная», «Садовая» и «Спасская». Отсюда Вы с легкостью доберетесь до нужного места на общественном транспорте.

Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43

Отель Станция Премьер S12

4 ночи

Отдых должен быть комфортным! Отель «Отель Станция Премьер S12» располагается в Санкт-Петербурге. Этот отель находится неподалёку от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Садовая, Юсуповский дворец и Мариинский театр.

Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.

Доступная среда: работает лифт. А ещё в распоряжении гостей прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на английском и русском.

В номере вас будут ждать телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

Отель Станция Премьер S12Отель Станция Премьер S12Отель Станция Премьер S12Отель Станция Премьер S12Отель Станция Премьер S12

Отель Станция L1

4 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1

Express Sadovaya Hotel

4 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Express Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya Hotel

Театральная площадь 4

4 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
  • Завтраки в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Трансфер в день заезда и выезда
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Проживание и завтраки, если выбран тариф без проживания
  • Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая важная информация есть в туре?

Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.

Время начала экскурсий в программе – предварительное.

Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
13 сен 2024
Спасибо огромное за оперативную обратную связь менеджеров. Рекомендую "Большую Страну" друзьям и знакомым. Удачи и процветания! Будем продолжать путешествовать с "Большой Страной"
Т
7 сен 2024
Спасибо за продуманную организацию. Все чётко и профессионально.
Особенно спасибо за карту "подорожник"
Хотим вернуться ещё раз
П
29 авг 2024
Все устроило! Организация на уровне.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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