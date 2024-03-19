Защитникам Отечества
И где же лучше всего отметить этот праздник, как не в Санкт-Петербурге – родине военно-морского флота России? Вас ждет путешествие в город, который является символом истории, культуры и побед России. Вы посетите музеи, пройдете по улицам, хранящим память о славных событиях и великих людях.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия. Посещение Крейсера «Аврора»
Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице после 15:00.
Автобусная обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off».
Вас ждет увлекательное путешествие по городу, который вдохновляет и поражает воображение. Это идеальный способ познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности.
Вы можете самостоятельно строить маршрут своего первого дня, выходить из автобуса и заходить в него там, где хотите, и столько раз, сколько вам нужно. На борту работает система аудиогида.
Посещение крейсера «Аврора» - на одной из остановок автобуса мы предлагаем Вам посетить уникальный исторический памятник России, олицетворение ее военно-морского могущества – корабль-музей, легендарную «Аврору».
Этот крейсер прошел через три войны, стал свидетелем двух революций 1917 года – Февральской и Октябрьской, был и остаётся поныне школой для многих поколений морских офицеров.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Храм Воскресения Христова. Военно-морской музей
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю. Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.
Экскурсия в Военно-морской музей (с аудиогидом) - один из старейших музеев России и самых крупных морских музеев мира. Здесь вы продолжите знакомство с военно-морской историей России и Петербурга. Музей владеет одной из самых значительных и уникальных в мире коллекций, состоящей примерно из 2000 моделей кораблей.
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
Экскурсия в Кронштадт
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Кронштадт познакомит Вас не только с историей города - крепости, но и с сооружениями защиты Санкт-Петербурга от наводнений, соединяющими остров с Карельским перешейком.
Это небольшой город, расположенный всего в 30 километрах от Санкт-Петербург, основанный Петром Великим в 1704 году. Кронштадт изначально был крепостью и портом для защиты Санкт-Петербурга от врагов со стороны Балтийского моря во время Северной войны. Он один из немногих городов мира, которые никогда не были завоеваны неприятелями.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Окончание программы около 17:00-18:00 м. Гостиный двор.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:
|Доп. сутки, цена за номер
|Размещение
На 1 чел. в 2-мест. номере
Доп. место
1-мест. номер
Скидка на реб. до 14 лет
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест.+доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на
блок,
Завтрак накрытие
|12275
|12275
|14095
|700
|2365
|2835
|4250
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в
номере
Завтрак накрытие
|12805
|12805
|15145
|700
|2900
|3375
|5065
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский
стол
|13600
|13500
|17630
|700
|4185
|4185
|6210
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский
стол
|17050
|15650
|24460
|700
|7695
|7695
|9720
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский
стол
|13270
|13420
|16195
|700
|3445
|3845
|5870
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт, завтрак
шведский стол
|13200
|-
|16450
|700
|3580
|3780
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор, завтрак
шведский стол
|13470
|13470
|16850
|700
|3780
|4050
|6075
Цена тура без
проживания и
питания
|9300
|700
Варианты проживания
Гостиница Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
Отель Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 2 суток
- Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Трансфер (такси) в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Места встречи с группой
Автобусные экскурсии: старт от станции метро «Гостиный двор». Удобное место старта, в сердце Невского проспекта, позволяет не тратить драгоценное время экскурсии на объезд отелей и петербургские пробки.
Пешеходные экскурсии:
- Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
Как организован первый день тура?
В первый день тура у вас запланирована обзорная экскурсия по городу и посещение музея.
Обзорная экскурсия проводится на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off». Этот автобус ходит по двум маршрутам в течение дня с 10:00 до 19:00. Мы направим маршруты автобусов ближе к дате вашей поездки. Автобусы ходят по всему историческому центу, захватывают основные центральные станции метро. Вы можете сесть на любой из остановок (предусмотренных маршрутами), можете выходить из автобуса, гулять, обедать, и садиться в автобус снова (автобусы хотят с графиком 20/30 минут) и продолжать экскурсию. На борту работает система аудиогида.
В шаговой доступности от остановок экскурсионного автобуса находятся музеи, в которых по программе запланировано посещение/экскурсия.
Посещение музея запланировано на середину дня, точное время экскурсии в музее будет известно ближе к дате вашей поездки. Перед началом вашего путешествия вместе с маршрутом автобуса мы направим вам информацию, где нужно будет выйти, чтобы попасть на экскурсию в музей.
Строгого графика в первый день нет, вы можете исследовать город в своем темпе, однако стоит помнить о времени, чтобы успеть на экскурсию в музей.
Мы рекомендуем прибыть в центр Санкт-Петербурга до 12:00, чтобы успеть пообедать, посмотреть город и отправиться в музей.