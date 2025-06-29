читать дальше вопросы, для детей давал особенные задания и им было увлекательно слушать и воспринимать информацию. Всем рекомендую побывать на его экскурсиях, у вас останется хорошее впечатление и узнаете максимум информации о месте. Мы планируем ещё побывать в городе и обратимся именно к нему.

Экскурсия была очень интересная и динамичная, атмосфера дружественная. Сергей не просто рассказывал, а был с нами в диалоге, отвечал на