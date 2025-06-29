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Треккинг в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Сергиевом Посаде, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Услышать монастырь: подъём на колокольню Лавры
Пешая
1 час
26 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Услышать монастырь: подъём на колокольню Лавры
Путешествие на колокольню Троице-Сергиевой лавры - это уникальная возможность услышать торжественный звон и увидеть город с высоты
Начало: У колокольни Лавры
«Подъем на колокольню достаточно простой»
Расписание: в субботу в 16:15
5 июл в 16:15
12 июл в 16:15
1400 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду и подъем на колокольню Лавры
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду с подъемом на колокольню Лавры
Погрузитесь в историю Сергиева Посада и взгляните на город с высоты колокольни Лавры - впечатление незабываемое
Начало: По согласованию с гидом
«Ну а кульминацией этой экскурсии станет подъем на колокольню Лавры - одну из самых высоких в России»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
12 500 ₽ за экскурсию
Сергиев Посад с высоты птичьего полета: подъём на 3-й ярус колокольни Лавры
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Радонежском...
«Эта экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре включает посещение монастырской территории и подъём на колокольню с панорамным видом на обитель и город»
Расписание: Ежедневно, В интервале с 10:00 до 17:00.
14 июл в 12:30
15 июл в 09:30
10 500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 июня 2025
    Услышать монастырь: подъём на колокольню Лавры
    Все прошло великолепно!
  • Е
    Елена
    29 июня 2025
    Услышать монастырь: подъём на колокольню Лавры
    Приезжали с сыном гулять в вашем замечательном городе из Ярославля. На сайте tripster увидела данную и экскурсию. С удовольствием посетили и друзьям порекомендую!
    Приезжали с сыном гулять в вашем замечательном городе из Ярославля. На сайте tripster увидела данную иПриезжали с сыном гулять в вашем замечательном городе из Ярославля. На сайте tripster увидела данную иПриезжали с сыном гулять в вашем замечательном городе из Ярославля. На сайте tripster увидела данную и
  • Г
    Гуторова
    18 июня 2025
    Услышать монастырь: подъём на колокольню Лавры
    Экскурсия была очень интересная и динамичная, атмосфера дружественная. Сергей не просто рассказывал, а был с нами в диалоге, отвечал на
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    вопросы, для детей давал особенные задания и им было увлекательно слушать и воспринимать информацию. Всем рекомендую побывать на его экскурсиях, у вас останется хорошее впечатление и узнаете максимум информации о месте. Мы планируем ещё побывать в городе и обратимся именно к нему.

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Сергиев Посад с высоты птичьего полета: подъём на 3-й ярус колокольни Лавры
    Экскурсия очень понравилась. Впечатляющие колокола и виды. Ксения интересно рассказывала. Однозначно рекоменлую

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Услышать монастырь: подъём на колокольню Лавры
  2. Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду и подъем на колокольню Лавры
  3. Сергиев Посад с высоты птичьего полета: подъём на 3-й ярус колокольни Лавры
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Старый город
  6. Черниговский скит
  7. Гремячий ключ
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июле 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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