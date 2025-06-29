Групповая
до 20 чел.
Лучший выборУслышать монастырь: подъём на колокольню Лавры
Путешествие на колокольню Троице-Сергиевой лавры - это уникальная возможность услышать торжественный звон и увидеть город с высоты
Начало: У колокольни Лавры
«Подъем на колокольню достаточно простой»
Расписание: в субботу в 16:15
5 июл в 16:15
12 июл в 16:15
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду с подъемом на колокольню Лавры
Погрузитесь в историю Сергиева Посада и взгляните на город с высоты колокольни Лавры - впечатление незабываемое
Начало: По согласованию с гидом
«Ну а кульминацией этой экскурсии станет подъем на колокольню Лавры - одну из самых высоких в России»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
12 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Радонежском...
«Эта экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре включает посещение монастырской территории и подъём на колокольню с панорамным видом на обитель и город»
Расписание: Ежедневно, В интервале с 10:00 до 17:00.
14 июл в 12:30
15 июл в 09:30
10 500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 июня 2025Все прошло великолепно!
- ЕЕлена29 июня 2025Приезжали с сыном гулять в вашем замечательном городе из Ярославля. На сайте tripster увидела данную и экскурсию. С удовольствием посетили и друзьям порекомендую!
- ГГуторова18 июня 2025Экскурсия была очень интересная и динамичная, атмосфера дружественная. Сергей не просто рассказывал, а был с нами в диалоге, отвечал на
- ООльга2 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Впечатляющие колокола и виды. Ксения интересно рассказывала. Однозначно рекоменлую
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Треккинг и походы»
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