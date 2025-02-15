Смоленск на ладони: аудиопрогулка по Соборному холму

Познакомиться с историй древнего города и побывать в его сакральных местах
Смоленск — один из старейших городов России. Веками «город-ключ» на западных рубежах государства служил его верным щитом. С вершины холма вы оцените величие средневековой цитадели — Смоленской крепости. Осмотрите храмы 18 века на Архиерейском дворе. Изучите убранство барочного Успенского собора и узнаете о его святынях. В роли гида выступит приложение на смартфоне.
Смоленск на ладони: аудиопрогулка по Соборному холму
Смоленск на ладони: аудиопрогулка по Соборному холму
Смоленск на ладони: аудиопрогулка по Соборному холму
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание аудиогида

  • Вы узнаете о первом каменном соборе в Смоленске, заложенном Владимиром Мономахом и увидите место, где стоял первый православный храм города, возведённый Владимиром Святым
  • Прикоснётесь к тайнам двух Смоленских Одигитрий, икон Божией Матери
  • Познакомитесь с историей и легендами Смоленской крепости и Старой Смоленской дороги
  • Услышите предание о Святом Меркурии, спасшем город от татаро-монгольского ига
  • Также вас ждёт рассказ о том, как смоленские девицы становились царицами, а паренёк из глубинки стал архиепископом Японским

Организационные детали

Начните экскурсию не позднее 16:00. В 18:00 в соборе начинается служба, храм закрывается.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Владимиру Мономаху на Архиерейском дворе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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