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33 водопада и настоящее кавказское застолье

3
5 отзывов
Happy T.
Happy T. – Гид из Сочи
Сочи — самый популярный курорт на берегу Черного моря 🌊.

Для многих это пляж 🏖️, море и водные активности.

Но что есть за пределами отеля? Предлагаем вам окунуться в атмосферу настоящего Сочи.

Вы насладитесь невероятными пейзажами — каскад из 33 водопадов и шумная речка Шаха.

А в конце поездки вас ждет настоящее кавказское застолье!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • 💧Водопады
  • ☀️Летняя
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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33 водопада и настоящее кавказское застолье
33 водопада и настоящее кавказское застолье

Что вы увидите

  • Тюльпановое дерево
  • Дегустации в ауле Большой Кичмай
  • Переправа через горную реку Шахе
  • Урочище Джегош
  • Этнографический музей
  • Кавказское застолье
ЧТО ВЫ ПОСЕТИТЕ:Тюльпановое деревоВ самом начале пути вы увидите тюльпановое дерево 🌲, которое знаменито своими исполинскими размерами и огромными цветами. Только представьте: этому дереву более 750 лет!Дегустации в ауле Большой КичмайДолина реки Шахе, аул Большой Кичмай. Здесь вы посетите пасеку и сыроварню. Вы увидите, как варят и коптят настоящий адыгейский сыр. И, конечно же, попробуете сыр, мёд и вино 🍷 на вкус. Переправа через горную реку ШахеПрокатитесь по горной реке на вездеходе — и вы у цели! Море 🌊 эмоций и адреналина гарантированы. Урочище ДжегошВ урочище Джегош вы попадете на каскад из 33 водопадов, достигающих 12 метров в высоту. Вы можете искупаться в каменных чашах, если не боитесь холодной воды, конечно. Кавказское застольеЭто концертная программа адыгейского ансамбля «Казбек»: танцы 💃, песни и конкурсы от настоящего тамады. Вы прикоснетесь к культуре горских народов, которые когда-то проживали здесь.
Еда и напитки оплачиваются отдельно. Этнографический музейЭтнографический музей 🖼 под открытым небом — познавательный бонус этой поездки. Важная информация: • Питание на маршруте осуществляется за собственный счет;
  • Рекомендуем надеть удобную обувь, взять с собой теплую одежду и защиту от дождя или солнца (в зависимости от сезона, погода в горах ⛰️ не предсказуемая).
Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
  • экологические сборы
  • дегустация мёда и вина.
Что не входит
  • личные расходы (сувениры, вода)
  • еда и напитки оплачиваются отдельно.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами.
33 водопада и настоящее кавказское застолье
33 водопада и настоящее кавказское застолье
33 водопада и настоящее кавказское застолье
33 водопада и настоящее кавказское застолье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Happy T.
Happy T.
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5 отзывов оставили туристы

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