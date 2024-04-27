Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.

Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.

Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.

Уникальный маршрут, собравший в себе лучшие локации Абхазии, чтобы устроить вашим детям целый день развлечений и незабываемых впечатлений. Начнётся наше приключение с мозаичного городка, дети его просто обожают. Он сделан в виде лабиринтов, поэтому бегать там одно удовольствие. Находится городок на въезде в Гагру и был создан ещё молодым Церетели. Далее мы отправимся на колесо обозрения. Его установили всего пару лет назад прямо на берегу моря. Там есть обычные кабинки и кабинки со стеклянным полом — их даже родители оценят. Настало время сладостей. Мы отправляемся в кондитерскую «Brioche». Большой выбор сладостей собственного производства: эклеры, пирожные или тортики — детям предстоит нелёгкий выбор. А родители смогут оценить ароматный кофе, который тут делают. Время близится к обеду и мы отправляемся на форелевое хозяйство. Оно находится в сказочном месте, на реке Мчишта. Оно было основано ещё в 1934 г. и является одним из старейших хозяйств в Абхазии. Сначала мы посмотрим на рыбок, а потом парочку поймаем сами и отдадим на кухню, чтобы их приготовили. Сами в это время пойдём гулять по живописной территории, по прогулочным дорожкам, вдоль бирюзовой реки, сквозь заросли замшелого леса. Место очень красивое и немноголюдное. Подкрепившись, мы отправимся на знакомство со львами. Парк «Прайд» сделан в виде крепости, где вы гуляете по его стенам, а внизу прогуливаются львы, которые находятся не в клетках, а в естественной среде. Помимо львов тут есть верблюд, тигр, овечки, козы и другие животные. Пришло время, отправится на финальную локацию нашей экскурсии — этнопарк «Апсны». Там вы познакомитесь с культурой, бытом, традициями абхазов. Увидите дом, апацху (традиционная кухня), кузню, гончарную мастерскую, табачное производство. Сможете пострелять из лука, покататься на лошади и увидеть реку, которая течёт в сторону гор. Стрельба из лука по очень приятной цене — 250 руб. за 12 стрел (для сравнения, в Солохаул парке 5 стрел стоят 500 руб.). Какие документы нужны для въезда в Абхазию: