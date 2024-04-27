Авторский тур «В Абхазию с детьми» собрал в себе лучшие развлечения и впечатления для детей: мозаичный городок-лабиринт, работы молодого Церетели, колесо обозрения с видом на море, кондитерская, форелевое хозяйство на живописной территории у реки Мчишта, прогулка по парку с настоящими львами и этнопарк «Апсны», где дети могут пострелять из лука, покататься на лошадях и погрузиться в культуру и традиции Абхазии.
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Что вас ожидает:
- 1. Гагра
- 2. Мозаичный городок
- 3. Колесо обозрения
- 4. Кондитерская «Brioche»
- 5. Форелевое хозяйство
- 6. Рыбалка
- 7. Русло реки Мчишта
- 8. Сказочный лес
- 9. Скальный монастырь
- 10. Парк львов «Прайд»
- 11. Этнопарк «Апсны»
- 12. Стрельба из лука (по желанию)
- 13. Конная прогулка (по желанию)
Описание
Уникальный маршрут, собравший в себе лучшие локации Абхазии, чтобы устроить вашим детям целый день развлечений и незабываемых впечатлений. Начнётся наше приключение с мозаичного городка, дети его просто обожают. Он сделан в виде лабиринтов, поэтому бегать там одно удовольствие. Находится городок на въезде в Гагру и был создан ещё молодым Церетели. Далее мы отправимся на колесо обозрения. Его установили всего пару лет назад прямо на берегу моря. Там есть обычные кабинки и кабинки со стеклянным полом — их даже родители оценят. Настало время сладостей. Мы отправляемся в кондитерскую «Brioche». Большой выбор сладостей собственного производства: эклеры, пирожные или тортики — детям предстоит нелёгкий выбор. А родители смогут оценить ароматный кофе, который тут делают. Время близится к обеду и мы отправляемся на форелевое хозяйство. Оно находится в сказочном месте, на реке Мчишта. Оно было основано ещё в 1934 г. и является одним из старейших хозяйств в Абхазии. Сначала мы посмотрим на рыбок, а потом парочку поймаем сами и отдадим на кухню, чтобы их приготовили. Сами в это время пойдём гулять по живописной территории, по прогулочным дорожкам, вдоль бирюзовой реки, сквозь заросли замшелого леса. Место очень красивое и немноголюдное. Подкрепившись, мы отправимся на знакомство со львами. Парк «Прайд» сделан в виде крепости, где вы гуляете по его стенам, а внизу прогуливаются львы, которые находятся не в клетках, а в естественной среде. Помимо львов тут есть верблюд, тигр, овечки, козы и другие животные. Пришло время, отправится на финальную локацию нашей экскурсии — этнопарк «Апсны». Там вы познакомитесь с культурой, бытом, традициями абхазов. Увидите дом, апацху (традиционная кухня), кузню, гончарную мастерскую, табачное производство. Сможете пострелять из лука, покататься на лошади и увидеть реку, которая течёт в сторону гор. Стрельба из лука по очень приятной цене — 250 руб. за 12 стрел (для сравнения, в Солохаул парке 5 стрел стоят 500 руб.). Какие документы нужны для въезда в Абхазию:
- Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Гагра
- 2. Мозаичный городок
- 3. Колесо обозрения
- 4. Кондитерская «Brioche»
- 5. Форелевое хозяйство
- 6. Рыбалка
- 7. Русло реки Мчишта
- 8. Сказочный лес
- 9. Скальный монастырь
- 10. Парк львов «Прайд»
- 11. Этнопарк «Апсны»
- 12. Стрельба из лука (по желанию)
- 13. Конная прогулка (по желанию)
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Колесо обозрения (от 350 руб.)
- Парк львов (1000 руб. с человека)
- Этнопарк «Апсны» (600 руб. взр., 300 руб. дети от 7 лет, до 7 лет бесплатно)
- Стрельба из лука (12 стрел - 250 руб, 24 стрелы - 350 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания
Завершение: Возвращаю откуда забрал, либо в любую точку, если она не сильно отклоняется от маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При себе необходимо иметь паспорта РФ, на детей - свидетельство о рождении если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, то нужна нотариальная доверенность на выезд
- Наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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