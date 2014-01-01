Долина «33 водопада» и кавказское застолье

Наш путь пройдет по самым красивым окрестностям Сочи

4.3
30 отзывов
Наш путь пройдет по самым красивым окрестностям Сочи.

Мы будем проезжать мимо гор и долин, любоваться природой.

Остановимся на бед в настоящем.

А после покинем наш автобус и на вездеходах пересечем быструю горную речку Шахе.

Весь этот путь мы проделаем для того, чтобы увидеть невероятный каскад водопадов.

Местные говорят, что они приносят удачу и богатство, поэтому перед экскурсией обязательно подготовьте желания.

Если загадать что-то, купаясь в одном из водопадов, все обязательно сбудется.

А после насыщенного дня нас ждет настоящее кавказское застолье с песнями и танцами!
Долина «33 водопада» и кавказское застолье
Долина «33 водопада» и кавказское застолье
Долина «33 водопада» и кавказское застолье
Долина «33 водопада» и кавказское застолье
Долина «33 водопада» и кавказское застолье
Долина «33 водопада» и кавказское застолье

Что вы увидите 🤩

  • Тюльпановое дерево
  • Дегустации в ауле Большой Кичмай
  • Переправа через горную реку Шахе
  • Урочище Джегош
  • Этнографический музей
  • Кавказское застолье
ЧТО ВЫ ПОСЕТИТЕ:Тюльпановое деревоВ самом начале пути вы увидите тюльпановое дерево, которое знаменито своими исполинскими размерами и огромными цветами. Только представьте: этому дереву более 750 лет. Дегустации в ауле Большой КичмайДолина реки Шахе, аул Большой Кичмай. Здесь вы посетите пасеку и сыроварню. Вы увидите, как варят и коптят настоящий адыгейский сыр. И, конечно же, попробуете сыр, мёд и вино на вкус. Переправа через горную реку ШахеПрокатитесь по горной реке на вездеходе — и вы у цели! Море эмоций и адреналина гарантированы. Урочище ДжегошВ урочище Джегош вы попадете на каскад из 33 водопадов, достигающих 12 метров в высоту. Вы можете искупаться в каменных чашах, если не боитесь холодной воды, конечно. Кавказское застольеЭто концертная программа адыгейского ансамбля «Казбек»: танцы, песни и конкурсы от настоящего тамады. Вы прикоснетесь к культуре горских народов, которые когда-то проживали здесь.
Еда и напитки оплачиваются отдельно. Этнографический музейЭтнографический музей под открытым небом — познавательный бонус этой поездки. Важная информация: • Питание на маршруте осуществляется за собственный счет;
  • Рекомендуем надеть удобную обувь, взять с собой теплую одежду и защиту от дождя или солнца (в зависимости от сезона, погода в горах не предсказуемая).

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
33 водопада и настоящее кавказское застолье
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Экологические сборы
  • Дегустация мёда и вина
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода)
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
Место начала и завершения
По договорённости с туристами.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

Спутник К.
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