Прогулка по самым необычным стрит-арт местам в центре городаЭкскурсия предлагает гостям и жителям города познакомиться с объектами стрит-арта в Центральном районе г. Сочи.
Экскурсия носит название «Граффити тур» и позволит в виде квеста пройти места, в которых размещены граффити. В маршруте присутствуют как популярные у туристов места, так и необычные, которые могут оказаться сюрпризом для участников тура. Тур подходит для всех любителей современного уличного творчества.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
Интерактивная экскурсия
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Аудиогид
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Железнодорожный вокзал, Сочи
Место завершения
🏁 Художественный музей, Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.