Прогулка по самым необычным стрит-арт местам в центре городаЭкскурсия предлагает гостям и жителям города познакомиться с объектами стрит-арта в Центральном районе г. Сочи.

Экскурсия носит название «Граффити тур» и позволит в виде квеста пройти места, в которых размещены граффити. В маршруте присутствуют как популярные у туристов места, так и необычные, которые могут оказаться сюрпризом для участников тура. Тур подходит для всех любителей современного уличного творчества.

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.