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Экскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи

5
1 отзыв
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Сочи
Присоединяйтесь к интерактивному Граффити-туру по Сочи, который проводится как самостоятельная экскурсия ⛳.

Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Экскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи

Что вы увидите

  • Граффити г. Сочи в Центральном районе
  • Мемориальный комплекс
  • Морской Вокзал
  • Железнодорожный вокзал
  • Поцелуевский сквер
  • Комсомольский сквер
Прогулка по самым необычным стрит-арт местам в центре городаЭкскурсия предлагает гостям и жителям города познакомиться с объектами стрит-арта в Центральном районе г. Сочи.
Экскурсия носит название «Граффити тур» и позволит в виде квеста пройти места, в которых размещены граффити. В маршруте присутствуют как популярные у туристов места, так и необычные, которые могут оказаться сюрпризом для участников тура. Тур подходит для всех любителей современного уличного творчества.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Железнодорожный вокзал, Сочи
Место завершения
🏁 Художественный музей, Сочи
Экскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Экскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Экскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Экскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
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1 отзыв оставили туристы

Surprise Me проводит ещё 1 экскурсию

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