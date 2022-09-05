Вас ждут несколько интересных и разнообразных достопримечательностей за один день!

Я расскажу вам об истории Красной поляны, покажу её старые фотографии, вы узнайте какой была жизнь посёлка на протяжении последних столетий.

Что мы посетим?

Водопад Пасть дракона — Пасть дракона не только один из самых живописных водопадов в Краснодарском крае, но и один из самых высоких — 41,5 метра. А также узнаем, какую тайну он хранит в себе!

Смотровые площадки в Красной поляне, откуда открываются панорамные виды на сам посёлок и его курорты

Ахштырский храм 10 века, который хорошо сохранился до наших дней, несмотря на все пережитые разрушения

Ахштырская пещера- признана одной из самых значимых природных достопримечательностей в России. Она привлекательна для туристов как объект, богатый историческим наследием. На протяжении нескольких эпох это было естественное место проживания древних людей.

Троице-Георгиевский женский монастырь расположен в живописном месте, в котором гармонично сочетаются красота природы и красота, сотворенная руками человека.

По желанию можем погулять по самим курортам “Роза Хутор” или “Красная поляна 960”

Входные билеты оплачиваются отдельно.