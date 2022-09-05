Инстаграм тур Красная поляна

Инстаграм тур Красная поляна
Инстаграм тур Красная поляна
Инстаграм тур Красная поляна
Инстаграм тур Красная поляна
Инстаграм тур Красная поляна
Инстаграм тур Красная поляна
Инстаграм тур Красная поляна
Инстаграм тур Красная поляна

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Пасть дракона
  • Смотровые площадки в Красной поляне
  • Ахштырский храм 10 века
  • Ахштырская пещера
  • Троице-Георгиевский женский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждут несколько интересных и разнообразных достопримечательностей за один день!
Я расскажу вам об истории Красной поляны, покажу её старые фотографии, вы узнайте какой была жизнь посёлка на протяжении последних столетий.
Что мы посетим?
Водопад Пасть дракона — Пасть дракона не только один из самых живописных водопадов в Краснодарском крае, но и один из самых высоких — 41,5 метра. А также узнаем, какую тайну он хранит в себе!
Смотровые площадки в Красной поляне, откуда открываются панорамные виды на сам посёлок и его курорты
Ахштырский храм 10 века, который хорошо сохранился до наших дней, несмотря на все пережитые разрушения
Ахштырская пещера- признана одной из самых значимых природных достопримечательностей в России. Она привлекательна для туристов как объект, богатый историческим наследием. На протяжении нескольких эпох это было естественное место проживания древних людей.
Троице-Георгиевский женский монастырь расположен в живописном месте, в котором гармонично сочетаются красота природы и красота, сотворенная руками человека.
По желанию можем погулять по самим курортам “Роза Хутор” или “Красная поляна 960”
Входные билеты оплачиваются отдельно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фотосессия, от 40 фотографий
  • Рассказ об истории Сочи
  • Старые фотографии + советский "3д" стереоскоп и фотки 1962 года, раритет)
  • От 60 фото в обработке + ролик на телефон
Что не входит
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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