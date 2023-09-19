Поездка в уникальный каньон АбхазииУ вас будет ощущение, что вы не на этой планете. Мы посетим 2 каньона Хашупсе — малый и большой. Приехав на парковку, мы пересядем в багги для трансфера к каньону, где нас будет ждать увлекательный спуск к самому началу каньона. Путь по каньону проходит частично вплавь. Температура воды +18°. Протяжённость пути 300 м. Максимальная глубина 1.2 метра. Вы получите незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к дикой природе. При желании, вы можете взять в аренду сап и покататься по каньону на нем.

Малый каньон Хашупсе и Белые скалыДалее мы отправимся в малый каньон Хашупсе. Он небольшой, но вода в нем настолько прозрачная, что не верится глазам. Величественные изгибы слоистых известняковых скал, «украшенных» свисающими лианами, не оставят никого равнодушным.

Далее, мы отправимся на пляж «Белые скалы», тут вы сможете сделать фото возле известняковых пород, которые расположились, прямо на берегу моря. Это природная достопримечательность республики. Это место удивляет своим необычным ландшафтом, первозданной живописной красотой. Точная история происхождения белых скал неизвестна. Но это единственное место на абхазском черноморском побережье, где в море «сползает» голый известняк. Особенно ярко скалы выглядят на фоне темной гальки и лазурной воды — такой цвет море приобрело благодаря близости базальтовых пород и малому количеству донных отложений.

Следующей локацией нашего путешествия будет обед в национальной апацхе (кухня). Плотно подкрепившись, мы отправимся в заповедник Мюссера. Там вы сможете познакомиться с храмом 6 века, который расположен возле берега моря, прокатиться на качелях с красивым видом. Завершающей точкой нашей поездки, будет отдых на одном из лучших пляжей Абхазии, где по соседству находятся дачи Сталина и Горбачева. Вожди знали, где отдыхать.