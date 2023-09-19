Уникальная экскурсия из Сочи: Прикосновение к дикой природе в каньонах Хашупсе
Приглашаем в путешествие к впечатляющему каньону Хашупсе. Мы посетим 2 каньона Хашупсе — малый и большой. Сделаем самые яркие фото на пляже Белые Скалы, пообедаем национальными блюдами.
Познакомимся с храмом 6 века, покачаемся на качелях с красивым видом, а завершающей точкой нашей поездки, будет отдых на одном из лучших пляжей Абхазии.
Познакомимся с храмом 6 века, покачаемся на качелях с красивым видом, а завершающей точкой нашей поездки, будет отдых на одном из лучших пляжей Абхазии.
Ближайшие даты:
31
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Что вас ожидает:
- Каньон Хашупсе большой
- Каньон Хашупсе малый
- Пляж «Белые скалы»
- Храм Амбара
- Качели на берегу моря
- Пляж с кристальной водой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Поездка в уникальный каньон АбхазииУ вас будет ощущение, что вы не на этой планете. Мы посетим 2 каньона Хашупсе — малый и большой. Приехав на парковку, мы пересядем в багги для трансфера к каньону, где нас будет ждать увлекательный спуск к самому началу каньона. Путь по каньону проходит частично вплавь. Температура воды +18°. Протяжённость пути 300 м. Максимальная глубина 1.2 метра. Вы получите незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к дикой природе. При желании, вы можете взять в аренду сап и покататься по каньону на нем.
Малый каньон Хашупсе и Белые скалыДалее мы отправимся в малый каньон Хашупсе. Он небольшой, но вода в нем настолько прозрачная, что не верится глазам. Величественные изгибы слоистых известняковых скал, «украшенных» свисающими лианами, не оставят никого равнодушным.
Далее, мы отправимся на пляж «Белые скалы», тут вы сможете сделать фото возле известняковых пород, которые расположились, прямо на берегу моря. Это природная достопримечательность республики. Это место удивляет своим необычным ландшафтом, первозданной живописной красотой. Точная история происхождения белых скал неизвестна. Но это единственное место на абхазском черноморском побережье, где в море «сползает» голый известняк. Особенно ярко скалы выглядят на фоне темной гальки и лазурной воды — такой цвет море приобрело благодаря близости базальтовых пород и малому количеству донных отложений.
Следующей локацией нашего путешествия будет обед в национальной апацхе (кухня). Плотно подкрепившись, мы отправимся в заповедник Мюссера. Там вы сможете познакомиться с храмом 6 века, который расположен возле берега моря, прокатиться на качелях с красивым видом. Завершающей точкой нашей поездки, будет отдых на одном из лучших пляжей Абхазии, где по соседству находятся дачи Сталина и Горбачева. Вожди знали, где отдыхать.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Багги 200 руб с человека
- Входные билеты 300 руб с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираю из вашего отеля или квартирыЗавершение: Возвращаю откуда забрал, либо в любую точку, если она не сильно отклоняется от маршрута
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
19 сен 2023
Очень понравилось наше небольшое путешествие. Шикарный пляж в заповеднике, очень живописные каньоны, вкуснейший обед по приятным ценам. Всё продумано. Рекомендую данную экскурсию.
А
Анна
2 сен 2023
Отличная экскурсия! Потрясающая и живописная природа Абхазии поражает. Получили массу положительных эмоций и суперских фотографий. Огромное спасибо нашему гиду Владиславу за это увлекательное путешествие
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