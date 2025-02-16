Прогуляемся по уединённым пляжам, заедем в этнопарк и осмотрим Пицундский храм времён Абхазского царства. И конечно, пройдём по Старой Гагре.
Описание экскурсии
Прогулка по Старой Гагре
Вы увидите набережную, колоннаду, театр и знаменитый ресторан «Гагрипш». Мы расскажем вам об этих местах и ответим на интересующие вас вопросы.
Дом-музей имени Г. Хецуриани в селе Лдзаа
В музее более двух тысяч экспонатов, посвящённых истории и культуре Абхазии, а также ремёслам Греции, Грузии и России. Вы увидите монеты, оружие, макеты жилищ, изделия мастеров и особый экспонат — фаэтон «Мерседес» принца Ольденбургского, основателя Гагр. А также многое другое!
Патриарший собор в Пицунде
История его строительства приходится на расцвет Абхазского царства. В соборе уникальная акустика — поэтому в 1975 году здесь был открыт концертный зал органной и камерной музыки. Это стало значимым событием в музыкальной истории не только Пицунды, но и современной Абхазии!
Этнопарк «Апсны»
Вы посетите огромное поместье и познакомитесь с бытом абхазского народа. Пройдёте по ремесленному двору, посмотрите на кузницу и стрельбу из лука.
Примерный тайминг экскурсии:
- 6:00 — выезд (сдвигается в зависимости от туристического потока)
- 7:00 — прохождение границы
- 8:00 — прогулка по Гагре
- 9:30–10:00 — музей в селе Лдзаа
- 12:00 — посещение Пицундского храма
- 13:00 — обед (по желанию)
- 15:00 — посещение этнопарка «Апсны»
- 17:00 — возвращение и прохождение границы
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот
- Заберём вас у отеля в Сочи, Адлере или Олимпийском парке
- Отдельно оплачивается: музей — 300 ₽ за чел., храм — 200 ₽ за чел., этнопарк — 600 ₽ за чел.
- Мы возьмём с собой домашний пирог и чай на всю группу, по желанию сварим кофе в турке на берегу моря
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды. На локациях нас также будут сопровождать работники музеев
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6700 ₽