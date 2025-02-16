Исторические центры Абхазии (из Сочи)

За 1 день изучить традиции и обычаи региона, увидеть старинный собор и погулять по Гагре
Приглашаем вас познакомиться с республикой в комфортном формате мини-группы! Мы посетим музей, в котором собрано более двух тысяч экспонатов быта и культуры региона.

Прогуляемся по уединённым пляжам, заедем в этнопарк и осмотрим Пицундский храм времён Абхазского царства. И конечно, пройдём по Старой Гагре.
Исторические центры Абхазии (из Сочи)
Исторические центры Абхазии (из Сочи)
Исторические центры Абхазии (из Сочи)
Ближайшие даты:
16
фев17
фев19
фев21
фев23
фев24
фев26
фев
Время начала: 05:30

Описание экскурсии

Прогулка по Старой Гагре

Вы увидите набережную, колоннаду, театр и знаменитый ресторан «Гагрипш». Мы расскажем вам об этих местах и ответим на интересующие вас вопросы.

Дом-музей имени Г. Хецуриани в селе Лдзаа

В музее более двух тысяч экспонатов, посвящённых истории и культуре Абхазии, а также ремёслам Греции, Грузии и России. Вы увидите монеты, оружие, макеты жилищ, изделия мастеров и особый экспонат — фаэтон «Мерседес» принца Ольденбургского, основателя Гагр. А также многое другое!

Патриарший собор в Пицунде

История его строительства приходится на расцвет Абхазского царства. В соборе уникальная акустика — поэтому в 1975 году здесь был открыт концертный зал органной и камерной музыки. Это стало значимым событием в музыкальной истории не только Пицунды, но и современной Абхазии!

Этнопарк «Апсны»

Вы посетите огромное поместье и познакомитесь с бытом абхазского народа. Пройдёте по ремесленному двору, посмотрите на кузницу и стрельбу из лука.

Примерный тайминг экскурсии:

  • 6:00 — выезд (сдвигается в зависимости от туристического потока)
  • 7:00 — прохождение границы
  • 8:00 — прогулка по Гагре
  • 9:30–10:00 — музей в селе Лдзаа
  • 12:00 — посещение Пицундского храма
  • 13:00 — обед (по желанию)
  • 15:00 — посещение этнопарка «Апсны»
  • 17:00 — возвращение и прохождение границы

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот
  • Заберём вас у отеля в Сочи, Адлере или Олимпийском парке
  • Отдельно оплачивается: музей — 300 ₽ за чел., храм — 200 ₽ за чел., этнопарк — 600 ₽ за чел.
  • Мы возьмём с собой домашний пирог и чай на всю группу, по желанию сварим кофе в турке на берегу моря
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды. На локациях нас также будут сопровождать работники музеев

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сочи, Адлере или Олимпийском парке
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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