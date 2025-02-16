Приглашаем вас познакомиться с республикой в комфортном формате мини-группы! Мы посетим музей, в котором собрано более двух тысяч экспонатов быта и культуры региона. Прогуляемся по уединённым пляжам, заедем в этнопарк и осмотрим Пицундский храм времён Абхазского царства. И конечно, пройдём по Старой Гагре.

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Описание экскурсии

Прогулка по Старой Гагре

Вы увидите набережную, колоннаду, театр и знаменитый ресторан «Гагрипш». Мы расскажем вам об этих местах и ответим на интересующие вас вопросы.

Дом-музей имени Г. Хецуриани в селе Лдзаа

В музее более двух тысяч экспонатов, посвящённых истории и культуре Абхазии, а также ремёслам Греции, Грузии и России. Вы увидите монеты, оружие, макеты жилищ, изделия мастеров и особый экспонат — фаэтон «Мерседес» принца Ольденбургского, основателя Гагр. А также многое другое!

Патриарший собор в Пицунде

История его строительства приходится на расцвет Абхазского царства. В соборе уникальная акустика — поэтому в 1975 году здесь был открыт концертный зал органной и камерной музыки. Это стало значимым событием в музыкальной истории не только Пицунды, но и современной Абхазии!

Этнопарк «Апсны»

Вы посетите огромное поместье и познакомитесь с бытом абхазского народа. Пройдёте по ремесленному двору, посмотрите на кузницу и стрельбу из лука.

Примерный тайминг экскурсии:

6:00 — выезд (сдвигается в зависимости от туристического потока)

7:00 — прохождение границы

8:00 — прогулка по Гагре

9:30–10:00 — музей в селе Лдзаа

12:00 — посещение Пицундского храма

13:00 — обед (по желанию)

15:00 — посещение этнопарка «Апсны»

17:00 — возвращение и прохождение границы

Организационные детали