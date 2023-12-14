Приглашаю вас в увлекательный тур по Сочи, во время которого вы всего за один день посетите Красную Поляну и экстремальный Скайпарк. Прогуляетесь по самому курорту и увидите основные строения Олимпийского парка. Будет интересно, весело и захватывающе!

Описание

Что вас ожидает: Маршрут проходит по очень красивым местам реки Мзымта на Красную поляну, где для Олимпиады были сооружены 4 канатные дороги. По вашему желанию поднимемся на машине в горы. Посетим Вольерный комплекс и нарзанный источник Чвижепсе. Далее Скайпарк — единственный в России и крупнейший на планете парк экстремальных развлечений на высоте. Посетим Олимпийский парк в прибрежном кластере Адлера, который включает в себя тематический парк аттракционов, стадионы, трассу формулы F1, поющие фонтаны.