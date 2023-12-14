Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи

Индивидуальная экскурсия в Сочи
Приглашаю вас в увлекательный тур по Сочи, во время которого вы всего за один день посетите Красную Поляну и экстремальный Скайпарк. Прогуляетесь по самому курорту и увидите основные строения Олимпийского парка. Будет интересно, весело и захватывающе!
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Ближайшие даты:
14
дек
15
дек
16
дек
17
дек
18
дек
19
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20
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Красная поляна
  • Эстосадок
  • Роза хутор
  • Лаура
  • Вольерный комплекс с животными
  • Нарзанный источник Чвижепсе
  • Скайпарк
  • Прибрежный кластер

Описание

Что вас ожидает: Маршрут проходит по очень красивым местам реки Мзымта на Красную поляну, где для Олимпиады были сооружены 4 канатные дороги. По вашему желанию поднимемся на машине в горы. Посетим Вольерный комплекс и нарзанный источник Чвижепсе. Далее Скайпарк — единственный в России и крупнейший на планете парк экстремальных развлечений на высоте. Посетим Олимпийский парк в прибрежном кластере Адлера, который включает в себя тематический парк аттракционов, стадионы, трассу формулы F1, поющие фонтаны.

В любой день, в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Подъемники в горы — 3000 руб.
  • Вход в Скайпарк — 2000 руб.
  • Нарзанный источник — 200 руб.
  • Вольерный комплекс — 350 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур.
  • Одевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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