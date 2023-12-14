Приглашаю вас в увлекательный тур по Сочи, во время которого вы всего за один день посетите Красную Поляну и экстремальный Скайпарк. Прогуляетесь по самому курорту и увидите основные строения Олимпийского парка. Будет интересно, весело и захватывающе!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Красная поляна
- Эстосадок
- Роза хутор
- Лаура
- Вольерный комплекс с животными
- Нарзанный источник Чвижепсе
- Скайпарк
- Прибрежный кластер
Описание
Что вас ожидает: Маршрут проходит по очень красивым местам реки Мзымта на Красную поляну, где для Олимпиады были сооружены 4 канатные дороги. По вашему желанию поднимемся на машине в горы. Посетим Вольерный комплекс и нарзанный источник Чвижепсе. Далее Скайпарк — единственный в России и крупнейший на планете парк экстремальных развлечений на высоте. Посетим Олимпийский парк в прибрежном кластере Адлера, который включает в себя тематический парк аттракционов, стадионы, трассу формулы F1, поющие фонтаны.
В любой день, в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Подъемники в горы — 3000 руб.
- Вход в Скайпарк — 2000 руб.
- Нарзанный источник — 200 руб.
- Вольерный комплекс — 350 руб
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, в любое времяЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур.
- Одевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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