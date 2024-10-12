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как известно сбываются. В моём представлении по рассказам туристов посетивших ее, было красивейшее место высоко в горах. И действительно Роза хутор потрясает своим великолепием. От всей этой красоты аж голова закружилась! Экскурсия на Красную поляну — это одна из самых ярких и запоминающихся моих экскурсий в Сочи. Большая удача — мало народа, повезло с погодой, никаких безумных цен, как нас пугали и все это благодаря нашему гиду Александру! Да, когда Россия захочет, то может построить курорт и на Марсе/// Все чисто и уютно. Мы поднялись на высоту +2320. Шикарные виды везде, для лыжников-все условия. От всей нашей компании благодарим Александра за чудесно проведенное время, за интересные рассказы по Олимпийскому парку и Скайпарку, но и конечно же — за Роза хутор!