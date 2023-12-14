Предлагаю вам один из самых насыщенных маршрутов по Сочи, который позволит вам всего за один день посетить основные исторические и современные достопримечательности.
Вы посетите Ахштырскую пещеру и Троице-Георгиевский женский монастырь, а также побываете в Скайпарке и Олимпийском парке.
Вы посетите Ахштырскую пещеру и Троице-Георгиевский женский монастырь, а также побываете в Скайпарке и Олимпийском парке.
Ближайшие даты:
14
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Скайпарк
- Форелевое хозяйство
- Шоу стеклодувов
- Троице-Георгиевский женский монастырь
- Ахштырская пещера
- Олимпийский парк
Описание
Что вас ожидает: Экскурсию начнем со Скайпарка — места экстремальных развлечений на высоте, посетим известную во всем мире Ахштырскую пещеру и Троице-Георгиевский женский монастырь. Затем возвращаемся и по дороге заезжаем на Форелевое хозяйство (одно из самых крупных в России). Любители экзотики могут посетить шоу стеклодувов. Вам понравится экскурсия по Олимпийскому парку аттракционов, стадионы, где проходили XXII зимние Олимпийские игры, трасса «Формулы-1», поющие фонтаны — Чаша Олимпийского огня.
В любой день, в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Форелевое хозяйство — 300 руб.
- Шоу стеклодувов — 300 руб.
- Скайпарк — 2000 руб.
- Ахштырская пещера — 250 руб
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, в любое времяЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Мы заберем вас из Адлера
- Центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид
- Который проведет незабываемый тур по Абхазии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Похожие туры из Сочи
Индивидуальная
2.5 часа
Город-сказка Сочи
Интересные истории о том, как мечты меняют города, на дружеской обзорной экскурсии
в Морском порту Сочи
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
5 100₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Другой Сочи: сады, дольмены, водопады и чайные домики
Посетить малоизвестные аутентичные места в окрестностях Сочи, где нет толп туристов
у вашего отеля
9 дек
12 дек
14 дек
17 дек
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Сочи
Ваш отель
8 дек
9 дек
11 дек
12 дек
8 000₽ за всё до 4 чел.