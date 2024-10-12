Предлагаю вам один из самых насыщенных маршрутов по Сочи, который позволит вам всего за один день посетить основные исторические и современные достопримечательности.
Вы посетите Ахштырскую пещеру и Троице-Георгиевский женский монастырь, а также побываете в Скайпарке и Олимпийском парке.
Вы посетите Ахштырскую пещеру и Троице-Георгиевский женский монастырь, а также побываете в Скайпарке и Олимпийском парке.
Описание экскурсииМы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. Из Красной Поляны (доплата за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь в Сочи самостоятельно. Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусе VIP-класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур. Экскурсию начнем со Скайпарка — места экстремальных развлечений на высоте, посетим известную во всем мире Ахштырскую пещеру и Троице-Георгиевский женский монастырь. Затем возвращаемся и по дороге заезжаем на Форелевое хозяйство (одно из самых крупных в России). Любители экзотики могут посетить шоу стеклодувов. Вам понравится экскурсия по Олимпийскому парку аттракционов, стадионы, где проходили XXII зимние Олимпийские игры, трасса «Формулы-1», поющие фонтаны — Чаша Олимпийского огня.
В любой день, в любое время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скайпарк
- Форелевое хозяйство
- Шоу стеклодувов
- Троице-Георгиевский женский монастырь
- Ахштырская пещера
- Олимпийский парк
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Форелевое хозяйство - 500 руб.
- Шоу стеклодувов - 500 руб.
- Скайпарк - 2500 руб.
- Ахштырская пещера - 400 руб + нац парк - 300 руб
- Выезд из Красной поляны в одну сторону - 2000 руб.
- Каждый дополнительный час - 3000 руб.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Читателям моего отзыва доброго времени суток! Хотя писать отзывы не люблю, но по этой экскурсии хочется вставить свои пять копеек. Побывать на Красной поляне была моя давняя мечта, а мечты
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Е
Осталось неизгладимое впечатление от экскурсий. Благодаря Александру, мы просто влюбились в Сочи и его окрестности. Все проходило легко и непринужденно. Целая куча занимательной информации, легко усваивалась в форме непринужденной беседы.
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Б
Хотим выразить благодарность Александру за проведенные экскурсии по городу Сочи. Мы семья из Казахстана. Нам все очень понравилось, в Сочи первый раз и скажу, что сам Сочи и Красная поляна,
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Л
Хотела бы выразить свою безграничную благодарность Александру за проведённую экскурсию в Красную поляну, Скайпарк, Горки город. Позвонила по предыдущей рекомендации, менее чем через час меня уже ждала машина с прекрасным
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Ю
Экскурсия прошла очень хорошо. Увидели олимпийские объекты. Посетили Скайпарк и Ахштырскую пещеру. Женский монастырь – это отдельная история, он меня просто потряс после рассказов Александра. . Получили массу удовольствия. Спасибо. Индивидуальный подход к каждому гостю, доброжелательное отношение и профессионализм это то что мы ощутили во время путешествия. Рекомендую.
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О
Благодарю Александра за содержательную экскурсию по городу Сочи, были с женой впервые, все очень понравилось, особенно впечатлил Троице-Георгиевский женский монастырь, Ахштырская пещера. Прогулялись по Скайпарку, мост… нечто. Теперь своим друзьям рекомендую.
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