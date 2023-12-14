Все лучшее в Сочи за один день

Индивидуальная экскурсия в Сочи
Предлагаю вам один из самых насыщенных маршрутов по Сочи, который позволит вам всего за один день посетить основные исторические и современные достопримечательности.

Вы посетите Ахштырскую пещеру и Троице-Георгиевский женский монастырь, а также побываете в Скайпарке и Олимпийском парке.
Все лучшее в Сочи за один день
Все лучшее в Сочи за один день
Все лучшее в Сочи за один день
Все лучшее в Сочи за один день
Все лучшее в Сочи за один день
Все лучшее в Сочи за один день
Ближайшие даты:
14
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даты

Что вас ожидает:

  • Скайпарк
  • Форелевое хозяйство
  • Шоу стеклодувов
  • Троице-Георгиевский женский монастырь
  • Ахштырская пещера
  • Олимпийский парк

Описание

Что вас ожидает: Экскурсию начнем со Скайпарка — места экстремальных развлечений на высоте, посетим известную во всем мире Ахштырскую пещеру и Троице-Георгиевский женский монастырь. Затем возвращаемся и по дороге заезжаем на Форелевое хозяйство (одно из самых крупных в России). Любители экзотики могут посетить шоу стеклодувов. Вам понравится экскурсия по Олимпийскому парку аттракционов, стадионы, где проходили XXII зимние Олимпийские игры, трасса «Формулы-1», поющие фонтаны — Чаша Олимпийского огня.

В любой день, в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Форелевое хозяйство — 300 руб.
  • Шоу стеклодувов — 300 руб.
  • Скайпарк — 2000 руб.
  • Ахштырская пещера — 250 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас из Адлера
  • Центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид
  • Который проведет незабываемый тур по Абхазии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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