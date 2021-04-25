Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию
Адлер — Сочи — Дагомыс — Лоо — Хобза — Головинка — Волконка — Большой Кичмай: маршрут по самому протяженному сочинскому району вы проделаете за один день! Природа Лазаревского района читать дальше
предстанет перед вами во всём своём великолепии: вы проедете по реке Шахе, прогуляетесь вдоль живописных ущелий, увидите комплекс из 33 водопадов, откроете историю загадочных дольменов и при желании окунётесь в горную купель, обещающую долголетие.
Вы узнаете о коренном населении региона — адыгах, их традициях, легендах, гастрономии и борьбе за самоопределение.
А традиционное кавказское застолье погрузит вас в атмосферу истинного гостеприимства и радушия местных жителей.
Вас ждёт яркая поездка по реке Шахе, прогулка вдоль ущелья ручья Джегош и Годлик, знаменитый комплекс из 33 водопадов и горная купель «Любви и Долголетия». Вы посетите огромный Волконский дольмен и увидите самый большой экземпляр тюльпанового дерева в России — лиран Раевского. И конечно, по дороге будет остановка возле одного из местных хозяйств, где вы продегустируете янтарное вино из чарки и домашние копченые сыры.
Кто такие адыги
В путешествии мы поговорим о происхождении адыгов и о том, какие народы входят в эту этническую группу. История бесконечных столкновений с другими народами откроет вам характер и ментальность адыгов, а легенды о местных героях и богах, красавицах и чудовищах позволят разглядеть древние традиции и обычаи, ставшие основой культуры горцев.
О чае, вине и сырах
В пацхе вы узнаете, каким должен быть антураж традиционного строения, продегустируете местные вина, сыры и самый северный промышленно выращиваемый в России чай. От коренного жителя вы узнаете, какие традиции прочно вошли в культуру адыгов и соблюдаются в каждой семье по сей день. А кавказское застолье познакомит вас с аутентичными блюдами и гостеприимством народа.
Организационные детали
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек за доплату. 4-9 пассажиров — 6700 руб. за минивэн, 10-18 пассажиров — 15 000 руб. за микроавтобус
Предлагаемый маршрут — самый полный, объемный и насыщенный по Лазаревскому району.
Программу можно дополнить посещением костюмированного национального шоу. Шоу проводится по определенным дням, расписание плавающее. Если вы хотите включить его в экскурсию — напишите, пожалуйста, об этом гиду при бронировании.
Поездка по руслу реки Шахе осуществляется на ГАЗ-66 или полноприводном автомобиле УАЗ (по выбору).
Дополнительные расходы: посещение водопадов — 100 руб. (дети до 10 лет бесплатно); аренда внедорожного транспорта — 2000 руб. (с группы до 5 человек); обед в пацхе — от 600 руб. с человека; адыгейское национальное шоу — 200 руб. с человека; чаепитие у хозяина-аборигена Айсы Юнусовича — 100 руб.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 3155 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и имеет спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.