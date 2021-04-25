Легенды и традиции адыгов (из Сочи)

Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию
Адлер — Сочи — Дагомыс — Лоо — Хобза — Головинка — Волконка — Большой Кичмай: маршрут по самому протяженному сочинскому району вы проделаете за один день! Природа Лазаревского района
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предстанет перед вами во всём своём великолепии: вы проедете по реке Шахе, прогуляетесь вдоль живописных ущелий, увидите комплекс из 33 водопадов, откроете историю загадочных дольменов и при желании окунётесь в горную купель, обещающую долголетие.

Вы узнаете о коренном населении региона — адыгах, их традициях, легендах, гастрономии и борьбе за самоопределение.

А традиционное кавказское застолье погрузит вас в атмосферу истинного гостеприимства и радушия местных жителей.

5
1 отзыв
Легенды и традиции адыгов (из Сочи)
Легенды и традиции адыгов (из Сочи)
Легенды и традиции адыгов (из Сочи)
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Природа и дольмены Черноморского побережья

Вас ждёт яркая поездка по реке Шахе, прогулка вдоль ущелья ручья Джегош и Годлик, знаменитый комплекс из 33 водопадов и горная купель «Любви и Долголетия». Вы посетите огромный Волконский дольмен и увидите самый большой экземпляр тюльпанового дерева в России — лиран Раевского. И конечно, по дороге будет остановка возле одного из местных хозяйств, где вы продегустируете янтарное вино из чарки и домашние копченые сыры.

Кто такие адыги

В путешествии мы поговорим о происхождении адыгов и о том, какие народы входят в эту этническую группу. История бесконечных столкновений с другими народами откроет вам характер и ментальность адыгов, а легенды о местных героях и богах, красавицах и чудовищах позволят разглядеть древние традиции и обычаи, ставшие основой культуры горцев.

О чае, вине и сырах

В пацхе вы узнаете, каким должен быть антураж традиционного строения, продегустируете местные вина, сыры и самый северный промышленно выращиваемый в России чай. От коренного жителя вы узнаете, какие традиции прочно вошли в культуру адыгов и соблюдаются в каждой семье по сей день. А кавказское застолье познакомит вас с аутентичными блюдами и гостеприимством народа.

Организационные детали

  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек за доплату. 4-9 пассажиров — 6700 руб. за минивэн, 10-18 пассажиров — 15 000 руб. за микроавтобус
  • Предлагаемый маршрут — самый полный, объемный и насыщенный по Лазаревскому району.
  • Программу можно дополнить посещением костюмированного национального шоу. Шоу проводится по определенным дням, расписание плавающее. Если вы хотите включить его в экскурсию — напишите, пожалуйста, об этом гиду при бронировании.
  • Поездка по руслу реки Шахе осуществляется на ГАЗ-66 или полноприводном автомобиле УАЗ (по выбору).
  • Дополнительные расходы: посещение водопадов — 100 руб. (дети до 10 лет бесплатно); аренда внедорожного транспорта — 2000 руб. (с группы до 5 человек); обед в пацхе — от 600 руб. с человека; адыгейское национальное шоу — 200 руб. с человека; чаепитие у хозяина-аборигена Айсы Юнусовича — 100 руб.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центральный Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Андрей
25 апр 2021
Экскурсия очень понравилась. Много локаций за 1 день.
Гида Анну было очень интересно слушать.
Всё на пятёрку с плюсом.

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