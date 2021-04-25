Адлер — Сочи — Дагомыс — Лоо — Хобза — Головинка — Волконка — Большой Кичмай: маршрут по самому протяженному сочинскому району вы проделаете за один день! Природа Лазаревского района

предстанет перед вами во всём своём великолепии: вы проедете по реке Шахе, прогуляетесь вдоль живописных ущелий, увидите комплекс из 33 водопадов, откроете историю загадочных дольменов и при желании окунётесь в горную купель, обещающую долголетие. Вы узнаете о коренном населении региона — адыгах, их традициях, легендах, гастрономии и борьбе за самоопределение. А традиционное кавказское застолье погрузит вас в атмосферу истинного гостеприимства и радушия местных жителей.

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Описание экскурсии

Природа и дольмены Черноморского побережья

Вас ждёт яркая поездка по реке Шахе, прогулка вдоль ущелья ручья Джегош и Годлик, знаменитый комплекс из 33 водопадов и горная купель «Любви и Долголетия». Вы посетите огромный Волконский дольмен и увидите самый большой экземпляр тюльпанового дерева в России — лиран Раевского. И конечно, по дороге будет остановка возле одного из местных хозяйств, где вы продегустируете янтарное вино из чарки и домашние копченые сыры.

Кто такие адыги

В путешествии мы поговорим о происхождении адыгов и о том, какие народы входят в эту этническую группу. История бесконечных столкновений с другими народами откроет вам характер и ментальность адыгов, а легенды о местных героях и богах, красавицах и чудовищах позволят разглядеть древние традиции и обычаи, ставшие основой культуры горцев.

О чае, вине и сырах

В пацхе вы узнаете, каким должен быть антураж традиционного строения, продегустируете местные вина, сыры и самый северный промышленно выращиваемый в России чай. От коренного жителя вы узнаете, какие традиции прочно вошли в культуру адыгов и соблюдаются в каждой семье по сей день. А кавказское застолье познакомит вас с аутентичными блюдами и гостеприимством народа.

Организационные детали