3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лучшие виды Сочи

За незабываемыми кадрами вы отправитесь в поселок Уч-Дере, побываете на смотровой площадке на «Краю земли» в Солохауле и у храма Св. князя Владимира. Также я отвезу вас на видовую башню «Роза ветров» (гора Батарейка). Прекрасные ракурсы вы сможете запечатлеть на Красной поляне и в Олимпийской деревне в Розе Хутор. Более того, отличным дополнением к коллекции станут снимки практически с любым из автомобилей, которые вам могут быть знакомы по культовым советским фильмам.

Тематические музеи и святые места

Крылатые фразы вроде «баранки этого пылесоса» вспыхнут в памяти, как только вы зайдете в музей советских ретро-автомобилей. Здесь вы сможете рассмотреть старинные модели машин и восстановить в памяти кадры из фильмов, а, может, и из реальной жизни. Кроме того, вы посетите музей производства краснодарского чая, где узнаете о ключевой фигуре И. Кошмана, истории о самом северном чае в мире и развитии отрасли в нашем крае. Осмотрите мужской монастырь «Крестовая Пустынь», где я расскажу о сербско-русских узах в православном мире. И побываете на святом источнике Пантелеймона, слава о котором давно распространилась по всему региону.

Оригинальные опции на ваш выбор

Наша программа — гибкая. В дополнение к панорамным площадкам и музеям вы сможете посетить знаменитый Скайпарк, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая ежедневно меняет цвет, заброшенный мистический замок полковника Квитко и Дагомысские корыта. А еще, при желании, прикоснетесь к греческому наследию Красной Поляны и прокатитесь на родельбане в Розе Хутор.

Ценные сведения от местного жителя

По пути я расскажу, как развивались Сочи, Адлер и Красная Поляна с древнейших времен и до наших дней. Какие здесь существуют традиции и обычаи, чем интересна местная культура и кухня. Вы узнаете о военных и мирных временах, о царском периоде, когда Сочи был независимой республикой, и природных особенностях региона. Я научу вас определять и узнавать любое местное растение, которое вам приглянется. Отвезу в уютные кафе, где готовят домашние кавказские блюда в чудесном исполнении. А также подскажу, где можно купить замечательные сувениры, домашние вина, мёд и копченые сыры.

Вы вернетесь домой с потрясающими впечатлениями от природных пейзажей и архитектуры, с душевным спокойствием после святых мест, а также с прекрасными фотоснимками и воспоминаниями.

Кому подойдет экскурсия

Всем гостям Сочи, а особенно тем, кто приехал в наш город на короткий срок.