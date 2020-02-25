3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей

Сергей
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Сергей – ваш гид
Вы откроете лучшие панорамы и красивые труднодоступные места от Лазаревского района до Красной Поляны.

Услышите неизведанные факты, научитесь определять растения, отведаете самые вкусные хинкали в Сочи и узнаете о его жизни до и после Олимпиады.

В результате у вас останется отличная коллекция снимков и море теплых впечатлений.
8700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи

Что вас ожидает

Лучшие виды Сочи
За незабываемыми кадрами вы отправитесь в поселок Уч-Дере, побываете на смотровой площадке на «Краю земли» в Солохауле и у храма Св. князя Владимира. Также я отвезу вас на видовую башню «Роза ветров» (гора Батарейка). Прекрасные ракурсы вы сможете запечатлеть на Красной поляне и в Олимпийской деревне в Розе Хутор. Более того, отличным дополнением к коллекции станут снимки практически с любым из автомобилей, которые вам могут быть знакомы по культовым советским фильмам.

Тематические музеи и святые места
Крылатые фразы вроде «баранки этого пылесоса» вспыхнут в памяти, как только вы зайдете в музей советских ретро-автомобилей. Здесь вы сможете рассмотреть старинные модели машин и восстановить в памяти кадры из фильмов, а, может, и из реальной жизни. Кроме того, вы посетите музей производства краснодарского чая, где узнаете о ключевой фигуре И. Кошмана, истории о самом северном чае в мире и развитии отрасли в нашем крае. Осмотрите мужской монастырь «Крестовая Пустынь», где я расскажу о сербско-русских узах в православном мире. И побываете на святом источнике Пантелеймона, слава о котором давно распространилась по всему региону.

Оригинальные опции на ваш выбор
Наша программа — гибкая. В дополнение к панорамным площадкам и музеям вы сможете посетить знаменитый Скайпарк, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая ежедневно меняет цвет, заброшенный мистический замок полковника Квитко и Дагомысские корыта. А еще, при желании, прикоснетесь к греческому наследию Красной Поляны и прокатитесь на родельбане в Розе Хутор.

Ценные сведения от местного жителя
По пути я расскажу, как развивались Сочи, Адлер и Красная Поляна с древнейших времен и до наших дней. Какие здесь существуют традиции и обычаи, чем интересна местная культура и кухня. Вы узнаете о военных и мирных временах, о царском периоде, когда Сочи был независимой республикой, и природных особенностях региона. Я научу вас определять и узнавать любое местное растение, которое вам приглянется. Отвезу в уютные кафе, где готовят домашние кавказские блюда в чудесном исполнении. А также подскажу, где можно купить замечательные сувениры, домашние вина, мёд и копченые сыры.

Вы вернетесь домой с потрясающими впечатлениями от природных пейзажей и архитектуры, с душевным спокойствием после святых мест, а также с прекрасными фотоснимками и воспоминаниями.

Кому подойдет экскурсия

Всем гостям Сочи, а особенно тем, кто приехал в наш город на короткий срок.

Организационные детали

Я встречу вас в отеле и после экскурсии отвезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость.

Дополнительные расходы (по желанию):

  • вход в дом-музей И. Кошмана (основателя российского чая) — 30 руб.;
  • вход в Skypark — 1500 руб.;
  • вход на Дагомысские корыта — 150 руб.;
  • Музей краснодарского чая и ретро-автомобилей — 150 руб.;
  • канатная дорога в Красной поляне ~ 1300 руб.;
  • катание на родельбане 550 руб.;
  • обед в кафе на 3-4 человек ~ 2000 руб.
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Работаю учителем географии более 10 лет, более 7 лет живу в Сочи и уже четвертый год провожу экскурсии. На моих прогулках вы узнаете не только об экскурсионных объектах, но и о том, чем живет современный Сочи: о ценах, недвижимости, об интересных местах города и его необычных заведениях. А бесплатным бонусом к экскурсиям станет фотосессия на зеркальный фотоаппарат.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Большое спасибо Сергею за экскурсию! Провели на экскурсии целый день, но совсем не жалко потраченного времени. Проехали по очень интересным местам от Лазаревского района до Красной поляны. Рекомендую для первоначального ознакомления с интересными местами в Сочи, Сергей подскажет, что можно в дальнейшем посмотреть самим. Были с ребёнком, все интересно и доступно.
16 января 2020
Привет от Екатеринбуржцев!
Хочу поблагодарить Сергея за отлично проведённый экскурсионный день! Не смотря на дождь! Столько мест,что мы посетили и куда нас возили,автобус точно не свозит! А как мы вкусно пообедали национальными блюдами...А сколько вкусностей купили... Не запланированная вишенка на торте была очень душевная! Мы с теплотой вспоминаем эту поездку пересматривая видео и фото и знаем,что с Сергеем ещё обязательно поездим! Рекомендую тем,кто любит комфорт и индивидуальный подход, напишите Сергею свои пожелания по экскурсии и он Вас не разочарует!
10 октября 2019
Большое спасибо Сергею. Очень понравилась экскурсия, успели посмотреть очень многое за день. Сергей очень приятный человек, хороший собеседник, аккуратный водитель. Машина чистая, новая. Рекомендуем его и его экскурсию "Лучшие ракурсы и панорамы Сочи" всем!

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