  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Любимый Сочи, от моря и до гор — обзорная экскурсия в мини-группе

4
2 отзыва
Happy T.
Happy T. – Гид из Сочи
Что вы знаете о Сочи? Сочи — это море 🌊.

А что есть за пределами пляжа и вашей гостиницы? Горы ⛰️ и древние башни, местное вино 🍷 и мед, санатории и колесо обозрения.

У нас будет один день, чтобы прочувствовать город 🏙️ и местный колорит.

В конце путешествия у вас останутся приятные эмоции и самые красивые 🤩 фотографии!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Любимый Сочи, от моря и до гор — обзорная экскурсия в мини-группе
Любимый Сочи, от моря и до гор — обзорная экскурсия в мини-группе

Что вы увидите

  • Гора Ахун и Ахунская башня
  • Колесо обозрения (с видом на Сочи)
  • Музей микроминиатюр
  • Дегустация
  • Санаторий Орджоникидзе
  • Зимний театр
  • Морская прогулка в Сочи
Что вы посетите:Гора Ахун и Ахунская башняГоры и море 🌊, что может быть прекраснее захватывающего вида на богатства матушки природы. Здесь можно лицезреть те самые закаты, запоминающиеся на всю жизнь. Можно легко войти в состояние транса от увиденного и задуматься о смысле жизни. Ну, и конечно, сделать невероятные фото, запечатлев себя на фоне этих красот, потом раз за разом, мысленно возвращаться в это незабываемое место. Колесо обозренияПо желанию, вы сможете прокатиться на обзорной жемчужине этого города — колесе обозрения. Музей 🖼 микроминиатюрЕсли вы захотите, мы сможем посетить Музей микроминиатюр Эдуарда Казаряна. Караван верблюдов в ушке иглы, разве такое возможно? Да, вполне реально. Приходите и посмотрите своими глазами. ДегустацияМы с вами побываем на дегустации вина, мёда и сыра, обещаем хорошее «винное» настроение, довольный желудок от сырных деликатесов и наслаждение от натурального, сладкого и тягучего мёда! Если что, все вкусности можно приобрести и забрать с собой. Санаторий ОрджоникидзеСанаторий был построен в 30-е годы прошлого столетия, по распоряжению Сталина. Он представляет собой роскошный дворец в стиле итальянского ренессанса. Грандиозные колонны, лепнины, расписные потолки поразят вас своим великолепием. Сам санаторий утопает в зелени субтропических растений. Здесь царит загадочная атмосфера сказки. Не зря именно здесь снимали некоторые сцены из фильма «Старик Хоттабыч». Зимний театрСегодня это не только храм искусства, но и памятник федерального значения. Зимний театр Сочи — это целая вселенная: искусство, история 📖, политика и даже мистика. Наши экскурсоводы подробнее расскажут об этом восхитительном строении и его истории. Морская прогулка 👣 в СочиПо желанию, вы сможете завершить обзорную экскурсию ⛳ по Сочи встречей заката в открытом море. Морская прогулка вдоль берега Сочи, переливающегося огнями – идеальное завершение вечера. Вино 🍷 на борту не возбраняется. Важная информация:• Посещение башни на горе Ахун, в связи с проведением реконструкции, временно недоступно;
  • Питание на маршруте осуществляется за собственный счет;
  • Рекомендуем надеть удобную обувь, взять с собой теплую одежду и защиту от дождя или солнца (в зависимости от сезона).
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Дегустация мёда, сыра, вина, чачи и конька
  • Экологические сборы.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, обед)
  • Трансфер из Центрального и Хостинского районов Сочи — 700 руб. за человека в обе стороны
  • Проход на колесо обозрения — 200 руб. за человека
  • Посещение музея микроминиатюр — 200 руб. за человека
  • Трансфер из Сочи - 700 руб. за человека
  • Встреча заката на яхте в открытом море — 500 руб. за человека.
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы привезем Вас туда, откуда забрали
Любимый Сочи, от моря и до гор — обзорная экскурсия в мини-группе
Любимый Сочи, от моря и до гор — обзорная экскурсия в мини-группе
Любимый Сочи, от моря и до гор — обзорная экскурсия в мини-группе
Любимый Сочи, от моря и до гор — обзорная экскурсия в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Happy T.
Happy T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

Happy T. проводит ещё 6 экскурсий

Сокровища Абхазии — Гагры, озеро Рица и Новый Афон
2 000
14 часов
Сокровища Абхазии — Гагры, озеро Рица и Новый Афон
21 отзыв
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
1 300
7 часов
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
15 отзывов
33 водопада и настоящее кавказское застолье
1 200
11 часов
33 водопада и настоящее кавказское застолье
5 отзывов
Морская рыбалка в Сочи без доплат
2 000
3 часа
Морская рыбалка в Сочи без доплат
2 отзыва
Джип-тур по каньону Псахо
1 900
6 часов
Джип-тур по каньону Псахо
2 отзыва
33 водопада
1 200
11 часов
33 водопада
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
159 отзывов
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
154 отзыва
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
101 отзыв
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
97 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
89 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
1 000
8 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
65 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи