Что вы посетите:Гора Ахун и Ахунская башняГоры и море 🌊, что может быть прекраснее захватывающего вида на богатства матушки природы. Здесь можно лицезреть те самые закаты, запоминающиеся на всю жизнь. Можно легко войти в состояние транса от увиденного и задуматься о смысле жизни. Ну, и конечно, сделать невероятные фото, запечатлев себя на фоне этих красот, потом раз за разом, мысленно возвращаться в это незабываемое место. Колесо обозренияПо желанию, вы сможете прокатиться на обзорной жемчужине этого города — колесе обозрения. Музей 🖼 микроминиатюрЕсли вы захотите, мы сможем посетить Музей микроминиатюр Эдуарда Казаряна. Караван верблюдов в ушке иглы, разве такое возможно? Да, вполне реально. Приходите и посмотрите своими глазами. ДегустацияМы с вами побываем на дегустации вина, мёда и сыра, обещаем хорошее «винное» настроение, довольный желудок от сырных деликатесов и наслаждение от натурального, сладкого и тягучего мёда! Если что, все вкусности можно приобрести и забрать с собой. Санаторий ОрджоникидзеСанаторий был построен в 30-е годы прошлого столетия, по распоряжению Сталина. Он представляет собой роскошный дворец в стиле итальянского ренессанса. Грандиозные колонны, лепнины, расписные потолки поразят вас своим великолепием. Сам санаторий утопает в зелени субтропических растений. Здесь царит загадочная атмосфера сказки. Не зря именно здесь снимали некоторые сцены из фильма «Старик Хоттабыч». Зимний театрСегодня это не только храм искусства, но и памятник федерального значения. Зимний театр Сочи — это целая вселенная: искусство, история 📖, политика и даже мистика. Наши экскурсоводы подробнее расскажут об этом восхитительном строении и его истории. Морская прогулка 👣 в СочиПо желанию, вы сможете завершить обзорную экскурсию ⛳ по Сочи встречей заката в открытом море. Морская прогулка вдоль берега Сочи, переливающегося огнями – идеальное завершение вечера. Вино 🍷 на борту не возбраняется. Важная информация:• Посещение башни на горе Ахун, в связи с проведением реконструкции, временно недоступно;

Питание на маршруте осуществляется за собственный счет;

Рекомендуем надеть удобную обувь, взять с собой теплую одежду и защиту от дождя или солнца (в зависимости от сезона).