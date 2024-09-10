Приглашаем в классическое путешествие по Стране Души на комфортабельном автобусе! Вы посетите все топовые места Абхазии, полюбуетесь ее удивительной природой и оцените исторические достопримечательности. А наш профессиональный гид поделится местными традициями и культурными особенностями.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Гагра. Этот город помнит корабли греков и легионы римлян, полчища византийцев и топот коней турецких войск. Вы рассмотрите христианскую базилику 6 века и древнюю крепость Абаата. Прогуляетесь по тенистым тропинкам Приморского парка и увидите визитные карточки города: дворец принца Ольденбургского, ресторан Гагрипш и колоннаду.
Новый Афон. Вы посетите храм, возведенный в месте погребения Симона Кананита, одного из 12 апостолов Христа. Полюбуетесь виноградниками, оливковыми и мандариновыми рощами, кипарисовыми аллеями. А также, по желанию, осмотрите знаменитую Новоафонскую пещеру. По искусственно пробитому тоннелю длиной 1360 м. небольшой электропоезд доставит вас в сказочный подземный мир сталактитов и сталагмитов.
Горные пейзажи. Вы проедете по Бзыбскому и Гегскому ущельям, насладитесь Голубым озером и безмятежным сиянием озера Рица, в котором отражаются заснеженные громады гор. Кроме того, вас ждут: Юпшарский каньон, Чабгарский карниз, водопады Девичьи и Мужские Слёзы.
Дегустации. Абхазия — это еще и очень вкусный край. Вы попробуете местные специалитеты: мёд и вино.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: экосбор на озере Рица — 1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети до 12 лет. По желанию: Новоафонская пещера — 1000 ₽, храм Лыхны — 300 ₽, дача Сталина — 500 ₽.
- На озере Рица у нас будет остановка 1,5 часа. В это время можно пообедать в кафе со свежей форелью.
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана.
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт.
- Дети до 14 лет — свидетельство о рождении с красной печатью о гражданстве.
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется.
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки.
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией.
ежедневно в 05:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
|Дети до 11 лет
|1800 ₽
|Дети до 7 лет с местом
|1400 ₽
|Дети до 7 лет без места
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ближайшей к вам остановке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21 туриста
Наша команда занимается организацией экскурсий в Сочи с 2000 года. За годы работы получили множество наград за высокий профессионализм и вклад в развитие курорта. В нашем штате только истинные мастера своего дела: дружелюбные менеджеры, профессиональные гиды и опытные водители. Проводим VIP-поездки, групповые и детские экскурсии. Ждём вас в Краснодарском крае!
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Плохо организованы сбор и посадка туристов, пришлось нчь не спать!!!!
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