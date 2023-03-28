Озеро Рица, Новый Афон, Гагра, реки, ущелья, каньоны и водопады за 1 день
Приглашаем в классическое путешествие по «стране души»! Оно пройдёт на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек.
Вы посетите все топовые места Абхазии, полюбуетесь ее удивительной природой и оцените исторические достопримечательности. А наш профессиональный гид поделится местными традициями и культурными особенностями.
Вы посетите все топовые места Абхазии, полюбуетесь ее удивительной природой и оцените исторические достопримечательности. А наш профессиональный гид поделится местными традициями и культурными особенностями.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гагра. Этот город помнит корабли греков и легионы римлян, полчища византийцев и топот коней турецких войск. Вы рассмотрите христианскую базилику 6 века и древнюю крепость Абаата. Прогуляетесь по тенистым тропинкам Приморского парка и увидите визитные карточки города: дворец принца Ольденбургского, ресторан Гагрипш и колоннаду.
Новый Афон. Вы посетите храм, возведенный в месте погребения Симона Кананита, одного из 12 апостолов Христа. Полюбуетесь виноградниками, оливковыми и мандариновыми рощами, кипарисовыми аллеями. А также, по желанию, осмотрите знаменитую Новоафонскую пещеру. По искусственно пробитому тоннелю длиной 1360 м. небольшой электропоезд доставит вас в сказочный подземный мир сталактитов и сталагмитов.
Горные пейзажи. Вы проедете по Бзыбскому и Гегскому ущельям, насладитесь Голубым озером и безмятежным сиянием озера Рица, в котором отражаются заснеженные громады гор. Кроме того, вас ждут: Юпшарский каньон, Чабгарский карниз, водопады Девичьи и Мужские слезы.
Дегустации. Абхазия — это еще и очень вкусный край. Вы попробуете местные специалитеты: мед и вино.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек.
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
- Дополнительные расходы: экосбор на озере Рица — 700 руб. взрослые, 200 руб. дети до 12 лет, Новоафонская пещера (по желанию) — 700 руб.
- На озере Рица у нас будет остановка 1,5 часа. В это время можно пообедать в кафе со свежей форелью.
в среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ближайшей к вам остановке
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:45Экскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Сочи
Наша компания занимается организацией экскурсий в Сочи с 2000 года. За годы работы мы получили множество наград за высокий профессионализм и вклад в развитие курорта. В нашем штате только истинные мастера своего дела: дружелюбные менеджеры, профессиональные гиды и опытные водители. Мы проводим VIP-поездки, групповые и детские экскурсии. Ждём вас в Краснодарском крае!
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