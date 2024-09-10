Что вас ожидает

Гагра. Этот город помнит корабли греков и легионы римлян, полчища византийцев и топот коней турецких войск. Вы рассмотрите христианскую базилику 6 века и древнюю крепость Абаата. Прогуляетесь по тенистым тропинкам Приморского парка и увидите визитные карточки города: дворец принца Ольденбургского, ресторан Гагрипш и колоннаду.

Новый Афон. Вы посетите храм, возведенный в месте погребения Симона Кананита, одного из 12 апостолов Христа. Полюбуетесь виноградниками, оливковыми и мандариновыми рощами, кипарисовыми аллеями. А также, по желанию, осмотрите знаменитую Новоафонскую пещеру. По искусственно пробитому тоннелю длиной 1360 м. небольшой электропоезд доставит вас в сказочный подземный мир сталактитов и сталагмитов.

Горные пейзажи. Вы проедете по Бзыбскому и Гегскому ущельям, насладитесь Голубым озером и безмятежным сиянием озера Рица, в котором отражаются заснеженные громады гор. Кроме того, вас ждут: Юпшарский каньон, Чабгарский карниз, водопады Девичьи и Мужские Слёзы.

Дегустации. Абхазия — это еще и очень вкусный край. Вы попробуете местные специалитеты: мёд и вино.

Организационные детали

Дополнительные расходы: экосбор на озере Рица — 1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети до 12 лет. По желанию: Новоафонская пещера — 1000 ₽, храм Лыхны — 300 ₽, дача Сталина — 500 ₽.

На озере Рица у нас будет остановка 1,5 часа. В это время можно пообедать в кафе со свежей форелью.

С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды.

Пересечение границы