Сочи: Канатная дорога на отметку 1600 метров с гидом-экскурсоводом
На высоте 600 метров над уровнем моря вы посетите общественно-культурный центр «Галактика», стилизованный под космос и оснащенный аквапарком, боулингом и музеем робототехники и космонавтики.
Поднявшись на канатной дороге к высоте 1440 метров, вы окажетесь на отметке под названием Псехако, где расположена выставка горной техники.
Далее вы подниметесь на отметку в 1660 метров к приюту «Пихтовый», где вас ожидает не меньшее количество развлечений!
Поднявшись на канатной дороге к высоте 1440 метров, вы окажетесь на отметке под названием Псехако, где расположена выставка горной техники.
Далее вы подниметесь на отметку в 1660 метров к приюту «Пихтовый», где вас ожидает не меньшее количество развлечений!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Вантовый мост
- Ахштырский каньон
- Смотровая на Skypark
- Ущелье Ахцу
- Минеральный источник «Чвижепсе» (по желанию)
- Посещение Греческого Подворья (по желанию)
- Курорт «Красная Поляна»
- Курорт «Роза Хутор»
- Курорт «Газпром»
- Канатная дорога «Хребет Псехако» 1600 м (в вечернее время)
- Общественно-культурный центр «Галактика»
- Олимпийский парк
- Олимпийские объекты
- Поющие фонтаны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Приглашаем вас подняться к вершинам одного из курортов Красной Поляны — Горно-туристического центра «Газпром» на 3 канатных дорогах разных видов. А также посетить курорт Роза хутор, курорт Красная Поляна и шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.
- Горно-туристический центр «Газпром».
- По приезду в Горно-туристический центр «Газпром» на высоте 545 метров над уровнем моря вы посетите общественно-культурный центр «Галактика», стилизованный под космос и оснащенный аквапарком, боулингом и музеем космонавтики. После чего, с нижней станции Газпром Лаура, поднимаемся на высоту 1440 метров, где располагается Приют Псехако и гостиничный комплекс «Поляна 1389». Уютные деревянные домики очень органично вписываются в окружающий их горный ландшафт.
- Комплекс «Поляна 1389» — наследие Зимней Олимпиады-2014. Во время Игр здесь находилась Олимпийская деревня, где проживали спортсмены со всего мира. Позже здания модернизировали для круглогодичного отдыха в горах. Помимо комплекса, на данной отметке находится кольцевая открытая кресельная канатная дорога прогулочного типа, на которой можно прокатиться неограниченное количество раз и насладиться прекрасными видами горной местности.
- Далее наш подъём будет на высоту 1600 метров, к горному приюту «Пихтовый». Канатная дорога проходит над лыжно-биатлонным комплексом «Лаура». Во время XXII Зимней Олимпиады (2014) здесь проходили все соревнования по лыжным гонкам и биатлону. Название «Пихтовый» связано с тем, что склон Лаура расположен на южной стороне, в окружении хвойных лесов. От приюта «Пихтовой» начинаются популярные летние туристические тропы в Кавказский биосферный заповедник. Именно на этой отметке вам представится уникальная возможность встретить закат в горах и запечатлеть этот приятный момент на долгую память.
- Красная Поляна и Роза Хутор.
- По ходу следования маршрута мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках Ахцу и Ахштырский каньон, а также заедем к минеральному источнику Нарзан, где вы сможете набрать лечебной воды, обогащенной железом, и посетим медовую пасеку с дегустацией Краснополянского меда. Также посетим курорт Красная Поляна, где во время Олимпиады находился главный Медиацентр, благодаря которому данный курорт стал известен всему миру.
- После этого мы отправимся к не менее известному курорту Роза Хутор, который многие по достоинству сравнивают с Швейцарским курортом Куршевель, где посетим центральную площадь, на которой находится красивейшая Ратуша с часами, у которой так любят фотографироваться гости курорта.
- Олимпийский парк.
- По окончанию экскурсии, для полного погружения в атмосферу Наследия Олимпиады, мы заедем в Олимпийский парк, находящийся в прибрежном кластере Имеретинской низменности. Здесь вы увидите шоу Поющих Фонтанов на медальной площади, где проходило награждение призеров соревнований.
Важная информация:
- В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля, программа может занять до 12 часов. Из них 2-2,5 часа — ваше свободное время на канатную дорогу.
- Подъем на канатной дороге в вечернее время (17:30), при этом вы увидите потрясающий закат в горах.
- Рекомендуем: надеть удобную одежду и обувь, взять с собой бутылку воды, головной убор (в солнечную погоду), зонт/дождевик (в пасмурную погоду).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Канатная дорога на отметку 1600 м.
- Трансфер
- Гид-экскурсовод
- Дегустации
- Что не входит
- Обед (от 600 руб. /чел.)
- Минеральный источник Чвижепсе (100 руб.)
- Место начала и завершения?
- Центральный Сочи, ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Экскурсию можно начать в Сочи и Адлере.
- В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля, программа может занять до 12 часов. Из них 2-2,5 часа — ваше свободное время на канатную дорогу.
- Подъем на канатной дороге в вечернее время (17:30), при этом вы увидите потрясающий закат в горах.
- Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время.
- Экскурсию для вас проведет один гидов нашей команды.
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе.
- Транспортные расходы, дегустации и страховка входят в стоимость.
- Рекомендуем: надеть удобную одежду и обувь, взять с собой бутылку воды, головной убор (в солнечную погоду), зонт/дождевик (в пасмурную погоду)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
21 июля 2023
Хотела поблагодарить за замечательно проведенный день в горах! Который не только позволил насладиться природой горного климата, но и окунуться в историю создания курорта и Олимпийских объектов, благодаря нашему замечательному экскурсоводу Ирине.
A
Alinakirpota
17 июля 2023
Экскурсия прошла отлично. Гид Ирина все интересно рассказывала. Посетили все интересные места, забрались на канатке на розу пик. Экскурсия продлилась дольше, чем думала, в 11 только вернулись обратно. Автобус современный и большой с кондиционером. Погода нас не подвела, отлично было видно все горы. Вообщем рекомендую.
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