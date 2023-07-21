На высоте 600 метров над уровнем моря вы посетите общественно-культурный центр «Галактика», стилизованный под космос и оснащенный аквапарком, боулингом и музеем робототехники и космонавтики.



Поднявшись на канатной дороге к высоте 1440 метров, вы окажетесь на отметке под названием Псехако, где расположена выставка горной техники.



Далее вы подниметесь на отметку в 1660 метров к приюту «Пихтовый», где вас ожидает не меньшее количество развлечений!