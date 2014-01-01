Мы отправимся в культовое туристическое место Красной поляны— Бзерпинский карниз.



Здесь расположен палаточный лагерь, куда можно прийти с ночёвкой в том числе.



Здесь берёт начало река Бзерпь и на карнизе образует высокий водопад стекая по скалам.



Также можно посетить озеро Малое которое находится дальше по долине Псеашхо, или совершить восхождение на пик Бзерпи высотой 2482 метров.