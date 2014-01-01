Мы отправимся в культовое туристическое место Красной поляны— Бзерпинский карниз. Здесь расположен палаточный лагерь, куда можно прийти с ночёвкой в том числе. Здесь берёт начало река Бзерпь и на карнизе образует высокий водопад стекая по скалам. Также можно посетить озеро Малое которое находится дальше по долине Псеашхо, или совершить восхождение на пик Бзерпи высотой 2482 метров.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Стоимость за группу до 5 человек
6 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Фотосессия на профессиональную камеру во время всей прогулки
Свежий чай на горелке.
Что не входит
Дополнительно необходимо приобрести билеты в заповедник и на канатную дорогу.
Стоимость для 1 человека: 4000р, 2 человека: 6000р, 3 человека: 8000р, 4 человека: 10000р
Место начала и завершения
Ачипсинская 12, Эстосадок, Красная поляна
Важная информация
Что взять с собой:
Удобная обувь(кросовки или трекинговые ботинки)
Кепка
Очки
Buff на шею
Штаны и майка(с длинным рукавом желательно)
Вода 0.5-1л на человека
Перекус
Трекинговые палки
Дождевик
Куртка/ветровка
Флиска
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 9-00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.