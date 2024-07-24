16 часов
Групповая
до 18 чел.
Абхазия во всей красе: города-призраки и парк водопадов
Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
«Вы посетите город-призрак Акармара и рассмотрите его заброшенные архитектурные шедевры»
Расписание: Ежедневно 06:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 999₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Посетить столицу республики, оценить красоту её водопадов и отдохнуть на горячих источниках
«После я отвезу вас в города-призраки Ткуарчал и Акармара»
Сегодня в 06:00
25 сен в 06:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Изучить аутентичную часть страны, отыскать заброшенные города и прогуляться к трем водопадам
Начало: Отель
«В городе-призраке Акармара вы увидите центральную площадь и посмотрите, как природа уже почти отвоевала дома у людей — на фоне этих заброшек вам точно захочется сфотографироваться»
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 июля 2024Наша поездка прошла просто замечательно! Анастасия прекрасный гид, мы узнали много фактов и интересных историй об Абхазии. Большой плюс, что все наши индивидуальные пожелания по маршруту были учтены и мы посетили все что хотели 👍🏻 Однозначно рекомендую к посещению!
- ЛЛюбовь30 июня 2024Впечатления от поездки только самые положительные. Специально выбирали экскурсию только на водопады. Все максимально удобно: комфортная машина для такой долгой
- ААнна10 июня 2024Все очень понравилось!!! Экскурсия полный восторг! Водопады, локации, еда - незабываемо! Огромное спасибо Анастасии за организации и поездку!!! Все прошло без накладок, весело и позитивно😊В следующий раз поедем с Анастасией на другую экскурсию за новыми впечатлениями🙂
- ННаталья2 мая 2024Анастасия прекрасный гид:) несмотря на достаточно дальнюю дорогу экскурсия прошла легко и приятно. Однозначно рекомендую
- ГГриценко27 августа 2023Джип-тур на Land Cruiser Восточная Абхазия: город-призрак, источники КындыгВсе прошло великолепно! Спасибо нашему гиду Добрыне! Посетили огромное количество интересных и необычных мест
- ААртем23 июня 2022Джип-тур на Land Cruiser Восточная Абхазия: город-призрак, источники КындыгВсе было отлично! Замечательный гид! Море эмоций!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Город-призрак»
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