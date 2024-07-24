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поездки, приятная беседа, стиль вождения просто огонь, учитаны все пожелания, нареканий просто никаких. Ну и конечно сами водопады, это без слов вообще, второй раз были и еще поедем при возможности. Никаких денег не жалко за такой комфорт) Спасибо большое!