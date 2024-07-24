Экскурсии в город-призрак из Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Город-призрак» в Сочи, цены от 4 999 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Абхазия во всей красе: города-призраки и парк водопадов
На машине
Джиппинг в Абхазию
3 отзыва
16 часов
Групповая
до 18 чел.
Абхазия во всей красе: города-призраки и парк водопадов
Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
«Вы посетите город-призрак Акармара и рассмотрите его заброшенные архитектурные шедевры»
Расписание: Ежедневно 06:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 999 за человека
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Посетить столицу республики, оценить красоту её водопадов и отдохнуть на горячих источниках
«После я отвезу вас в города-призраки Ткуарчал и Акармара»
Сегодня в 06:00
25 сен в 06:00
26 000 за всё до 4 чел.
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
На машине
10 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Изучить аутентичную часть страны, отыскать заброшенные города и прогуляться к трем водопадам
Начало: Отель
«В городе-призраке Акармара вы увидите центральную площадь и посмотрите, как природа уже почти отвоевала дома у людей — на фоне этих заброшек вам точно захочется сфотографироваться»
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
    Наша поездка прошла просто замечательно! Анастасия прекрасный гид, мы узнали много фактов и интересных историй об Абхазии. Большой плюс, что все наши индивидуальные пожелания по маршруту были учтены и мы посетили все что хотели 👍🏻 Однозначно рекомендую к посещению!
  • Л
    Любовь
    30 июня 2024
    Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
    Впечатления от поездки только самые положительные. Специально выбирали экскурсию только на водопады. Все максимально удобно: комфортная машина для такой долгой
    читать дальше

    поездки, приятная беседа, стиль вождения просто огонь, учитаны все пожелания, нареканий просто никаких. Ну и конечно сами водопады, это без слов вообще, второй раз были и еще поедем при возможности. Никаких денег не жалко за такой комфорт) Спасибо большое!

    Впечатления от поездки только самые положительные. Специально выбирали экскурсию только на водопады. Все максимально удобно: комфортнаяВпечатления от поездки только самые положительные. Специально выбирали экскурсию только на водопады. Все максимально удобно: комфортнаяВпечатления от поездки только самые положительные. Специально выбирали экскурсию только на водопады. Все максимально удобно: комфортная
  • А
    Анна
    10 июня 2024
    Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
    Все очень понравилось!!! Экскурсия полный восторг! Водопады, локации, еда - незабываемо! Огромное спасибо Анастасии за организации и поездку!!! Все прошло без накладок, весело и позитивно😊В следующий раз поедем с Анастасией на другую экскурсию за новыми впечатлениями🙂
    Все очень понравилось!!! Экскурсия полный восторг! Водопады, локации, еда - незабываемо! Огромное спасибо Анастасии за организацииВсе очень понравилось!!! Экскурсия полный восторг! Водопады, локации, еда - незабываемо! Огромное спасибо Анастасии за организацииВсе очень понравилось!!! Экскурсия полный восторг! Водопады, локации, еда - незабываемо! Огромное спасибо Анастасии за организации
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
    Анастасия прекрасный гид:) несмотря на достаточно дальнюю дорогу экскурсия прошла легко и приятно. Однозначно рекомендую
  • Г
    Гриценко
    27 августа 2023
    Джип-тур на Land Cruiser Восточная Абхазия: город-призрак, источники Кындыг
    Все прошло великолепно! Спасибо нашему гиду Добрыне! Посетили огромное количество интересных и необычных мест
  • А
    Артем
    23 июня 2022
    Джип-тур на Land Cruiser Восточная Абхазия: город-призрак, источники Кындыг
    Все было отлично! Замечательный гид! Море эмоций!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Город-призрак»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Абхазия во всей красе: города-призраки и парк водопадов
  2. Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
  3. Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Юпшарский каньон
  6. Чайная плантация
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в сентябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Город-призрак" можно забронировать 3 экскурсии от 4 999 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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