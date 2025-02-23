Индивидуальная
до 4 чел.
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
Увидеть самое интересное в окрестностях Сортавалы за 1 день
Сегодня в 10:30
11 дек в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
890 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
Увидеть знаковые природные локации Карелии и услышать истории региона от местных жителей
Начало: На улица Ленина
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 февраля 2025Все подробно и интересно
- ССергей3 июля 2024Удобный вариант для ознакомления с парком Рускеала. Но иногда все же не понятно, куда двигаться дальше. Например, голос говорит ступайте
- ААлевтина24 марта 2023Экскурсия хорошая, немного заплутали, она не последовательна, пришлось несколько раз пройти по одному и тому же месту, чтобы последовательность точек
