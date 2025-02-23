Мои заказы

Билеты в «Рускеалу»

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты в «Рускеалу»» в Сортавале, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
6.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть самое интересное в окрестностях Сортавалы за 1 день
Сегодня в 10:30
11 дек в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Горный парк Рускеала: аудиоэкскурсия в приложении
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Аудиогид
Горный парк Рускеала: путеводитель по истории и природе в аудиоформате
Ваш личный гид по Горному парку Рускеала. Откройте великолепие карельской природы и уникальные исторические места
Начало: Около входа в Горный парк Рускеала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
890 ₽ за человека
Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть знаковые природные локации Карелии и услышать истории региона от местных жителей
Начало: На улица Ленина
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 февраля 2025
    Все подробно и интересно
  • С
    Сергей
    3 июля 2024
    Удобный вариант для ознакомления с парком Рускеала. Но иногда все же не понятно, куда двигаться дальше. Например, голос говорит ступайте
    читать дальше

    по ступенькам, а ступенек нет. Так же, часто не совпадал рассказ об объекте с местом геолокации. Не всегда включался в нужном месте. Но для общего ознакомления весьма не плохо.

  • А
    Алевтина
    24 марта 2023
    Экскурсия хорошая, немного заплутали, она не последовательна, пришлось несколько раз пройти по одному и тому же месту, чтобы последовательность точек
    читать дальше

    соблюдалась. Возможно, это только мое мнение, но провал пещеры мы увидели самым последним, хотя если брать экскурсию в пещеру, идея найти его больше не покидает) возможно, нужно сделать маршрут "восмеркой", а не двумя кругами). И завершить его не в дальнем уголке парка, а, например, на площади с кафешками. В любом случае это только мое мнение, в остальном всё в порядке, мы были с ребенком 7 лет и для него это не было утомительным) Спасибо Вам за ваш труд!

Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Парк Ваккосалми
  9. Городище Паасо
  10. Мраморный каньон
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в декабре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Билеты в «Рускеалу»" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2025 год по теме «Билеты в «Рускеалу»», 9 ⭐ отзывов, цены от 890₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль