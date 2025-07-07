читать дальше

вокзале на чистом, комфортном автомобиле, маршрут заранее продуман, но при этом очень гибкий: учли все наши пожелания, заехали в отличный ресторан и сувенирные магазины.



Благодаря Алёне мы сэкономили массу времени, увидели удивительные уголки Карелии и по-настоящему насладились отдыхом. Всё чётко, спокойно, без суеты и спешки — дети были в восторге, и я тоже! Настоящее удовольствие — путешествовать с таким внимательным и тёплым человеком. За все время не возникло ни малейшего дискомфорта, наоборот — было ощущение, что нас сопровождает старый добрый друг.



Огромное спасибо! Настоятельно рекомендуем! Алёна берёт на себя все организационные вопросы, продумывает маршрут до мелочей и делает путешествие действительно комфортным и запоминающимся. Уверен, даже если вы уже бывали в Карелии, с Алёной вы откроете её для себя заново — с новой стороны и в новых красках!