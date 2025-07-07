Мои заказы

Музей викингов – экскурсии в Сортавале

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей викингов» в Сортавале, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Карелия глазами карела
На машине
5 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Карелия глазами карела: экскурсия по Сортавале и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Карелии с местными жителями. Посетите водопад Ахинкоски, залив Кирьявалахти и другие живописные места
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Знакомство с окрестностями Сортавалы
На машине
9 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Знакомство с окрестностями Сортавалы
Индивидуальная прогулка по Ладожским шхерам с дегустацией карельских напитков и восхождением на гору Паасо подарит незабываемые впечатления
Начало: В удобном для вас месте Сортавалы
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
от 12 000 ₽ за человека
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
6.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
Увидеть самое интересное в окрестностях Сортавалы за 1 день
Сегодня в 10:30
11 дек в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
Увидеть знаковые природные локации Карелии и услышать истории региона от местных жителей
Начало: На улица Ленина
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dmitriy
    7 июля 2025
    Знакомство с окрестностями Сортавалы
    Путешествовали по Карелии с детьми и выбрали экскурсию с Алёной — и это было лучшее решение! Алёна встретила нас на
    вокзале на чистом, комфортном автомобиле, маршрут заранее продуман, но при этом очень гибкий: учли все наши пожелания, заехали в отличный ресторан и сувенирные магазины.

    Благодаря Алёне мы сэкономили массу времени, увидели удивительные уголки Карелии и по-настоящему насладились отдыхом. Всё чётко, спокойно, без суеты и спешки — дети были в восторге, и я тоже! Настоящее удовольствие — путешествовать с таким внимательным и тёплым человеком. За все время не возникло ни малейшего дискомфорта, наоборот — было ощущение, что нас сопровождает старый добрый друг.

    Огромное спасибо! Настоятельно рекомендуем! Алёна берёт на себя все организационные вопросы, продумывает маршрут до мелочей и делает путешествие действительно комфортным и запоминающимся. Уверен, даже если вы уже бывали в Карелии, с Алёной вы откроете её для себя заново — с новой стороны и в новых красках!

    Путешествовали по Карелии с детьми и выбрали экскурсию с Алёной — и это было лучшее решение!
  • Т
    Татьяна
    21 июня 2025
    Знакомство с окрестностями Сортавалы
    Хочу сказать большое спасибо Алене за прекрасно спланированный маршрут нашего путешествия от Петербурга до Петрозаводска. Через Приозерск и Сортавала. Ехали на своей машине. Посетили по рекомендации Алены все отмеченные локации. Также спасибо за забронированный катер по шхерам. Очень довольны.
  • з
    захар
    18 июня 2025
    Знакомство с окрестностями Сортавалы
    Отличный тур, насыщенная программа, удобный трансфер, и просто шикарный гид)
  • А
    Анна
    18 июня 2025
    Знакомство с окрестностями Сортавалы
    Экскурсия прошла отлично! Скорректировали маршрут по просьбе гостей, учли все пожелания. Автомобиль комфортный, чистый, безопасное вождение. Интересный и понятный рассказ, время пролетело незаметно!
  • А
    Андрей
    14 июня 2025
    Знакомство с окрестностями Сортавалы
    Все прошло супер! Алёна организовала все по высшему разряду! Однозначно рекомендую, поможет решить любые вопросы в Прилодожье
  • К
    Клименкова
    2 июня 2025
    Знакомство с окрестностями Сортавалы
    Хотела поблагодарить за шикарный день в г. Сортавала, нас встретили на вокзале, учли все наши пожелания, показали столько всего интересного
    за один день! Особенно запомнилась поездка на ладожские шхеры, виды потрясающие, всем советую посетить именно эту локацию
    Спасибо еще раз, чувствовали себя как дома ❤️

  • А
    Анастасия
    29 апреля 2025
    Знакомство с окрестностями Сортавалы
    Алена, благодарю вас за мое путешествие!
    Вы составили невероятную программу по самым красивым местам вашего края. В городе есть большая проблема
    с такси, поэтому мне очень повезло, что маршрут был полностью продуман, Алена отвозила и забирала, по пути рассказывала какие-то местные секреты и о местах) Понравилось, что продумано все настолько, что даже на гору Паасо Алена посоветовала поехать именно в то время, когда мимо проходит Ретропоезд! Также Алена узнала, если мне бы хотелось купить сувениры и заложила время на обеды и прогулку по сувенирным магазинчикам) и, конечно же, мне не пришлось их искать! В одном из них мы продегустировали варенье из карельских ягод!
    Однозначно советую, приеду еще с друзьями!

  • М
    Мария
    18 апреля 2025
    Знакомство с окрестностями Сортавалы
    Мне очень понравилась экскурсия!! Меня встретили, подробно ознакомили с программой достопримечательностей. Алёна учла все пожелания. Очень ответственный и приятный по общению человек, который предоставляет услуги трансфера. От души рекомендую! ✨

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Музей викингов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Карелия глазами карела
  2. Знакомство с окрестностями Сортавалы
  3. Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
  4. Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Парк Ваккосалми
  9. Городище Паасо
  10. Мраморный каньон
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в декабре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Музей викингов" можно забронировать 4 экскурсии от 8000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
