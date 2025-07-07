Индивидуальная
до 7 чел.
Карелия глазами карела: экскурсия по Сортавале и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Карелии с местными жителями. Посетите водопад Ахинкоски, залив Кирьявалахти и другие живописные места
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Знакомство с окрестностями Сортавалы
Индивидуальная прогулка по Ладожским шхерам с дегустацией карельских напитков и восхождением на гору Паасо подарит незабываемые впечатления
Начало: В удобном для вас месте Сортавалы
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
от 12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
Увидеть самое интересное в окрестностях Сортавалы за 1 день
Сегодня в 10:30
11 дек в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
Увидеть знаковые природные локации Карелии и услышать истории региона от местных жителей
Начало: На улица Ленина
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDmitriy7 июля 2025Путешествовали по Карелии с детьми и выбрали экскурсию с Алёной — и это было лучшее решение! Алёна встретила нас на
- ТТатьяна21 июня 2025Хочу сказать большое спасибо Алене за прекрасно спланированный маршрут нашего путешествия от Петербурга до Петрозаводска. Через Приозерск и Сортавала. Ехали на своей машине. Посетили по рекомендации Алены все отмеченные локации. Также спасибо за забронированный катер по шхерам. Очень довольны.
- ззахар18 июня 2025Отличный тур, насыщенная программа, удобный трансфер, и просто шикарный гид)
- ААнна18 июня 2025Экскурсия прошла отлично! Скорректировали маршрут по просьбе гостей, учли все пожелания. Автомобиль комфортный, чистый, безопасное вождение. Интересный и понятный рассказ, время пролетело незаметно!
- ААндрей14 июня 2025Все прошло супер! Алёна организовала все по высшему разряду! Однозначно рекомендую, поможет решить любые вопросы в Прилодожье
- ККлименкова2 июня 2025Хотела поблагодарить за шикарный день в г. Сортавала, нас встретили на вокзале, учли все наши пожелания, показали столько всего интересного
- ААнастасия29 апреля 2025Алена, благодарю вас за мое путешествие!
Вы составили невероятную программу по самым красивым местам вашего края. В городе есть большая проблема
- ММария18 апреля 2025Мне очень понравилась экскурсия!! Меня встретили, подробно ознакомили с программой достопримечательностей. Алёна учла все пожелания. Очень ответственный и приятный по общению человек, который предоставляет услуги трансфера. От души рекомендую! ✨
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Музей викингов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в декабре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Музей викингов" можно забронировать 4 экскурсии от 8000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2025 год по теме «Музей викингов», 61 ⭐ отзыв, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль