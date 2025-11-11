Мои заказы

Ладожские шхеры и Валаам: на катере из Сортавалы

Путешествие на катере к Ладожским шхерам и Валааму. Уникальные виды, прогулки по островам и отдых на природе ждут вас
Отправляйтесь на катере по Ладожским шхерам и Валаамскому архипелагу. Живописные бухты, скалистые берега и сосновые рощи оставят неизгладимые впечатления. Остановки на островах Валаам и Хонкасало позволят насладиться местной природой и историей. Валаамский монастырь и гора Вахтимяки - это то, что стоит увидеть своими глазами. Удобный катер с комфортными условиями сделает поездку приятной и безопасной

5 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Увлекательное путешествие на катере
  • 🌲 Живописные виды Ладожских шхер
  • ⛪ Посещение Валаамского монастыря
  • 🏞️ Подъем на гору Вахтимяки
  • 🛥️ Комфорт и безопасность на борту
Ладожские шхеры и Валаам: на катере из Сортавалы© Валерий
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Валаамский монастырь
  • Гора Вахтимяки
  • Дача Винтера

Описание водной прогулки

Сакральный остров Валаам

Вы остановитесь на Валааме — большом острове, где находится знаменитый мужской монастырь. Здесь у вас будет 3 часа свободного времени. Вы сможете погулять по уютной благоустроенной территории и понаблюдать за местной жизнью. Прикоснуться к святыням монастыря и отдохнуть душой в намоленном месте.

Национальный парк «Ладожские шхеры»

Мы сделаем получасовую остановку на острове Хонкасало. В компании капитана вы подниметесь на «крышу Ладоги» — 80-метровую гору Вахтимяки — и полюбуетесь с высоты панорамой Ладожских шхер. На обратном пути увидите дачу Винтера — архитектурный шедевр в стиле романтизм, окружённый дендропарком.

Организационные детали

  • Сопровождать вас буду я или другой капитан из нашей команды
  • Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа. На нём есть печка, а также спасательные жилеты, плоты и круги.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Валаам — 250 ₽/чел., Ладожские шхеры — 350 ₽/чел.

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5499 ₽
Дети до 10 лет2699 ₽
Пенсионеры4999 ₽
Участники СВО4999 ₽
Люди с ограниченными возможностями4999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 96 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валерий, я представляю дружную команду капитанов в Сортавале. Мы проводим прогулки на комфортабельных современных катерах. С радостью покажем вам Ладогу.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Сортавалы

