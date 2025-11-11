Отправляйтесь на катере по Ладожским шхерам и Валаамскому архипелагу. Живописные бухты, скалистые берега и сосновые рощи оставят неизгладимые впечатления. Остановки на островах Валаам и Хонкасало позволят насладиться местной природой и историей. Валаамский монастырь и гора Вахтимяки - это то, что стоит увидеть своими глазами. Удобный катер с комфортными условиями сделает поездку приятной и безопасной
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Увлекательное путешествие на катере
- 🌲 Живописные виды Ладожских шхер
- ⛪ Посещение Валаамского монастыря
- 🏞️ Подъем на гору Вахтимяки
- 🛥️ Комфорт и безопасность на борту
Что можно увидеть
- Валаамский монастырь
- Гора Вахтимяки
- Дача Винтера
Описание водной прогулки
Сакральный остров Валаам
Вы остановитесь на Валааме — большом острове, где находится знаменитый мужской монастырь. Здесь у вас будет 3 часа свободного времени. Вы сможете погулять по уютной благоустроенной территории и понаблюдать за местной жизнью. Прикоснуться к святыням монастыря и отдохнуть душой в намоленном месте.
Национальный парк «Ладожские шхеры»
Мы сделаем получасовую остановку на острове Хонкасало. В компании капитана вы подниметесь на «крышу Ладоги» — 80-метровую гору Вахтимяки — и полюбуетесь с высоты панорамой Ладожских шхер. На обратном пути увидите дачу Винтера — архитектурный шедевр в стиле романтизм, окружённый дендропарком.
Организационные детали
- Сопровождать вас буду я или другой капитан из нашей команды
- Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа. На нём есть печка, а также спасательные жилеты, плоты и круги.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Валаам — 250 ₽/чел., Ладожские шхеры — 350 ₽/чел.
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5499 ₽
|Дети до 10 лет
|2699 ₽
|Пенсионеры
|4999 ₽
|Участники СВО
|4999 ₽
|Люди с ограниченными возможностями
|4999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 96 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валерий, я представляю дружную команду капитанов в Сортавале. Мы проводим прогулки на комфортабельных современных катерах. С радостью покажем вам Ладогу.Задать вопрос
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
Водная прогулка
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
5500 ₽ за человека
Водная прогулка
Водная прогулка на Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожскому озеру. Валаам и Ладожские шхеры подарят вам яркие впечатления и незабываемые виды
Начало: На причале в районе ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
5500 ₽ за человека
Водная прогулка
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
5500 ₽ за человека