Отправляйтесь на катере по Ладожским шхерам и Валаамскому архипелагу. Живописные бухты, скалистые берега и сосновые рощи оставят неизгладимые впечатления. Остановки на островах Валаам и Хонкасало позволят насладиться местной природой и историей. Валаамский монастырь и гора Вахтимяки - это то, что стоит увидеть своими глазами. Удобный катер с комфортными условиями сделает поездку приятной и безопасной

Описание водной прогулки

Сакральный остров Валаам

Вы остановитесь на Валааме — большом острове, где находится знаменитый мужской монастырь. Здесь у вас будет 3 часа свободного времени. Вы сможете погулять по уютной благоустроенной территории и понаблюдать за местной жизнью. Прикоснуться к святыням монастыря и отдохнуть душой в намоленном месте.

Национальный парк «Ладожские шхеры»

Мы сделаем получасовую остановку на острове Хонкасало. В компании капитана вы подниметесь на «крышу Ладоги» — 80-метровую гору Вахтимяки — и полюбуетесь с высоты панорамой Ладожских шхер. На обратном пути увидите дачу Винтера — архитектурный шедевр в стиле романтизм, окружённый дендропарком.

Организационные детали