2 день

Отправление на «Метеоре» из Сортавалы - остров Валаам - Возвращение в Сортавала - Фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

7:30 – 8:00 Завтрак в отеле.

Все отели, которые мы вам предлагаем для проживания в городе Сортавала, находятся в центре города.

От любого из них можно будет легко дойти прогулочным шагом до причала, откуда отправляются на Валаам скоростной теплоход “Метеор”.

Однако в зависимости от наполненности группы может быть организован трансфер от отеля. Более точную информацию вам сообщит ваш гид в первый день тура.

09:00 Отправление на остров Валаам на "Метеоре".

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен.

Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура.

Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий.

10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия – 2 часа.

Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты.

С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.

Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду.

А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение».

Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.

К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы – преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.

У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения.

Концерты проходят по выходным, праздникам и не только.

А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира.

12:30 Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).

13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа.

В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро.

Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.

Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.

Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.

16:00 – Прибытие в город Сортавала.

Наш гид заранее предупредит вас о времени и месте сбора после возвращения с экскурсии на Валаам.

После экскурсии у Вас будет достаточно свободного времени в городе Сортавала, чтобы осмотреться, отдохнуть, купить сувениров и попробовать карельскую кухню.

Вы можете отдохнуть у памятника Рунопевцу и посмотреть на здание национального акционерного банка – Дома Леандера – построенного в стиле финского национального романтизма.

17:30 Сбор группы. Посещение магазина форелевого хозяйства.

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг