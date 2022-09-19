07:30 – 07:55 Отправление автобуса.
10:00 Приозерск. Техническая остановка.
11:00 Экопарк “Долина водопадов”.
Совершенно новый эко-объект ожидает туристов в начале нашей программы.
Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки.
Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где Вы можете сделать красивое фото многочисленных водных порогов на фоне пестрых карельских пейзажей.
А еще на территории эко-парка с недавних пор живут дружелюбные северные олени! Обязательно посетите их во время своей прогулки.
13:30 Обед в городе Сортавала.
Центром нашего путешествия является город Сортавала, расположенный прямо на берегу Ладожского озера.
Обед не включен в стоимость, приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.
14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.
Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).
15:30 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.
Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.
Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:
Входной билет и экскурсия "Мраморный каньон" включены в стоимость!
19:30 Выезд из горного парка “Рускеала”.
20:30 – 21:30 Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям.
7:30 – 8:00 Завтрак в отеле.
Все отели, которые мы вам предлагаем для проживания в городе Сортавала, находятся в центре города.
От любого из них можно будет легко дойти прогулочным шагом до причала, откуда отправляются на Валаам скоростной теплоход “Метеор”.
Однако в зависимости от наполненности группы может быть организован трансфер от отеля. Более точную информацию вам сообщит ваш гид в первый день тура.
09:00 Отправление на остров Валаам на "Метеоре".
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен.
Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура.
Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий.
10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия – 2 часа.
Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты.
С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.
Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду.
А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение».
Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.
К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы – преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.
У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения.
Концерты проходят по выходным, праздникам и не только.
А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира.
12:30 Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).
13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа.
В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро.
Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.
Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.
Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.
16:00 – Прибытие в город Сортавала.
Наш гид заранее предупредит вас о времени и месте сбора после возвращения с экскурсии на Валаам.
После экскурсии у Вас будет достаточно свободного времени в городе Сортавала, чтобы осмотреться, отдохнуть, купить сувениров и попробовать карельскую кухню.
Вы можете отдохнуть у памятника Рунопевцу и посмотреть на здание национального акционерного банка – Дома Леандера – построенного в стиле финского национального романтизма.
17:30 Сбор группы. Посещение магазина форелевого хозяйства.
18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
Тур предполагает проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь). Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Стандарт отель (без завтрака): Уют, Импульс
|11950
|14700
|11650
|Комфорт отели: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога
|12900
|15750
|12600
|Премиум отели: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо
|13950
|17590
|13650
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Готовимся к поездке:
На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе.
При посещении внутренней территории соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п.
Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову общей протяженностью около 3-х километров. Но маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 6 лет
|4700
|Дети от 7 до 13 лет
|2525
|Школьники старше 13 лет
|600
|Студенты
|450
|60+
|450
|Ветераны, Блокадники, Инвалиды I группы
|900
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
В первый день тура:
07:00 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:30 Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:55 Отправление автобуса от м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей.
10:00 Приозерск. Техническая остановка.
По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе и теплоходе.
В последний день тура:
18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.
20:30 Техническая остановка.
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!