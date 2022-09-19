Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам

Продуманная программа с посещением культовой святыни Северо-Запада России и знакомством с великолепной природой Карелии

5
3 отзыва
Продуманная программа с посещением культовой святыни Северо-Запада России и знакомством с великолепной природой Карелии.

В первый день вас ждет расширенная программа в культовом Горном парке “Рускеала”: прогулки вдоль Мраморного каньона и по лесным тропам, спелеомаршруты, активные развлечения и интерактивные площадки – у вас будет больше свободного времени в “Рускеале”, чтобы опробовать все предложения Горного парка. Во второй день – максимально полная программа на знаменитой святыне!
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
25
сен
27
сен
28
сен
29
сен
30
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Удивительный Валаам
Удивительный Валаам
Посетим все местные достопримечательности — центральную усадьбу, Знаменскую часовню, Петропавловскую церковь и другие
Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с ее визитной карточкой — Мраморным каньоном

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Долина водопадов - город Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - Сортавала

07:30 – 07:55 Отправление автобуса.

10:00 Приозерск. Техническая остановка.

11:00 Экопарк “Долина водопадов”.

Совершенно новый эко-объект ожидает туристов в начале нашей программы.

Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки.

Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где Вы можете сделать красивое фото многочисленных водных порогов на фоне пестрых карельских пейзажей.

А еще на территории эко-парка с недавних пор живут дружелюбные северные олени! Обязательно посетите их во время своей прогулки.

13:30 Обед в городе Сортавала.

Центром нашего путешествия является город Сортавала, расположенный прямо на берегу Ладожского озера.

Обед не включен в стоимость, приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).

15:30 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.

Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.

Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.

Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни;
  • Тайные тропы земли Калевала: здесь вы познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое;
  • Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде;
  • Активные развлечения: круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.).
  • Экскурсия «Подземный космос» по пещерам “Рускеалы”: в течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро.

Входной билет и экскурсия "Мраморный каньон" включены в стоимость!

19:30 Выезд из горного парка “Рускеала”.

20:30 – 21:30 Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям.

Санкт-Петербург - Долина водопадов - город Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - СортавалаСанкт-Петербург - Долина водопадов - город Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - СортавалаСанкт-Петербург - Долина водопадов - город Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - СортавалаСанкт-Петербург - Долина водопадов - город Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - Сортавала
2 день

Отправление на «Метеоре» из Сортавалы - остров Валаам - Возвращение в Сортавала - Фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

7:30 – 8:00 Завтрак в отеле.

Все отели, которые мы вам предлагаем для проживания в городе Сортавала, находятся в центре города.

От любого из них можно будет легко дойти прогулочным шагом до причала, откуда отправляются на Валаам скоростной теплоход “Метеор”.

Однако в зависимости от наполненности группы может быть организован трансфер от отеля. Более точную информацию вам сообщит ваш гид в первый день тура.

09:00 Отправление на остров Валаам на "Метеоре".

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен.
Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура.
Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий.

10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия – 2 часа.

Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты.

С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.

Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду.

А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение».

Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.

К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы – преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.

У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения.

Концерты проходят по выходным, праздникам и не только.

А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира.

12:30 Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).

13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа.

В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро.

Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.

Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.

Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.

16:00 – Прибытие в город Сортавала.

Наш гид заранее предупредит вас о времени и месте сбора после возвращения с экскурсии на Валаам.

После экскурсии у Вас будет достаточно свободного времени в городе Сортавала, чтобы осмотреться, отдохнуть, купить сувениров и попробовать карельскую кухню.

Вы можете отдохнуть у памятника Рунопевцу и посмотреть на здание национального акционерного банка – Дома Леандера – построенного в стиле финского национального романтизма.

17:30 Сбор группы. Посещение магазина форелевого хозяйства.

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг

Отправление на «Метеоре» из Сортавалы - остров Валаам - Возвращение в Сортавала - Фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургОтправление на «Метеоре» из Сортавалы - остров Валаам - Возвращение в Сортавала - Фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургОтправление на «Метеоре» из Сортавалы - остров Валаам - Возвращение в Сортавала - Фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургОтправление на «Метеоре» из Сортавалы - остров Валаам - Возвращение в Сортавала - Фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь). Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака): Уют, Импульс119501470011650
Комфорт отели: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога129001575012600
Премиум отели: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо139501759013650

Варианты проживания

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

1 ночь

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

1 ночь

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

1 ночь

Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Трансфер на "Метеоре" Сортавала – о. Валаам – Сортавала
  • Обед в монашеской трапезной
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт")
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства в Сортавала
  • Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
  • Входной билет в экопарк Долина Водопадов
  • Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Полная экскурсия по о. Валаам с посещением Спасо-Приображенского собора, Никольского скита, Храма Николая чудотворца
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350 – 450 р.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет – 300 руб. /чел. Дети до 7 лет – бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры – 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.

Готовимся к поездке:

На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе.

При посещении внутренней территории соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п.

Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову общей протяженностью около 3-х километров. Но маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 6 лет4700
Дети от 7 до 13 лет2525
Школьники старше 13 лет600
Студенты450
60+450
Ветераны, Блокадники, Инвалиды I группы900

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

07:00 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:30 Отправление автобуса от пл. Восстания.

07:55 Отправление автобуса от м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей.

10:00 Приозерск. Техническая остановка.

По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе и теплоходе.

В последний день тура:

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.

20:30 Техническая остановка.

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:30 – м. Озерки.

Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
19 сен 2022
Тур программа насыщенная, в принципе цена соответствует качеству услуги
С
18 сен 2022
все хорошо
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

🧒Можно с детьми🌓2-дневные туры🧳Многодневные турыГорный парк Рускеала🗽Популярные места🍀Природа и пейзажи🔭ОбзорныеМифы и легенды🏞Карелия🏡Выездные🏕Остров Валаам

Похожие туры в Сортавале

Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Сортавала
24 сен
25 сен
27 сен
28 сен
8 195 за 1 человека
Зимний Валаам и Ладожские шхеры
4 часа
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Магия
Магия
Нет отзывов
Зимний Валаам и Ладожские шхеры
Первозданная природа Карелии особенно хороша в зимнем снежном наряде
Пристань г. Сортавала
от 5 800 за 1 человека
Новогодняя Рускеала и в гости к викингам
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.9
11 отзывов
Новогодняя Рускеала и в гости к викингам
Вас ждет незабываемое однодневное путешествие в новогоднюю Карелию. Всего один день, но максимально полная программа
Ж/Д вокзал г. Сортавала
от 1 690 за 1 человека
Горный парк Рускеала и деревня викингов
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.4
18 отзывов
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Вас ждет незабываемое однодневное путешествие по истории Карелии. Всего один день, но максимально полная программа
Ж/Д вокзал г. Сортавала
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 1 890 за 1 человека
Природа Карелии, драйв и свежий воздух
10 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Природа Карелии, драйв и свежий воздух
Я предлагаю отправиться в живописную Карелию и провести день
Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
от 18 700 за 1 человека
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
8 часов
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
5 отзывов
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Лучшее сочетание красоты северной природы и умеренной физической нагрузки
пос. Ранту дом 1а
26 сен
27 сен
28 сен
29 сен
от 12 500 за всё до 4 чел.
Семь чудес Карелии за два дня
2 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.9
12 отзывов
Семь чудес Карелии за два дня
Хотите побывать на природе в Карелии, суровой и прекрасной
Ж/Д вокзал Сортавала
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 6 450 за 1 человека
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Санкт-Петербург, м. пл. Восстания, 6:15 посадка в ...
24 сен
28 сен
1 окт
5 окт
8 525 за 1 человека
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
5.5 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Организатор экскурсии Лариса и Олег
Лариса и Олег
5
1 отзыв
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
Исследовать природные и духовные богатства Карелии на водной экскурсии в мини-группе
в поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
4 500 за 1 человека
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
Нет отзывов
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
Мраморный каньон, водопады Ахинкоски и другие живописные места Карелии на авто-пешеходной экскурсии
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
8 400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
9 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и по Ладожским шхерам
Путешествие на Валаам всегда было прекрасным способом отвлечься от городской суеты и оказаться наедине с природой
ул. Ленина, Сортавала
30 000 за всё до 6 чел.
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк Рускеала
1 день
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк Рускеала
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
23 сен
24 сен
25 сен
27 сен
14 190 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сортавале
ХОРОШО
🧭
ТАМ