Однодневная поездка в Рускеала превратится в полноценное погружение в историю и природу Карелии. Если вы не любитель долгих автобусных переездов - это как раз ваш вариант!

Предлагаем вояж на настоящем паровозе со старинными интерьерами! Мы разработали максимально насыщенную программу с самыми известными водопадами региона и знакомством со средневековой историей викингов в “Бастионе”, а везде успеть вам поможет комфортабельный автобус и профессиональный экскурсовод.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: