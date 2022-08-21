Сила природы Карелии

Вся природа южной Карелии в одном туре

5
3 отзыва
Вся природа южной Карелии в одном туре! Начиная от масштабного Горного парка “Рускеала”, для осмотра которого у вас будет целых 4 часа, и заканчивая островом Койонсаари с его песчаными пляжами для отдыха, красивыми скалистыми берегами и загадочными мшистыми эко-тропами.

И не забудем про древние лабиринты, “Камни желания”, долины мхов, оригинальные экскурсии по незахоженным тропам – все это есть в этом туре. Этот тур станет настоящим мини-отпуском, из которого вы вернетесь полностью обновленным!
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
Сила природы Карелии
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Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Ладожские шхеры
Ладожские шхеры
Полюбуемся на красивейшие пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами
Остров Койонсаари
Остров Койонсаари
Зарядитесь энергией севера, познакомьтесь с протосаамскими лабиринтами, шепните желание одному из таинственных идолов
Залив Кирьявалахти
Залив Кирьявалахти
Посетите самое красивое место Приладожья – «Пестрый залив», любимое место художников
Удивительный Валаам (по желанию)
Удивительный Валаам (по желанию)
Посетим все местные достопримечательности — центральную усадьбу, Знаменскую часовню, Петропавловскую церковь и другие

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озера

07:30 – 8:00 Отправление автобуса.

08:30 Авторская трассовая экскурсия «Места силы Карелии».

10:00 Прибытие в г. Приозерск.

11:30 Остановка в пос. Куркиёки. Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии».

Вы увидите одно из самых загадочных мест Карелии, к которому приезжают шаманы и колдуны, чтобы наполниться жизненной энергией и совершить обряды, давно притягивающее людей своей мощной энергетикой – протосаамские лабиринты и языческие капища.

Это уникальные каменные сооружения, тайна которых до сих пор не разгадана.

Здесь Вы, как и представители древних народов раньше, почувствуете покой, умиротворение и прилив сил.

12:30 Обед.

Обед оплачивается на месте по желанию.

13:30 Отправление на остров Койонсаари.

Этот остров – один из самых красивых в Ладожском озере, с его берега открывается панорама «счастливого залива», очень живописного в солнечное время суток.

На острове нам откроется потрясающее место – долина мхов, здесь открывается великолепный вид на Ладожские шхеры, которые часто сравнивают с норвежскими фьордами.

На Койонсаари располагается один из самых красивых пляжей Карелии!

Внимание! Пеший маршрут составляет около 9 километров. Рекомендуем вам взять с собой удобную обувь.
На острове есть пляжи, на которых можно отдохнуть в хорошую погоду. Поэтому при желании вы можете взять с собой купальные костюмы.

* по желанию экскурсию на остров Койонсаари вы можете заменить на прогулку на по Ладожским шхерам (оплачивается дополнительно по желанию).

18:30 Отправление в отель.

19:30 Заселение в отель. Свободное время. Отдых.

Отель, в котором вы будете проживать, находится в красивейшей локации – на берегу Ладожского озера.

А это не только красивый вид из номера, но и приятная прогулка на свежем воздухе.

Санкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озераСанкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озераСанкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озераСанкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озера
2 день

Долина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. Сортавала

09:00 Завтрак в отеле.

10:20 Отправление автобуса в “Долину водопадов”.

11:00 Экопарк “Долина водопадов”.

Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки.

Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт.

13:30 Обед в городе Сортавала.

Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).

15:30 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.

Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.

Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.

Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни;
  • Тайные тропы земли Калевала: здесь вы познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое;
  • Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде;
  • Активные развлечения: круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.).
  • Экскурсия «Подземный космос» по пещерам “Рускеалы”: в течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро.

Входной билет и экскурсия "Мраморный каньон" включены в стоимость!

19:30 Выезд из горного парка “Рускеала”.

20:30 – 21:30 Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям.

Долина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. СортавалаДолина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. СортавалаДолина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. СортавалаДолина водопадов - Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - размещение в отелях г. Сортавала
3 день

Сортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности

08:00 Завтрак в отеле.

Внимание! Вы можете по желанию за доп. плату посетить экскурсию на о. Валаам (подробности в разделе “Важно знать”).

08:45 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.

09:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».

10:30 Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».

Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам.

Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.
Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. Высота горы – 120 метров.
Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную информацию Вам сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен на аналогичный.

12:30 Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.

Ладожские шхеры – это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов.

Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.

Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.

Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.

14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.

Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.

Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.

А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где увидите:

  • знаменитое “Певчее поле” – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой;
  • смотровую площадку с панорамным видом на окрестности и на акваторию Ладожского озера, которую вы можете посетить по желанию.

16:00 Посещение Минерального центра карельского шунгита.

В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

17:00 Свободное время в городе.

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.

По желанию в третий день тура вы сможете посетить экскурсию на о. Валаам. Подробную информацию о данной программе можно узнать в разделе «Важно знать».

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг

Сортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице на берегу Ладожского озера (1 ночь), в г. Сортавала (1 ночь). Стоимость зависит от размещения:

DblSinglDbl+1
Комфорт (Драйв Парк Ладога) + Стандарт в г. Сортавала (без завтрака) Уют, Импульс, Скандинавия112501560010750
Комфорт (Драйв Парк Ладога) + Комфорт в г. Сортавала: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога, Golden Rose124501750011850
Комфорт (Драйв Парк Ладога) + Премиум отели в г. Сортавала: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо133501919012750
Комфорт (Драйв Парк Ладога) + Премиум+ отели в г. Сортавала: Рантала169502395016350

Варианты проживания

Отель «Драйв Парк Ладога»

1 ночь

Отель «Драйв Парк Ладога» расположен в Березове, в непосредственной близости от Ладожского озера.

К услугам гостей открытый бассейн, терраса и сауна. В поселке находится музей Викингов и Краеведческий музей, где представлен инвентарь для стрельбы.

Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор и телефон. В собственной ванной комнате установлена ванна или душ.

Среди удобств в апартаментах — балкон, гостиная и мини-кухня с микроволновой печью, плитой и холодильником.

Каждое утро в отеле «Драйв Парк Ладога» подают завтрак. Гости могут поужинать в ресторане отеля и заказать любимый напиток в баре. Кроме того, в апартаментах установлены автоматы по продаже напитков и закусок.

В числе дополнительных удобств в отеле — общий лаундж, зал для проведения совещаний и зал для игры в бильярд и настольный теннис.

На территории и в окрестностях отеля популярны такие виды активного отдыха, как велоспорт и рыбалка.

Отель «Драйв Парк Ладога»Отель «Драйв Парк Ладога»Отель «Драйв Парк Ладога»Отель «Драйв Парк Ладога»Отель «Драйв Парк Ладога»

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс", "Скандинавия"

1 ночь

Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс", "Скандинавия"Мини-отель "Уют", Отель "Импульс", "Скандинавия"

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"

1 ночь

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", "Golden Rose"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

1 ночь

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

Отель «Рантала»

1 ночь

Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.

В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.

В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Проживание в отеле выбранной категории (2 ночи)
  • Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт")
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода, минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая, мест исполнения желаний, древних протосаамских лабиринтов и сейдов, живописных мест Северного Приладожья
  • Входной билет в экопарк Долина Водопадов, горный парк Рускеала
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидомы
  • Входные билеты на территории национального парка "Ладожские шхеры"
  • Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии» (включено с 01.06 по 31.08)
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
  • Авторская трассовая экскурсия "Скалистый берег Кирьявалахти"
  • Авторская тематическая трассовая экскурсия «Места силы Карелии»
  • Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии» по местам силы Карелии
  • Экскурсия по острову Койонсаари с посещением природных обзорных площадок с лучшими видами на Ладожское озеро
  • Долины мхов и природных обзорных площадок с лучшими видами на Ладожское озеро
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
  • Экскурсия на о. Валаам (возможна отмена по погодным условиям): 4550 р. /взр., 2225 р. /дети до 12 лет, бесплатно – дети до 6 лет. Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 1.06 по 31.08.2022, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2022: 5100 р. /взр., 2550 р. /дети до 12 лет, дети до 6 лет – бесплатно.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 – 500 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 350 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатнодети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 350 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел.
  • Лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) – 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 71000 руб.
Школьники650 руб.
Студенты500 руб.
60+500 руб.
ВОВ, инвалиды I группы 900 руб.

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Какая программа экскурсии на о. Валаам?

Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам (оплачивается дополнительно по желанию).

09:00 Отправление на остров Валаам на “Метеоре”.

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен.
Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура.
Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.

10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия – 2 часа.

Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты.

С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.

Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду.

А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение».

Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.

К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы – преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.

У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения.

Концерты проходят по выходным, праздникам и не только.

А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира.

Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте монастыря.

12:30 Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).

13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа.

В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро.

Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.

Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.

Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой,

Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.

Путешествие по святому острову подарит светлое и безмятежное чувство спокойствия каждому посетителю Валаама.

16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.

Далее в 17:30 Вы снова присоединитесь к основной группе и программа Вашего тура продолжится.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

07:00 Подача автобуса м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин "Буквоед".

07:30 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

07:55 Подача автобуса к м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей"

08:00 Отправление автобуса от м. Озерки.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • экскурсия на о. Валаам: туристы самостоятельно добираются до точки сбора.

В последний день тура:

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.

20:30 Техническая остановка.

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 22:30 – м. Озерки.

Конечная остановка: 23:00 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
21 авг 2022
От тура остались в восторге, природа Карелии выше всяких похвал, нам ещё и с погодой очень повезло! К организации тоже вопросов нет, все четко по времени и согласно описанию тура.
Но, как всегда, есть ложка дегтя. И в данном случае, это гостиница Ладога Драйв. Я не знаю за что у неё стоит 3 звезды, я бы поставила 1! В гостинице все разваливается и отваливается, отлетают ручки от окон, в ванной внутри душевой кабины стоит батарея, видимо она заменяет горячую воду)))), которая течёт еле-еле, вместо матраса на кровати толстый кусок поролона! Питание тоже ниже среднего, порции маленькие и невкусно При этом деньги дерут на каждом шагу: за воду, чай, кофе, сливки для кофе и т. д. Хозяйка пользуется тем, что на 15км вокруг нет ни одного магазина и только 1 кафе в 2-х км. Выйти прогуляться по берегу Ладожского озера тоже негде: деревянная пристань, а вдоль берега проход тоже за деньги. Я не знаю, есть ли там рядом другие гостиницы, но это не гостиница, а тихий ужас!
И второй нюанс нашего путешествия - это гид Василий, который был с нами в первый день тура. Рассказывал мало, с точек остановки автобус всегда отъезжал с опозданием.
Во второй и третий день была гид Оксана, там было все четко и очень интересно. Спасибо ей за такую познавательную историю Карелии.
В целом отдых прошёл отлично, если не обращать внимания на описанные мной моменты.
С
18 сен 2022
все хорошо
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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