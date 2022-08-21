1 день

Санкт-Петербург - город Приозерск - поселок Куркиёки - побережье Ладоги: протосаамские лабиринты - остров Койонсаари - Санкт-Петербург - размещение на берегу Ладожского озера

07:30 – 8:00 Отправление автобуса.

08:30 Авторская трассовая экскурсия «Места силы Карелии».

10:00 Прибытие в г. Приозерск.

11:30 Остановка в пос. Куркиёки. Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии».

Вы увидите одно из самых загадочных мест Карелии, к которому приезжают шаманы и колдуны, чтобы наполниться жизненной энергией и совершить обряды, давно притягивающее людей своей мощной энергетикой – протосаамские лабиринты и языческие капища.

Это уникальные каменные сооружения, тайна которых до сих пор не разгадана.

Здесь Вы, как и представители древних народов раньше, почувствуете покой, умиротворение и прилив сил.

12:30 Обед.

Обед оплачивается на месте по желанию.

13:30 Отправление на остров Койонсаари.

Этот остров – один из самых красивых в Ладожском озере, с его берега открывается панорама «счастливого залива», очень живописного в солнечное время суток.

На острове нам откроется потрясающее место – долина мхов, здесь открывается великолепный вид на Ладожские шхеры, которые часто сравнивают с норвежскими фьордами.

На Койонсаари располагается один из самых красивых пляжей Карелии!

Внимание! Пеший маршрут составляет около 9 километров. Рекомендуем вам взять с собой удобную обувь.

На острове есть пляжи, на которых можно отдохнуть в хорошую погоду. Поэтому при желании вы можете взять с собой купальные костюмы.

* по желанию экскурсию на остров Койонсаари вы можете заменить на прогулку на по Ладожским шхерам (оплачивается дополнительно по желанию).

18:30 Отправление в отель.

19:30 Заселение в отель. Свободное время. Отдых.

Отель, в котором вы будете проживать, находится в красивейшей локации – на берегу Ладожского озера.

А это не только красивый вид из номера, но и приятная прогулка на свежем воздухе.