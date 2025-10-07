Сортавала — город с финскими корнями и удивительной историей. Квест с чат-ботом поможет взглянуть на привычную прогулку по-новому. Выполняя задания и слушая аудиофайлы, вы представите себе атмосферу города на рубеже 19 и 20 века. А ещё познакомитесь с его архитекторами и легендами.
Описание квеста
Во время прогулки вам на телефон будут приходить:
- задания с подсказками
- аудиофайлы (вы послушаете главный карельский инструмент — кантале)
- подсказки на карте маршрута
За каждое выполненное задание будут начисляться баллы.
Вы увидите:
- Финские здания начала 20 века
- Памятник Вяйнямёйнена
- Треугольные площади, созданные шведами
- Набережную Ладожского озера
Вы узнаете:
- Как зарождался город
- Какую тайну хранит его название
- Что такое руны и кто такие рунопевцы
- Кто такой Уно Ульберг и какой вклад он внёс в развитие Сортавалы
- И многое другое!
Служба заботы
Я всегда буду на связи. Если у вас возникнут вопросы — обязательно напишите мне. Кроме того, после экскурсии вы получите рекомендации, как провести время в городе, куда сходить и где пообедать.
Организационные детали
- Квест проходит без сопровождения гида — в Telegram-боте. Бот будет отправлен на один телефон, и им можно воспользоваться только один раз
- После бронирования на сайте я отправляю вам ссылку на доплату. После 100% оплаты вам придёт смс со ссылкой на бот
- При заказе выбирайте любые открытые даты и время — проходить квест можно когда угодно
- Рекомендованный возраст участников квеста 6+
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Карельской ул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 597 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Дарья, я сертифицированный гид по Карелии. Люблю и влюбляю в наш край с первой экскурсии! Проведу вас от вулкана до водопада, организую водные прогулки, мастер-классы и,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
7 окт 2025
очень интересная и динамичная. Все интуитивно понятно, а если даже нет то служба поддержки работает очень хорошо, на интересующие вопросы тут же ответит. Спасибо 💐 обязательно расскажу друзьям про такую экскурсию.
П
Полина
2 окт 2025
Спасибо! Квест оказался очень увлекательный, интересный и не утомительный! Узнали многое о городе! Рассмотрели все исторические здания. Все структурно и понятно ☺️🙌 Следующий решили пройти в Петрозаводске!)
Карина
15 сен 2025
Первое, что хотелось бы озвучить: в самом тексте квеста присутствуют грамматические ошибки.
Второе, аудиозапись в квесте записана видимо на телефон и имеет плохое качество… поэтому даже поставив телефон на максимальную громкость, прослушать запись на главных улицах города было проблематично(ввиду общего шума).
Информативность квеста равна прочтению краткой выдержки из описания исторической справки о г. Сортавала.
По моему мнению квест заявленных денег не стоит.
Дарья
Ответ организатора:
Карина, благодарим вас за обратную связь, наша команда проверит все пункты вашего обращения, внесет необходимые корректировки. Цена квеста является самой
С
Светлана
5 сен 2025
Я никогда раньше не участвовала в квестах, но решила попробовать этот исторический маршрут по Сортавала, особенно потому, что можно было обойтись без гида и попробовать новый формат экскурсии.
Мне понравилось, что я могла идти в своём темпе, останавливаться,не чувствуя спешки,зашли в дом Берга и полакомились мороженым.
Этот квест позволил нам по-новому взглянуть на Сортавала. Чувствовали себя настоящими исследователями! Рекомендую.
В
Варвара
11 июл 2025
Очень приятная прогулка с несложными вопросами, ненавязчивая и интересная историческая справка. Можно рекомендовать для самостоятельного знакомства с городом в удобном для себя темпе.
А
Александр
28 июн 2025
Отличный квест, уже второй, проходили компанией друзей. Шикарно провели время и кантеле послушали (карельский инструмент), и узнали о финских постройках, познакомились с историческим центром. И даже зашли в музей Кронида Гоголева, рекомендуем 👋
