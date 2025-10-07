М Мария очень интересная и динамичная. Все интуитивно понятно, а если даже нет то служба поддержки работает очень хорошо, на интересующие вопросы тут же ответит. Спасибо 💐 обязательно расскажу друзьям про такую экскурсию.

П Полина Спасибо! Квест оказался очень увлекательный, интересный и не утомительный! Узнали многое о городе! Рассмотрели все исторические здания. Все структурно и понятно ☺️🙌 Следующий решили пройти в Петрозаводске!)

Карина Первое, что хотелось бы озвучить: в самом тексте квеста присутствуют грамматические ошибки.

Второе, аудиозапись в квесте записана видимо на телефон и имеет плохое качество… поэтому даже поставив телефон на максимальную громкость, прослушать запись на главных улицах города было проблематично(ввиду общего шума).

Информативность квеста равна прочтению краткой выдержки из описания исторической справки о г. Сортавала.

По моему мнению квест заявленных денег не стоит. Дарья Ответ организатора: читать дальше доступной по городу (1 квест может пройти до 7 человек). Информация носит предметное историко-культурное содержание, поэтому и сведения действительно соответствует источникам, тем, что используют экскурсоводы в том числе. Мы желаем вам ярких путешествий, все маршруты для туриста -новый опыт, а ваша обратная связь наш путь к совершенству! Карина, благодарим вас за обратную связь, наша команда проверит все пункты вашего обращения, внесет необходимые корректировки. Цена квеста является самой

С Светлана Я никогда раньше не участвовала в квестах, но решила попробовать этот исторический маршрут по Сортавала, особенно потому, что можно было обойтись без гида и попробовать новый формат экскурсии.

Мне понравилось, что я могла идти в своём темпе, останавливаться,не чувствуя спешки,зашли в дом Берга и полакомились мороженым.

Этот квест позволил нам по-новому взглянуть на Сортавала. Чувствовали себя настоящими исследователями! Рекомендую.

В Варвара Очень приятная прогулка с несложными вопросами, ненавязчивая и интересная историческая справка. Можно рекомендовать для самостоятельного знакомства с городом в удобном для себя темпе.