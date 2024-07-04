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Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо
Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов
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На катере - к ладожским Курилам: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут живописные острова, «пиратская» бухта и возможность увидеть ладожских нерп
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По Ладожским шхерам - на сапбордах
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Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
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Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
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Исследуем Северное Приладожье - от мраморных и гранитных выработок до затонувшего «гвардейца»
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Последние отзывы на экскурсии
- ААрина4 июля 2024Наше путешествие состоялось, были вдвоем с мужем, он на своем сапе я на Наташином)!С погодой повезло +19, солнышко, Ладога слегка
- ЕЕкатерина2 июля 2024Были на экскурсии с Константином 30.06.24. Она произвела неизгладимое впечатление на всю нашу команду! Константин - невероятно интересный собеседник, увлечённый
- ЛЛейла2 июля 2024Огромное спасибо Константину за такую замечательную поездку по интересным местам Карелии! Константин встретил нас на вокзале и за один день мы
- ЛЛейла2 июля 2024Большое спасибо Наталье за увлекательную прогулку!!! Нас было трое участников (1 взрослый и 2 детей по 11 лет), никто до этого
- ААнна1 июля 2024Поездка получилась просто замечательная! Наталья - интересный рассказчик и прекрасный организатор. Мы получили огромное удовольствие. Очень рекомендуем!
- ООльга1 июля 2024Спасибо огромное Константину за такую замечательную организацию и планирование поездки по тем местам, какие нам было интересно посетить! Наш день
- ННиколай29 июня 2024Отличные виды дикой природы. На острове красиво. Хочется, конечно, провести там весь день, но и нас по времени никто не
- ААнастасия27 июня 2024Отличная прогулка на небольшом катере! Капитану огромное спасибо за прыжки по волнам!!! Это было 🔥 круто!!! Маршрут по красивым местам, разнообразные пейзажи.
- ИИрина19 июня 2024Хочется отметить качественный сервис данной команды, начиная от катера(новый, чистый, комфортный) и заканчивая капитаном. С нами был Алексей-опытный капитан, который
- ААрина2 сентября 2023Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Со скидкой»
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