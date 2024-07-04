Со скидкой – экскурсии в Сортавале

Найдено 6 экскурсий в категории «Со скидкой» в Сортавале, цены от 2 250 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшие места Карелии за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Популярное предложение
Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо
Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов
Начало: У фонтана в Сортавале
13 июля в 09:30
2 авг в 09:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
На катере - к ладожским Курилам
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Популярное предложение
На катере - к ладожским Курилам: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут живописные острова, «пиратская» бухта и возможность увидеть ладожских нерп
Начало: У причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1335011 348 за всё до 4 чел.
По Ладожским шхерам - на сапбордах
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Предлагаем необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами - вечернюю экскурсию на сапбордах. Увидим необитаемые острова, финский маяк и карельские скалы
Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км...
Сегодня в 19:00
15 июля в 19:00
30002 700 за человека
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
99 отзывов
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Хийденсельга
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 29992 250 за всё до 6 чел.
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
🚤 На катере
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги
Начало: Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1335011 348 за всё до 4 чел.
Языческие мифы острова Пеллотсари: прогулка на катере
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Языческие мифы острова Пеллотсари: прогулка на катере
Исследуем Северное Приладожье - от мраморных и гранитных выработок до затонувшего «гвардейца»
Начало: У причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1810016 290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    4 июля 2024
    По Ладожским шхерам - на сапбордах
    Наше путешествие состоялось, были вдвоем с мужем, он на своем сапе я на Наташином)!С погодой повезло +19, солнышко, Ладога слегка
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    “волнилась“)!Спасибо Наталье-замечательно организованный маршрут с высадкой на двух островах! Узнали много нового про историю края, названия островов,флору,фауну, разновидности сапов и экипировку(неопреновые носочки взяла на заметку,купим)! Мой личный восторг это белый мраморный остров,кричащих чаек с бегающими птенцами)! Предлагаю включить в обязательную программу-берег из мульчи, сформировавшийся благодаря деревообрабатывающему заводу это очень живописно 😂 Бонусом от Наташи,ссылка на Яндекс диск с памятными фото 🙏🏻 Экскурсию однозначно рекомендую есть что посмотреть, послушать, получить новый опыт и море не забываемых эмоций)! Наталья респект ✊🏻 ты супер 👏🏼

  • Е
    Екатерина
    2 июля 2024
    Лучшие места Карелии за 1 день
    Были на экскурсии с Константином 30.06.24. Она произвела неизгладимое впечатление на всю нашу команду! Константин - невероятно интересный собеседник, увлечённый
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    краевед, который знает и любит каждый уголок этого удивительно красивого края. Вместе мы побывали на горе в древнем городище Паассо, на водопадах Ахинкоски, в парке Рускеала 1 и 2. Хотя экскурсия была немного урезанной (мы спешили на поезд), впечатлений нас хватило на всю оставшуюся поездку домой. Большое спасибо Константину за знакомство с этим удивительным местом!

  • Л
    Лейла
    2 июля 2024
    Лучшие места Карелии за 1 день
    Огромное спасибо Константину за такую замечательную поездку по интересным местам Карелии! Константин встретил нас на вокзале и за один день мы
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    успели посмотреть очень много красивейших мест, при этом нигде не спешили, не стояли в очередях, приезжали до основной массы туристов, удачно во время ливней были либо в пути, либо в кафе на обеде. В Рускеала успели прокатиться на зиплайн и поплавать на лодке. Константин делал так, чтобы всем было комфортно, подстраивал маршрут под всех участников, научил детей управлять лодкой. Константин очень интересный собеседник, рассказал много интересного из истории Карелии и тех мест, которые мы посещали, а также о том, как сейчас живут коренные жители. Дети хотели на следующий день продолжать знакомство с Карелией именно с Константином. Однозначно рекомендую эту экскурсию!!!

    Огромное спасибо Константину за такую замечательную поездку по интересным местам Карелии!Огромное спасибо Константину за такую замечательную поездку по интересным местам Карелии!Огромное спасибо Константину за такую замечательную поездку по интересным местам Карелии!Огромное спасибо Константину за такую замечательную поездку по интересным местам Карелии!
  • Л
    Лейла
    2 июля 2024
    По Ладожским шхерам - на сапбордах
    Большое спасибо Наталье за увлекательную прогулку!!! Нас было трое участников (1 взрослый и 2 детей по 11 лет), никто до этого
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    на сапах не стоял. Наталья все четко и доходчиво объяснила, выдала оборудование, включая термоноски и термопакеты, нашла подход ко всем участникам. Через некоторое время после начала прогулки все смоги управлять сапами не только сидя, но и стоя. Во время прогулки сделали 2 остановки на островах, на которых Наталья рассказывала очень интересные факты и истории про острова/шхеры Ладоги. Также Наталья сделала нам много красивых фотографий. Все были в восторге, дети на следующий день требовали повторения прогулки.

    Большое спасибо Наталье за увлекательную прогулку!!!
  • А
    Анна
    1 июля 2024
    По Ладожским шхерам - на сапбордах
    Поездка получилась просто замечательная! Наталья - интересный рассказчик и прекрасный организатор. Мы получили огромное удовольствие. Очень рекомендуем!
  • О
    Ольга
    1 июля 2024
    Лучшие места Карелии за 1 день
    Спасибо огромное Константину за такую замечательную организацию и планирование поездки по тем местам, какие нам было интересно посетить! Наш день
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    полон положительных эмоций! Интересно, увлекательно! Время прошло мгновенно, хотелось его притормозить и как можно дольше наслаждаться окружающей нас красотой и наполнявшими нас чувствами от увиденного! Мы очень надеемся на то, что в скором времени Константин добавит или сможет организовать ещё один замечательный маршрут, о котором мы сегодня говорили, а мы найдём возможность приехать ради этого ещё раз 😉😁 А может и не раз

    Спасибо огромное Константину за такую замечательную организацию и планирование поездки по тем местам, какие нам было
  • Н
    Николай
    29 июня 2024
    На катере - к ладожским Курилам
    Отличные виды дикой природы. На острове красиво. Хочется, конечно, провести там весь день, но и нас по времени никто не
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    ограничивал, гуляли минут сорок. Нерп увидеть не удалось, но капитан Алексей объяснил нам, что они любят прохладную воду и в мае уже уплывают. Рекомендую в хорошую погоду, но с волнами, так интереснее))

    Отличные виды дикой природы. На острове красиво. Хочется, конечно, провести там весь день, но и нас
  • А
    Анастасия
    27 июня 2024
    На катере - к ладожским Курилам
    Отличная прогулка на небольшом катере! Капитану огромное спасибо за прыжки по волнам!!! Это было 🔥 круто!!! Маршрут по красивым местам, разнообразные пейзажи.
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    Высадка на остров - вишенка на торте! Приятно прогуляться по мягкому мху, в уединении, и посидеть, любуясь нереальными видами под крики чаек! Были в таком восторге, что хотелось еще и весь следующий день провести, исследуя шхеры.

    Отличная прогулка на небольшом катере!
  • И
    Ирина
    19 июня 2024
    На катере - к ладожским Курилам
    Хочется отметить качественный сервис данной команды, начиная от катера(новый, чистый, комфортный) и заканчивая капитаном. С нами был Алексей-опытный капитан, который
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    управлялся с катером на волнах Ладоги очень профессионально. Маршрут нам понравился: неизбитый, побывали на нетуристическом острове, где спокойно одни смогли погулять, пофоткаться, увидели красоты Ладожских шхер. Однозначно рекомендую!

  • А
    Арина
    2 сентября 2023
    Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
    Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!
    Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!Сергей, огромное Вам спасибо! За проведенное время, за интересную и очень познавательную экскурсию, за помощь) Я долго буду под впечатлением!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Лучшие места Карелии за 1 день
  2. На катере - к ладожским Курилам
  3. По Ладожским шхерам - на сапбордах
  4. Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
  5. Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Гора Хийденвуори
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июле 2024
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