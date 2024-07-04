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успели посмотреть очень много красивейших мест, при этом нигде не спешили, не стояли в очередях, приезжали до основной массы туристов, удачно во время ливней были либо в пути, либо в кафе на обеде. В Рускеала успели прокатиться на зиплайн и поплавать на лодке. Константин делал так, чтобы всем было комфортно, подстраивал маршрут под всех участников, научил детей управлять лодкой. Константин очень интересный собеседник, рассказал много интересного из истории Карелии и тех мест, которые мы посещали, а также о том, как сейчас живут коренные жители. Дети хотели на следующий день продолжать знакомство с Карелией именно с Константином. Однозначно рекомендую эту экскурсию!!!