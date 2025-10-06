Сортавала - это город с уникальной историей и культурой. Здесь можно увидеть влияние русских, шведов, финнов и карелов. Экскурсия включает посещение треугольных площадей, исторических зданий и парка Ваккосалми. Особое внимание уделяется архитектуре и топонимике города. Участники смогут узнать о местных традициях и увидеть фотографии начала прошлого века. Пешеходная прогулка позволяет насладиться красотой города и его окрестностей
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история и культура
- 🏛 Архитектурные памятники
- 🌳 Природные красоты парка Ваккосалми
- 📷 Исторические фотографии
- 🗣 Интересные рассказы о топонимике
Что можно увидеть
- Треугольная площадь Вяйнямёйнена
- Улица Турункату
- Парк Ваккосалми
- Гора Кухавуори
- Дом аптекаря «Глаза Греты»
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Треугольная площадь Вяйнямёйнена и памятник рунопевцу
- Улица Турункату, одна из самых хорошо сохранившихся с начала 20 века
- Бывшая торговая площадь (кстати, тоже треугольная) и пожарное депо 19 века
- Здания бывших банков — вы удивитесь их количеству в таком небольшом городе: Сберегательный, Хельсингский, Объединённый банк Северных стран…
- Дом аптекаря «Глаза Греты»
- Бывшие учебные заведения с особой историей и впечатляющим стилем
- Парк Ваккосалми с певческим полем — уголок нетронутой природы. Поднявшись по старинным ступенькам на гору Кухавуори, вы откроете красивые виды на город
- А также здание бывшей ратуши и Дом Берга
Я расскажу:
- О необыкновенной истории этих мест, зарождении «корелы» и войнах за территорию Корельского уезда
- Основании Сортавалы, в прошлом Cордавалы и Сердоболи
- Необычной архитектуре и планировке города, которая сохранилась с финских времен. Вы увидите, как многообразны стили местных построек, выполненных в стиле модерн, неоклассицизм и финский функционализм
- Архитекторе Уно Вернере Ульберге, создавшем удивительные здания
- Особенностях происхождения финских и карельских названий (одна из моих любимых тем — топонимика!), а также о происхождении некоторых фамилий
- Интересных людях, которые оставили след в истории города
По пути я буду показывать фотографии начала прошлого века. Кроме того, вы познакомитесь с традициями карелов. Сможете задать вопросы о жизни и быте этого народа. И научитесь приветствовать друг друга по-карельски.
Организационные детали
- Прогулка полностью пешеходная, в парке Ваккосалми будет подъём на гору (63,5 м) по старым ступеням
- По желанию группы можно посетить Музей воинской славы, где вы узнаете подробности советско-финской войны
в понедельник в 11:00, в субботу в 11:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Вяйнямёйнена
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 2666 туристов
По специальности я преподаватель русского языка и литературы. Живу в городе Сортавала с 1995 года. В 2021 году закончила курсы экскурсоводов и поняла, что это — моя профессия, я простоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
6 окт 2025
Моя огромная благодарность экскурсоводу Светлане!
Экскурсия прошла на одном дыхании.
Увлеченность своим делом, превосходное знание темы, желание поделиться своими знаниями, а также умение преподнести материал - это всё о сегодняшней экскурсии.
В дополнение к тематике экскурсии, благодаря Светлане, удалось определиться с нашими предпочтениями на оставшиеся дни отдыха в Сортавала.
Ещё раз выражаю Вам свою признательность за Ваш профессионализм.
Экскурсия прошла на одном дыхании.
Увлеченность своим делом, превосходное знание темы, желание поделиться своими знаниями, а также умение преподнести материал - это всё о сегодняшней экскурсии.
В дополнение к тематике экскурсии, благодаря Светлане, удалось определиться с нашими предпочтениями на оставшиеся дни отдыха в Сортавала.
Ещё раз выражаю Вам свою признательность за Ваш профессионализм.
Владислава
22 авг 2025
Со Светланой познакомились в первую поездку в Сортавала, та экскурсия очень запомнилась и понравилась - несмотря на холода и январский мороз, было очень увлекательно и душевно.
Так понравилось в первый раз,
Так понравилось в первый раз,
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
Мини-группа
до 10 чел.
История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Здание Ратуши
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительная и живописная Сортавала
Погрузитесь в атмосферу Сортавала, исследуя финское наследие и эпос Калевала. Насладитесь видами с горы Кухавуори и откройте для себя историю города
Начало: Набережная Сортавала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2667 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала - с карелкой
Узнайте о богатой истории Сортавалы, её архитектуре и знаменитых жителях. Прогулка откроет вам множество интересных фактов
Начало: На набережной Сортавала или в другом удобном вам м...
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.