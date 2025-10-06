читать дальше что решили приехать в этот город летом, рассмотреть город уже по-другому маршруту - с холмов Парка Ваккосалми. По пути узнали массу историй об архитектуре города, личностях, карельской культуре, истории, в том числе современной. Также Светлана подсказала интересные для посещения места, которые пока не так широко известны среди туристов. Для тех, кто приезжает на несколько дней, будет очень актуально)



Šuuri passibo teilä!

Со Светланой познакомились в первую поездку в Сортавала, та экскурсия очень запомнилась и понравилась - несмотря на холода и январский мороз, было очень увлекательно и душевно.Так понравилось в первый раз,