Сортавала и парк Ваккосалми: авторская экскурсия

Погрузитесь в атмосферу Сортавалы, изучите её богатую историю и культуру. Посетите парк Ваккосалми и полюбуйтесь захватывающими видами с горы
Сортавала - это город с уникальной историей и культурой. Здесь можно увидеть влияние русских, шведов, финнов и карелов. Экскурсия включает посещение треугольных площадей, исторических зданий и парка Ваккосалми. Особое внимание уделяется архитектуре и топонимике города. Участники смогут узнать о местных традициях и увидеть фотографии начала прошлого века. Пешеходная прогулка позволяет насладиться красотой города и его окрестностей
5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история и культура
  • 🏛 Архитектурные памятники
  • 🌳 Природные красоты парка Ваккосалми
  • 📷 Исторические фотографии
  • 🗣 Интересные рассказы о топонимике
Время начала: 11:00, 11:30

Что можно увидеть

  • Треугольная площадь Вяйнямёйнена
  • Улица Турункату
  • Парк Ваккосалми
  • Гора Кухавуори
  • Дом аптекаря «Глаза Греты»

Описание экскурсии

В нашей программе:

  • Треугольная площадь Вяйнямёйнена и памятник рунопевцу
  • Улица Турункату, одна из самых хорошо сохранившихся с начала 20 века
  • Бывшая торговая площадь (кстати, тоже треугольная) и пожарное депо 19 века
  • Здания бывших банков — вы удивитесь их количеству в таком небольшом городе: Сберегательный, Хельсингский, Объединённый банк Северных стран…
  • Дом аптекаря «Глаза Греты»
  • Бывшие учебные заведения с особой историей и впечатляющим стилем
  • Парк Ваккосалми с певческим полем — уголок нетронутой природы. Поднявшись по старинным ступенькам на гору Кухавуори, вы откроете красивые виды на город
  • А также здание бывшей ратуши и Дом Берга

Я расскажу:

  • О необыкновенной истории этих мест, зарождении «корелы» и войнах за территорию Корельского уезда
  • Основании Сортавалы, в прошлом Cордавалы и Сердоболи
  • Необычной архитектуре и планировке города, которая сохранилась с финских времен. Вы увидите, как многообразны стили местных построек, выполненных в стиле модерн, неоклассицизм и финский функционализм
  • Архитекторе Уно Вернере Ульберге, создавшем удивительные здания
  • Особенностях происхождения финских и карельских названий (одна из моих любимых тем — топонимика!), а также о происхождении некоторых фамилий
  • Интересных людях, которые оставили след в истории города

По пути я буду показывать фотографии начала прошлого века. Кроме того, вы познакомитесь с традициями карелов. Сможете задать вопросы о жизни и быте этого народа. И научитесь приветствовать друг друга по-карельски.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная, в парке Ваккосалми будет подъём на гору (63,5 м) по старым ступеням
  • По желанию группы можно посетить Музей воинской славы, где вы узнаете подробности советско-финской войны

Светлана
Светлана — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 2666 туристов
По специальности я преподаватель русского языка и литературы. Живу в городе Сортавала с 1995 года. В 2021 году закончила курсы экскурсоводов и поняла, что это — моя профессия, я просто
загорелась изучением истории города. Мне это очень интересно, и хочется делиться своим знанием. Всю жизнь прожила в Карелии, по национальности я карелка. И сейчас практикую свой родной язык на занятиях в Обществе карелов Сортавальского района. Хорошо знаю местные традиции. Приходите, полное погружение в историю и культуру гарантирую!

Д
Дмитрий
6 окт 2025
Моя огромная благодарность экскурсоводу Светлане!
Экскурсия прошла на одном дыхании.
Увлеченность своим делом, превосходное знание темы, желание поделиться своими знаниями, а также умение преподнести материал - это всё о сегодняшней экскурсии.
В дополнение к тематике экскурсии, благодаря Светлане, удалось определиться с нашими предпочтениями на оставшиеся дни отдыха в Сортавала.
Ещё раз выражаю Вам свою признательность за Ваш профессионализм.
Владислава
Владислава
22 авг 2025
Со Светланой познакомились в первую поездку в Сортавала, та экскурсия очень запомнилась и понравилась - несмотря на холода и январский мороз, было очень увлекательно и душевно.

Так понравилось в первый раз,
что решили приехать в этот город летом, рассмотреть город уже по-другому маршруту - с холмов Парка Ваккосалми. По пути узнали массу историй об архитектуре города, личностях, карельской культуре, истории, в том числе современной. Также Светлана подсказала интересные для посещения места, которые пока не так широко известны среди туристов. Для тех, кто приезжает на несколько дней, будет очень актуально)

Šuuri passibo teilä!

