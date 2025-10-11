Мини-группа
до 10 чел.
История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Здание Ратуши
11 окт в 13:00
12 окт в 18:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала - с карелкой
Узнайте о богатой истории Сортавалы, её архитектуре и знаменитых жителях. Прогулка откроет вам множество интересных фактов
Начало: На набережной Сортавала или в другом удобном вам м...
10 окт в 09:30
11 окт в 14:00
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала
Узнайте историю Сортавалы, города на берегу Ляппяярви, который менял своё название трижды. Архивные фото помогут окунуться в его прошлое
Начало: На улице Ленина
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительная и живописная Сортавала
Погрузитесь в атмосферу Сортавала, исследуя финское наследие и эпос Калевала. Насладитесь видами с горы Кухавуори и откройте для себя историю города
Начало: Набережная Сортавала
10 окт в 14:00
11 окт в 17:00
2667 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие по Хийденвуори подарит вам уникальные виды Ладожских шхер и знакомство с мифами Карелии. Поднимитесь на вершину и насладитесь природой
Начало: В деревне Хийденсельга
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
от 3999 ₽ за человека
