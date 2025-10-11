313 отзывов

Индивидуальная до 10 чел.

Сортавала - с карелкой Узнайте о богатой истории Сортавалы, её архитектуре и знаменитых жителях. Прогулка откроет вам множество интересных фактов Начало: На набережной Сортавала или в другом удобном вам м...