А еще вы можете разнообразить свое путешествие и прокатиться на ретропоезде, погрузившись в атмосферу начала ХХ века. Тур проводится под индивидуальный запрос от 2 человек.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Сортавала. Обзорная экскурсия по городу. Гора Паасо. Питомник хаски
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Сортавала по прибытии поезда из Москвы №160В (~08:19) или из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 821Ч (~10:20).
Гид встречает на ж/д вокзале.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала.
Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы. Красивая архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат.
Необычный архитектурный облик города был сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к которым в разное время относилась его территория.
Подъем на гору Паасо. Это место древнего городища.
С горы открываются потрясающие виды на окрестности, вековой лес, извилистую автомобильную трассу и живописное озеро, по которому проезжает знаменитый ретропоезд «Рускеальский экспресс».
Экскурсия в питомник сибирских хаски (25 км от г. Сортавала).
Вас познакомят с историей возникновения породы сибирский хаски, ездовым спортом и бытом народов севера.
Сейчас в питомнике живет 40 собак. Это сибирские хаски и ездовые метисы, все они работают в упряжке. Вы сможете пообщаться и сфотографироваться с собачками!
Кроме собак в питомнике живет северный олень, лисы, еноты, свинки, ворон, сова, белочки и кролики!
За доп. плату катание на собачьей упряжке.
Обед.
Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы.
В свободное время Вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева — народного художника России. Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире. Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.
Посещение исторического парка «Бастион». Дополнительная экскурсия (по желанию)
Завтрак.
Экскурсия за доп. плату:
Знакомство с Ладожскими шхерами на быстроходном комфортабельном аэроглиссере.
Маршрут «Зимняя сказка» Ладожские шхеры — это острова, разделенные многочисленными проливами и живописными бухтами.
Маршрут проходит по самым интересным местам, с высадкой на острове Хонкасало.
Остров Хонкасало получил второе название Крыша Ладоги, ведь оттуда, с высоты, видны бескрайние просторы, необъятной Ладоги.
На острове у вас будет время для самого подъема на смотровую площадку и, конечно, для незабываемых фото.
Сезон: с 1 октября до 1 мая.
Продолжительность – 2 часа.
Расписание: 10:00, 12:00, 14.30.
Стоимость (минимальное количество в группе 4 человека):
- взрослый — 3 500 руб. /чел.;
- ребенок от 3 до 10 лет включительно — 3 000 руб. /чел.;
- ребенок до 2 лет включительно — бесплатно.
Посещение исторического парка «Бастион» (г. Сортавала).
В стоимость включено посещение всех музеев на территории парка тематические экскурсии, костюмерные зоны и дегустация медовухи!
На территории парка для вас работают следующие локации:
- Музей живой истории эпохи викингов «Svartbjarnarborg» – «Mustankarhunlinna» – «Крепость черного медведя».
- Музей живой истории «Четыре фронта», который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века.
- Выставка деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых».
Отдельно оплачиваются: мастер-классы в кузнице, гончарной и ткацкой мастерских, стрельба в тире из разных видов оружия (лук, арбалет, метательные копья и топоры).
Обед.
Возвращение в гостиницу.
Обращаем ваше внимание, что с 9 по 25 января парк не будет работать. Если вы решили забронировать тур в этот период, предлагаем заменить экскурсию в парк «Бастион» на одну из экскурсий:
- Гора «Филина» — военно-исторический музей (40 км от г. Сортавала). Это огромный рукотворный грот внутри мощной гранитной скалы. С 1943 по 1944 год этот объект был приспособлен под командно-штабной бункер финской армии со всеми необходимыми коммуникациями.
- Парк природы «Долина Водопадов» (54 км от г. Сортавала). Прогулка по экологической тропе длиной около 1 км вдоль реки Ихаланйоки. Экскурсия на оленью ферму, в музей древних карелов, в кузницу.
Горный парк «Рускеала»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд с гидом на экскурсию «Рускеальские водопады» – горный парк «Рускеала».
По пути в горный парк мы сделаем остановку в живописном местечке у Рускеальских водопадов.
Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату 400 руб. /взрослый, 300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).
Экскурсия по горному парку «Рускеала» в составе группы (30 км от г. Сортавала).
Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой.
На протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.
Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на вас неизгладимое впечатление.
Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
За дополнительную плату:
- троллей над Мраморным озером (zip-line);
- тарзанка;
- посещение историко-культурного центра;
- конная прогулка по территории горного парка на санях (максимально 4 человека, продолжительность 30–40 минут), стоимость — 5 500 руб. за группу (лучше бронировать заранее).
На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.
С 4 декабря 2023 года маршрут «Подземная Рускеала» закрыт для проведения ремонтных работ. Точный срок их окончания не известен.
Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала».
Это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть также вагон-ресторан.
Билеты на поезд приобретаются заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:
- 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
- 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).
До новых встреч в Карелии!
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и количества человек в группе, руб:
|Гостиница «Сеурахуоне»
|Группа
|Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Доп. место
|5 человек
|33 800
|37 500
|30 500
|4 человека
|37 900
|41 600
|34 650
|3 человека
|45 000
|48 700
|41 750
|2 человека
|51 200
|54 900
|47 950
Указанные цены актуальны с 10.01 по 30.04.2024.
Скидки:
- школьник — 800 руб.;
- студент/пенсионер — 500 руб.
По запросу рассчитаем тур на любое количество человек.
По вариантам размещения учтем индивидуальные пожелания. В туре посчитан вариант гостиницы для примера.
Данный тур актуален в течение всего года. На период высокого сезона (летний период, новогодние праздники) стоимость будет дороже в связи с сезонным повышением цен.
Варианты проживания
Отель «Сеурахуоне»
Отель Seurahuone расположен в городе Сортавала. Стойка регистрации открыта круглосуточно, в отеле работает бесплатный Wi-Fi.
Все номера отеля оснащены телевизором. В каждом номере установлен холодильник.
По утрам в отеле Seurahuone сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Сортавала)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
- Обзорная экскурсия по г. Сортавала
- Входная плата на гору Паасо
- Экскурсия в питомник ездовых собак
- Экскурсия в горный парк Рускеала
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида и сопровождающего
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Сортавала и обратно
- Экскурсии за доп. плату
- Питание, не включенное в стоимость тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что такое аэросани?
Аэросани — самоходные машины, предназначенные для передвижения по заснеженным полям и замерзшим водоемам. Аэросани полностью установлены на лыжи-полозья, а функцию движителя выполняет воздушный винт. За счет скольжения по снегу или льду техника разгоняется до 150 км/ч, по проходимости такие машины считаются вне конкуренции. В аэросанях тепло и уютно даже если вокруг снег, лёд и холодный ветер, а 4 удобных кресла для гостей сделают прогулку комфортнее.
Есть ли возрастные ограничения?
Минимальный возраст участников не ограничен.
Возможны ли изменения в программе тура?
В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, в программе возможны корректировки в соответствии с распоряжениями Главы Республики Карелия и Роспотребнадзора на момент проведения тура.
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий заказчика (продолжительность, объекты, размещение, питание).