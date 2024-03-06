Выходные в Приладожье

Групповой тур в Сортавале
5
3 отзыва
Приглашаем на увлекательное знакомство с Карелией! Вас ожидает прогулка по Сортавала, подъем на гору Паас, встреча с сибирскими хаски, поездка в горный парк Рускеала и посещение исторического парка «Бастион».

А еще вы можете разнообразить свое путешествие и прокатиться на ретропоезде, погрузившись в атмосферу начала ХХ века. Тур проводится под индивидуальный запрос от 2 человек.
Выходные в Приладожье
Выходные в Приладожье
Выходные в Приладожье
Ближайшие даты:
13
янв
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янв
27
янв
3
фев
10
фев
17
фев
24
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даты

Что вас ожидает:

Сортавала
Сортавала
Познакомимся со старинным городом на берегу Ладоги
Рускеала
Рускеала
Посетим самое живописное место в Карелии
Северная романтика
Северная романтика
Проведем три дня в краю удивительной северной природы и чистейшего воздуха

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сортавала. Обзорная экскурсия по городу. Гора Паасо. Питомник хаски

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Сортавала по прибытии поезда из Москвы №160В (~08:19) или из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 821Ч (~10:20).

Гид встречает на ж/д вокзале.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала.

Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы. Красивая архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат.

Необычный архитектурный облик города был сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к которым в разное время относилась его территория.

Подъем на гору Паасо. Это место древнего городища.

С горы открываются потрясающие виды на окрестности, вековой лес, извилистую автомобильную трассу и живописное озеро, по которому проезжает знаменитый ретропоезд «Рускеальский экспресс».

Экскурсия в питомник сибирских хаски (25 км от г. Сортавала).

Вас познакомят с историей возникновения породы сибирский хаски, ездовым спортом и бытом народов севера.

Сейчас в питомнике живет 40 собак. Это сибирские хаски и ездовые метисы, все они работают в упряжке. Вы сможете пообщаться и сфотографироваться с собачками!

Кроме собак в питомнике живет северный олень, лисы, еноты, свинки, ворон, сова, белочки и кролики!

За доп. плату катание на собачьей упряжке.

Обед.

Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы.

В свободное время Вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева — народного художника России. Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире. Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.

Прибытие в Сортавала. Обзорная экскурсия по городу. Гора Паасо. Питомник хаскиПрибытие в Сортавала. Обзорная экскурсия по городу. Гора Паасо. Питомник хаскиПрибытие в Сортавала. Обзорная экскурсия по городу. Гора Паасо. Питомник хаскиПрибытие в Сортавала. Обзорная экскурсия по городу. Гора Паасо. Питомник хаскиПрибытие в Сортавала. Обзорная экскурсия по городу. Гора Паасо. Питомник хаскиПрибытие в Сортавала. Обзорная экскурсия по городу. Гора Паасо. Питомник хаскиПрибытие в Сортавала. Обзорная экскурсия по городу. Гора Паасо. Питомник хаскиПрибытие в Сортавала. Обзорная экскурсия по городу. Гора Паасо. Питомник хаски
2 день

Посещение исторического парка «Бастион». Дополнительная экскурсия (по желанию)

Завтрак.

Экскурсия за доп. плату:

Знакомство с Ладожскими шхерами на быстроходном комфортабельном аэроглиссере.

Маршрут «Зимняя сказка» Ладожские шхеры — это острова, разделенные многочисленными проливами и живописными бухтами.

Маршрут проходит по самым интересным местам, с высадкой на острове Хонкасало.

Остров Хонкасало получил второе название Крыша Ладоги, ведь оттуда, с высоты, видны бескрайние просторы, необъятной Ладоги.

На острове у вас будет время для самого подъема на смотровую площадку и, конечно, для незабываемых фото.

Сезон: с 1 октября до 1 мая.
Продолжительность – 2 часа.
Расписание: 10:00, 12:00, 14.30.

Стоимость (минимальное количество в группе 4 человека):

  • взрослый — 3 500 руб. /чел.;
  • ребенок от 3 до 10 лет включительно — 3 000 руб. /чел.;
  • ребенок до 2 лет включительно — бесплатно.

Посещение исторического парка «Бастион» (г. Сортавала).

В стоимость включено посещение всех музеев на территории парка тематические экскурсии, костюмерные зоны и дегустация медовухи!

На территории парка для вас работают следующие локации:

  • Музей живой истории эпохи викингов «Svartbjarnarborg» – «Mustankarhunlinna» – «Крепость черного медведя».
  • Музей живой истории «Четыре фронта», который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века.
  • Выставка деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых».

Отдельно оплачиваются: мастер-классы в кузнице, гончарной и ткацкой мастерских, стрельба в тире из разных видов оружия (лук, арбалет, метательные копья и топоры).

Обед.

Возвращение в гостиницу.

Обращаем ваше внимание, что с 9 по 25 января парк не будет работать. Если вы решили забронировать тур в этот период, предлагаем заменить экскурсию в парк «Бастион» на одну из экскурсий:

  • Гора «Филина» — военно-исторический музей (40 км от г. Сортавала). Это огромный рукотворный грот внутри мощной гранитной скалы. С 1943 по 1944 год этот объект был приспособлен под командно-штабной бункер финской армии со всеми необходимыми коммуникациями.
  • Парк природы «Долина Водопадов» (54 км от г. Сортавала). Прогулка по экологической тропе длиной около 1 км вдоль реки Ихаланйоки. Экскурсия на оленью ферму, в музей древних карелов, в кузницу.
Посещение исторического парка «Бастион». Дополнительная экскурсия (по желанию)Посещение исторического парка «Бастион». Дополнительная экскурсия (по желанию)Посещение исторического парка «Бастион». Дополнительная экскурсия (по желанию)Посещение исторического парка «Бастион». Дополнительная экскурсия (по желанию)
3 день

Горный парк «Рускеала»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд с гидом на экскурсию «Рускеальские водопады» – горный парк «Рускеала».

По пути в горный парк мы сделаем остановку в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату 400 руб. /взрослый, 300 руб. /дети, пенсионеры, студенты).

Экскурсия по горному парку «Рускеала» в составе группы (30 км от г. Сортавала).

Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой.

На протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

За дополнительную плату:

  • троллей над Мраморным озером (zip-line);
  • тарзанка;
  • посещение историко-культурного центра;
  • конная прогулка по территории горного парка на санях (максимально 4 человека, продолжительность 30–40 минут), стоимость — 5 500 руб. за группу (лучше бронировать заранее).

На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.

С 4 декабря 2023 года маршрут «Подземная Рускеала» закрыт для проведения ремонтных работ. Точный срок их окончания не известен.

Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала».

Это интересное путешествие проходит в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть также вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретаются заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:

  • 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
  • 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).

До новых встреч в Карелии!

Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и количества человек в группе, руб:

Гостиница «Сеурахуоне»
ГруппаДвухместное
размещение		Одноместное
размещение		Доп. место
5 человек33 80037 50030 500
4 человека37 90041 60034 650
3 человека45 00048 70041 750
2 человека51 20054 90047 950

Указанные цены актуальны с 10.01 по 30.04.2024.

Скидки:

  • школьник — 800 руб.;
  • студент/пенсионер — 500 руб.

По запросу рассчитаем тур на любое количество человек.

По вариантам размещения учтем индивидуальные пожелания. В туре посчитан вариант гостиницы для примера.

Данный тур актуален в течение всего года. На период высокого сезона (летний период, новогодние праздники) стоимость будет дороже в связи с сезонным повышением цен.

Варианты проживания

Отель «Сеурахуоне»

2 ночи

Отель Seurahuone расположен в городе Сортавала. Стойка регистрации открыта круглосуточно, в отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Все номера отеля оснащены телевизором. В каждом номере установлен холодильник.

По утрам в отеле Seurahuone сервируют континентальный завтрак.

Отель «Сеурахуоне»Отель «Сеурахуоне»Отель «Сеурахуоне»Отель «Сеурахуоне»Отель «Сеурахуоне»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Сортавала)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
  • Обзорная экскурсия по г. Сортавала
  • Входная плата на гору Паасо
  • Экскурсия в питомник ездовых собак
  • Экскурсия в горный парк Рускеала
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Сортавала и обратно
  • Экскурсии за доп. плату
  • Питание, не включенное в стоимость тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. На территории Российской Федерации действует полис ОМС. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что такое аэросани?

Аэросани — самоходные машины, предназначенные для передвижения по заснеженным полям и замерзшим водоемам. Аэросани полностью установлены на лыжи-полозья, а функцию движителя выполняет воздушный винт. За счет скольжения по снегу или льду техника разгоняется до 150 км/ч, по проходимости такие машины считаются вне конкуренции. В аэросанях тепло и уютно даже если вокруг снег, лёд и холодный ветер, а 4 удобных кресла для гостей сделают прогулку комфортнее.

Есть ли возрастные ограничения?

Минимальный возраст участников не ограничен.

Возможны ли изменения в программе тура?

В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, в программе возможны корректировки в соответствии с распоряжениями Главы Республики Карелия и Роспотребнадзора на момент проведения тура.

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий заказчика (продолжительность, объекты, размещение, питание).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
6 мар 2024
В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.
В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали
К
23 янв 2024
Организатор 10 балов из 10) все очень быстро / комфортно/
Ю
21 янв 2024
Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!
Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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