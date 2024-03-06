1 день

Прибытие в Сортавала. Обзорная экскурсия по городу. Гора Паасо. Питомник хаски

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Сортавала по прибытии поезда из Москвы №160В (~08:19) или из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 821Ч (~10:20).

Гид встречает на ж/д вокзале.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала.

Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы. Красивая архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат.

Необычный архитектурный облик города был сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к которым в разное время относилась его территория.

Подъем на гору Паасо. Это место древнего городища.

С горы открываются потрясающие виды на окрестности, вековой лес, извилистую автомобильную трассу и живописное озеро, по которому проезжает знаменитый ретропоезд «Рускеальский экспресс».

Экскурсия в питомник сибирских хаски (25 км от г. Сортавала).

Вас познакомят с историей возникновения породы сибирский хаски, ездовым спортом и бытом народов севера.

Сейчас в питомнике живет 40 собак. Это сибирские хаски и ездовые метисы, все они работают в упряжке. Вы сможете пообщаться и сфотографироваться с собачками!

Кроме собак в питомнике живет северный олень, лисы, еноты, свинки, ворон, сова, белочки и кролики!

За доп. плату катание на собачьей упряжке.

Обед.

Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы.

В свободное время Вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева — народного художника России. Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире. Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.