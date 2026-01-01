Вода, скалы и чистейший воздух: горный парк "Рускеала" и "Ладожские шхеры"
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 8:30
6 мая в 08:30
13 мая в 08:30
12 000 ₽ за человека
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
9 мая в 07:30
13 мая в 07:30
28 270 ₽ за человека
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 мая в 08:30
9 мая в 08:30
23 000 ₽ за человека
Два дня в сказочной Карелии: горный парк «Рускеала», Паасо и другие популярные места
Прокатиться на ретропоезде, погулять по живописным маршрутам и побывать на форелевой ферме
Начало: Санкт-Петербург, 8:30
5 мар в 08:00
14 мар в 08:00
45 755 ₽ за человека
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Поиграть в кладоискателей, помедитировать под шум летящей воды и выбрать экскурсию по интересам
Начало: Сортавала, ж/д вокзал, 08:30
17 апр в 08:30
21 апр в 08:30
16 280 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
- Вода, скалы и чистейший воздух: горный парк "Рускеала" и "Ладожские шхеры";
- Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»;
- На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии;
- Два дня в сказочной Карелии: горный парк «Рускеала», Паасо и другие популярные места;
- Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор.
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Сортавале в феврале 2026
Сейчас в Сортавале в категории "На майские" можно забронировать 5 авторских туров от 12 000 до 45 755. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Сортавале на 2026 год на майские, 37 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель