Индивидуальная
до 5 чел.
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
9600 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 15:00
16 дек в 15:00
23 дек в 15:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в город Старая Русса
Начало: Наб. Достоевского, 42/2
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9600 ₽ за всё до 5 чел.
- ЮЮлия2 августа 2025Прекрасные экскурсоводы, любящие свой город и его историю, музей Достоевского, музей Северо-Западного фронта и обзорная по городу-всё понравилось, было очень интересно и познавательно, спасибо!
- ООльга26 июля 2025Добрый день! Всё было организовано отлично, нам пошли на встречу и мы смогли посетить музеи в удобное нам время. Обзорная
- ЕЕлена23 июля 2025Спасибо большое за прекрасную экскурсию в город Старая Русса! Великолепное путешествие по дому-музею Ф. М. Достоевского, погружение в историю жизни
- ННаталья12 июня 2025Очень понравилась экскурсия. Нашим проводником по Старой Руссе была Лариса. Очень понятно и интересно провела экскурсию по городу. В музее
- ААндрей16 апреля 2025Всё в соответствии с программой. Работа гида и экскурсоводов на высоте. Не хватило информации о ранней истории города. Но от программы в 4 часа продолжительностью ожидать другого не приходится.
- ССветлана10 ноября 2024Все прошло хорошо, единственно что мне не понравилось что нас в музее передали другому экскурсоводу, который передал материал как-то слишком быстро и скомкано, как будто куда-то торопился
- ИИрина13 октября 2024Правильно и колоритно устроена экскурсия! Наталья прекрасный экскурсовод👍👌
- ДДмитрий7 сентября 2024Очень понравилось. Информация выдаётся щедро. Огромное спасибо организатору, команде и каждому гиду в отдельности.
- ННаталья12 августа 2024Добрый день! Очень впечатлила экскурсия в Музее им Достоевского. Хочется отметить экскурсовода Жанну (извините, запомнили только имя)-профессионала своего дела, ее культуру речи и любовь к Достоевскому и всей той эпохи.
- ЕЕлизавета3 августа 2024Экскурсия по Старой Руссе' очевидно' совсем новая. Есть небольшие несогласованности в описании и на самом деле' но решаемые по ходу.
- ММихаил24 июля 2024Добротно организованная экскурсия. Так же трансфер от организатора. Все четко и слаженно. Ориентировано на запросы туристов. Замечательный водитель.
- ННаталья1 июля 2024Экскурсия в дом-музей Достоевского очень понравилась. Были приятно удивлены новым для нас взглядом на личность писателя, очень живой, интересный и
- ВВера13 мая 2024Превосходная экскурсия! Гид Татьяна провела нас по тихим улочкам Старой Руссы, с любовью рассказывая про самобытную, интереснейшую историю этого древнего города. Спасибо огромное!!!. Мы обязательно вернемся в Ваш великолепный город.
- ЛЛариса6 мая 2024Понравилась очень экскурсия по музею Достоевского и музею Северо-западного фронта
- ЕЕвгения20 августа 2023Спасибо огромное Наталье Юрьевне Прокопчук за прекрасную экскурсию по Старой Руссе, её музеям и храмам! Теперь и мы узнали и
- ТТатьяна10 августа 2023Экскурсия очень понравилась. Получили огромное удовольствие от знакомства с городом и его достопримечательностями. Старая Русса предстала для нас в новом свете. Большое спасибо нашим экскурсоводам за прекрасные рассказы, которые помогли нам лучше познакомиться с этим старинным и красивым городом.
- ТТатьяна6 июля 2023Спасибо огромное экскурсоводу по музею Северо-западного фронта - Любовь Анатольевне! 🙏 Были во многих музеях и на экскурсиях, посвящённых войне.
- ИИрина15 мая 2023Замечательная экскурсия!!! Открыли город с новой стороны, много интереснейшей информации, мы в восторге.)
- РРуслан17 июля 2022Очень насыщенная информацией экскурсия. Нам понравилось.
