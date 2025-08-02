читать дальше

На наш взгляд' эту экскурсию лучше разделить на две: в дом- музей Ф. М. Достоевского и обзорную по городу и посещение музея Северо- Западного фронта. Первая часть заняла по времени 3' 5 часа' вторая ее часть - 2 часа. То' есть' экскурсия на самом деле рассчитана на 5' 5 часов' что очень трудно выдержать в силу физической усталости. По этому' очень советую организатору разделить ее на две части.

Экскурсия по дому- музею Ф. М. Достоевского прошла интересно и неутомительно' на среднем уровне для школьника. Может быть' так и задумано. Музей очень понравился. Экскурсия по городу не структурированна' немного обрывистая' но представление о городе сложить позволяет. После 3' 5 часов этой части экскурсии чувствуется усталость' хочется уже на этом и закончить. Время ' кстати' было заявлено 3- 3' 5 часа за всю экскурсию.

Особо хочется остановиться на экскурсию в музей Северо- Западного фронта. Она- превосходная. Очень интересно подается материал' музей богат подлинными экспонатами армий воюющих сторон. Экскурсовод увлечен своим делом' материал излагается понятно' как взрослым' так и детям 11 и 13 лет. На все вопросы у гида имеются ответы. Единственный большой недостаток- наша усталость после первой 3'5 часовой части экскурсии' что очень нас огорчило. Очень хочется продолжать экскурсию' но физических сил нет совсем. Советуем заранее рассчитывать на 5' 5 часов постоянного движения' вероятно' брать с собой какой- то перекус и на ходу жевать' иначе' наступит гипогликемия. В целом' экскурсией довольны' особенно' второй ее частью.