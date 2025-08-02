Мои заказы

Музей Северо-Западного фронта – экскурсии в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Северо-Западного фронта» в Старой Руссе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
4.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
9600 ₽ за всё до 5 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 15:00
16 дек в 15:00
23 дек в 15:00
800 ₽ за человека
Экскурсия в город Старая Русса
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в город Старая Русса
Начало: Наб. Достоевского, 42/2
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9600 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Прекрасные экскурсоводы, любящие свой город и его историю, музей Достоевского, музей Северо-Западного фронта и обзорная по городу-всё понравилось, было очень интересно и познавательно, спасибо!
  • О
    Ольга
    26 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Добрый день! Всё было организовано отлично, нам пошли на встречу и мы смогли посетить музеи в удобное нам время. Обзорная
    читать дальше

    экскурсия показала нам то, что не смогли посмотреть самостоятельно днём раньше. Узнали много интересного, побывали в исторических местах города. Спасибо нашему гиду, рады, что посетили Старую Руссу. Все очень понравилось.

  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Экскурсия в город Старая Русса
    Спасибо большое за прекрасную экскурсию в город Старая Русса! Великолепное путешествие по дому-музею Ф. М. Достоевского, погружение в историю жизни
    читать дальше

    и творчества; замечательное знакомство с Музеем Северо-западного фронта. Наши гид по этому музею, прекрасный экскурсовод Ирина Николаевна, была и нашим сопровождающим в обзорной экскурсии по городу.
    Всё очень понравилось, но хочется увидеть ещё больше. Обязательно вернёмся!

  • Н
    Наталья
    12 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Очень понравилась экскурсия. Нашим проводником по Старой Руссе была Лариса. Очень понятно и интересно провела экскурсию по городу. В музее
    читать дальше

    Дом Достоевского хотелось бы сказать отдельное спасибо экскурсоводу Сергею, так душевно и подробно все рассказал!!! Хотелось бы что бы время на осмотр города был больше так как не все значимые места удалось посетить.

  • А
    Андрей
    16 апреля 2025
    Экскурсия в город Старая Русса
    Всё в соответствии с программой. Работа гида и экскурсоводов на высоте. Не хватило информации о ранней истории города. Но от программы в 4 часа продолжительностью ожидать другого не приходится.
  • С
    Светлана
    10 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Все прошло хорошо, единственно что мне не понравилось что нас в музее передали другому экскурсоводу, который передал материал как-то слишком быстро и скомкано, как будто куда-то торопился
  • И
    Ирина
    13 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Правильно и колоритно устроена экскурсия! Наталья прекрасный экскурсовод👍👌
  • Д
    Дмитрий
    7 сентября 2024
    Экскурсия в город Старая Русса
    Очень понравилось. Информация выдаётся щедро. Огромное спасибо организатору, команде и каждому гиду в отдельности.
  • Н
    Наталья
    12 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Добрый день! Очень впечатлила экскурсия в Музее им Достоевского. Хочется отметить экскурсовода Жанну (извините, запомнили только имя)-профессионала своего дела, ее культуру речи и любовь к Достоевскому и всей той эпохи.
  • Е
    Елизавета
    3 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Экскурсия по Старой Руссе' очевидно' совсем новая. Есть небольшие несогласованности в описании и на самом деле' но решаемые по ходу.
    читать дальше

    На наш взгляд' эту экскурсию лучше разделить на две: в дом- музей Ф. М. Достоевского и обзорную по городу и посещение музея Северо- Западного фронта. Первая часть заняла по времени 3' 5 часа' вторая ее часть - 2 часа. То' есть' экскурсия на самом деле рассчитана на 5' 5 часов' что очень трудно выдержать в силу физической усталости. По этому' очень советую организатору разделить ее на две части.
    Экскурсия по дому- музею Ф. М. Достоевского прошла интересно и неутомительно' на среднем уровне для школьника. Может быть' так и задумано. Музей очень понравился. Экскурсия по городу не структурированна' немного обрывистая' но представление о городе сложить позволяет. После 3' 5 часов этой части экскурсии чувствуется усталость' хочется уже на этом и закончить. Время ' кстати' было заявлено 3- 3' 5 часа за всю экскурсию.
    Особо хочется остановиться на экскурсию в музей Северо- Западного фронта. Она- превосходная. Очень интересно подается материал' музей богат подлинными экспонатами армий воюющих сторон. Экскурсовод увлечен своим делом' материал излагается понятно' как взрослым' так и детям 11 и 13 лет. На все вопросы у гида имеются ответы. Единственный большой недостаток- наша усталость после первой 3'5 часовой части экскурсии' что очень нас огорчило. Очень хочется продолжать экскурсию' но физических сил нет совсем. Советуем заранее рассчитывать на 5' 5 часов постоянного движения' вероятно' брать с собой какой- то перекус и на ходу жевать' иначе' наступит гипогликемия. В целом' экскурсией довольны' особенно' второй ее частью.

  • М
    Михаил
    24 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Добротно организованная экскурсия. Так же трансфер от организатора. Все четко и слаженно. Ориентировано на запросы туристов. Замечательный водитель.
  • Н
    Наталья
    1 июля 2024
    Экскурсия в город Старая Русса
    Экскурсия в дом-музей Достоевского очень понравилась. Были приятно удивлены новым для нас взглядом на личность писателя, очень живой, интересный и
    читать дальше

    эмоциональный рассказ гида. Также произвела впечатление экскурсия в военный музей северо-западного фронта. В нашей семье дед воевал и погиб под Старой Руссой, мы приезжали на его могилу с внуками и правнучкой. Рассказ экскурсовода тронул до слез. Большое спасибо. Решили еще вернуться, так как информации много и очень интересно. Хотелось бы больше внимания уделить храмам. Пришли к выводу, что на обзорную экскурсию лучше пешком, город компактный, много зелени, будет возможность осмотреть все подробнее.

  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Превосходная экскурсия! Гид Татьяна провела нас по тихим улочкам Старой Руссы, с любовью рассказывая про самобытную, интереснейшую историю этого древнего города. Спасибо огромное!!!. Мы обязательно вернемся в Ваш великолепный город.
  • Л
    Лариса
    6 мая 2024
    Экскурсия в город Старая Русса
    Понравилась очень экскурсия по музею Достоевского и музею Северо-западного фронта
  • Е
    Евгения
    20 августа 2023
    Экскурсия в город Старая Русса
    Спасибо огромное Наталье Юрьевне Прокопчук за прекрасную экскурсию по Старой Руссе, её музеям и храмам! Теперь и мы узнали и
    читать дальше

    полюбили этот замечательный, уютный, гостеприимный город!
    И огромная благодарность и низкий поклон Любови Анатольевне. Музей Северо-Западного фронта и партизанского края - это история людей, защищавших свой край, свою страну от врага и возрождавщих её потом из руин. Мы не должны её забывать! Мы должны их помнить!

  • Т
    Татьяна
    10 августа 2023
    Экскурсия в город Старая Русса
    Экскурсия очень понравилась. Получили огромное удовольствие от знакомства с городом и его достопримечательностями. Старая Русса предстала для нас в новом свете. Большое спасибо нашим экскурсоводам за прекрасные рассказы, которые помогли нам лучше познакомиться с этим старинным и красивым городом.
  • Т
    Татьяна
    6 июля 2023
    Экскурсия в город Старая Русса
    Спасибо огромное экскурсоводу по музею Северо-западного фронта - Любовь Анатольевне! 🙏 Были во многих музеях и на экскурсиях, посвящённых войне.
    читать дальше

    Здесь было очень эмоционально: ком в горле и мурашки, даже у детей. Рекомендую особенно семьям с детьми. Для меня эффект совершенно неожиданный. Приятная экскурсия по городу и замечательная в музее Достоевского! Благодарность людям, которые с любовью делают свою работу! 🌷👍❤️

  • И
    Ирина
    15 мая 2023
    Экскурсия в город Старая Русса
    Замечательная экскурсия!!! Открыли город с новой стороны, много интереснейшей информации, мы в восторге.)
  • Р
    Руслан
    17 июля 2022
    Экскурсия в город Старая Русса
    Очень насыщенная информацией экскурсия. Нам понравилось.

