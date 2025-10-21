Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность узнать Суздаль глазами местного жителя.
Вы посетите ключевые достопримечательности, такие как Собор Рождества Богородицы и Ризоположенский монастырь, услышите о судьбах знатных женщин и единственного казнённого уроженца города. Увлекательные истории и легенды сделают ваше путешествие незабываемым. Не упустите шанс увидеть места съёмок известного фильма и узнать о визите барона Ротшильда
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать легенды и предания Суздаля
- 🎥 Посетить места съёмок фильма
- ⛪ Увидеть объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
- 👤 Истории о знатных женщинах
- 🔍 Экскурсия с местным старожилом
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Торговую площадь.
- Гостиный двор.
- Храм Успения Божьей матери на Княжьем дворе.
- Соборную площадь Суздальского кремля.
- Собор Рождества Богородицы 13 века — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Кресто-Никольскую церковь.
- Ризоположенский монастырь.
- Смотровую площадку на Преподобенской колокольне.
- Покровский монастырь.
Вы услышите:
- Легенды и предания Суздаля.
- Имя единственного человека (уроженца города), казнённого на Лобном месте в Москве.
- Трагические истории знатных женщин, насильно сосланных в Суздаль.
- О судьбе первой жены Петра I, которая провела здесь 20 лет.
- Значении визита в Суздаль барона Ротшильда.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Суздале
Провёл экскурсии для 606 туристов
Работаю гидом по Суздалю и Владимиру с 70-х годов 20 века. Имею историческое и филологическое образование. Коренной владимирец. Знаю и люблю историю своего края и стараюсь, чтобы путешественники тоже ее полюбили.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
21 окт 2025
Очень благодарны экскурсоводу,за интересную экскурсию по Суздалю. Из его рассказа мы почерпнули много полезного для души о достопримечательностях и святынях этого замечательного и красивого города.
Оксана
13 окт 2025
Спасибо Владимиру за интересную экскурсию! В процесс были вовлечены все участники мероприятия. Закончили на позитивной ноте. Расставаться не хотелось).
Анастасия
7 окт 2025
Владимир замечательный экскурсовод, интересно рассказал об истории Суздали и значимых современных событиях.
Мария
25 авг 2025
Спасибо большое Владимиру, за познавательную экскурсию по городу!
А
Анна
11 мая 2025
Владимир отличный экскурсовод, знающий тему и любящий историю города. Много загадок, вопросов он задает экскурсантам, детям было очень интересно. Прогулка по городу была очень познавательна и интересна.
Входит в следующие категории Суздаля
