Приглашаю вас на обзорную экскурсию по Суздалю. На ней вы узнаете историю появления города, увидите занковые места, услышите интересные факты о здешних местах и людях.
Что вас ждет
Мы посмотрим Торговые ряды, заглянем в кремль — полюбуемся памятниками древней архитектуры:
- Архиерейскому подворью,
- Рождественскому собору XIII в.
- Кроме того, заглянем в избу купца Табашникова — очень древний домик (200 лет).
- Узнаем киношные места, где снимали «Женитьбу Бальзаминова». В женском монастыре поднимемся на самую высокую колокольню города (72м. ).
- Посетим монастырь, основанный князем Александром Невским. По оканчании прогулки окажемся на самой красивой смотровой площадке Суздаля.
Важно знать
Экскурсия пешеходная — одевайтесь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- подъем на колокольню (по желанию) — 100 руб. /чел. наличными.