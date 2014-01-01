Приглашаю вас на прогулку по Суздалю.



Я расскажу об истории создания и становления города.



Мы посетим кремль, самую высокую местную колокольню, увидим Торговую площадь, избу купца Табашникова, древние монастыри и соборы, прогуляемся по местам, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова».



Вас ждут интересные рассказы и факты из жизни города и горожан.