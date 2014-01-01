Неспешная прогулка по Суздалю

Приглашаю вас на прогулку по Суздалю

5
12 отзывов
Приглашаю вас на прогулку по Суздалю.

Я расскажу об истории создания и становления города.

Мы посетим кремль, самую высокую местную колокольню, увидим Торговую площадь, избу купца Табашникова, древние монастыри и соборы, прогуляемся по местам, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова».

Вас ждут интересные рассказы и факты из жизни города и горожан.
Неспешная прогулка по Суздалю
Неспешная прогулка по Суздалю
Неспешная прогулка по Суздалю
Неспешная прогулка по Суздалю
Неспешная прогулка по Суздалю

Что вы увидите 🤩

  • древние валы Суздальского кремля
  • Рождественский собор XIII века
  • Лавка купца
  • Торговая площадь
  • дом Бальзаминова
  • Ризоположенский монастырь с колокольней
  • Александровский монастырь.
Приглашаю вас на обзорную экскурсию по Суздалю. На ней вы узнаете историю появления города, увидите занковые места, услышите интересные факты о здешних местах и людях.
Что вас ждет

Мы посмотрим Торговые ряды, заглянем в кремль — полюбуемся памятниками древней архитектуры:

  • Архиерейскому подворью,
  • Рождественскому собору XIII в.
  • Кроме того, заглянем в избу купца Табашникова — очень древний домик (200 лет).
  • Узнаем киношные места, где снимали «Женитьбу Бальзаминова». В женском монастыре поднимемся на самую высокую колокольню города (72м. ).
  • Посетим монастырь, основанный князем Александром Невским. По оканчании прогулки окажемся на самой красивой смотровой площадке Суздаля.
Важно знать
Экскурсия пешеходная — одевайтесь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • подъем на колокольню (по желанию) — 100 руб. /чел. наличными.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Обзорная экскурсия по Суздалю
3 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • подъем на колокольню (по желанию) — 100 руб. /чел. наличными.
Место начала и завершения
г. Суздаль, ул. Торговая площадь, д. 2а
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Евгений Ш.
Евгений Ш.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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