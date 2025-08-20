читать дальше

3) хороший маршрут, но времени на спокойный осмотр Суздаля мало. Если будете в городе первый раз, не успеете увидеть и половины. Лучше оставаться в городе после завершения экскурсии



Минусы:

1) в описании не было сказано, что экскурсия по Суздалю начинается во Владимире. Для нас это стало неожиданностью меньше, чем за сутки до экскурсии. Из-за этого пришлось перекраивать маршрут. Также мы по сути зря оплатили автобус от Владимира до Суздаля и обратно (входит в ст-ть экскурсии?



2) треть экскурсии проходит внутри Кремля. О том, то в него нужно покупать отдельный билет (600₽), нигде в карточке экскурсии не сказано. А если не брать - не услышишь треть оплаченной экскурсии. Доплата не критична, но такую информацию нужно явно прописывать



3) в микроавтобусе расстояние для коленей настолько маленькое, что мужчины сидели с поворотом в проход



Из пожеланий:



Гид Елена была приветлива, рассказывала увлеченно, при этом хотелось бы больше целостности и структуры «от главного - к частностям». А не в перемешку «сюжет из истории города - об остатках промышленности города - высокие цены из-за туристов».



Спасибо