Мои заказы

Автобусная экскурсия «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»

Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, где история оживает на каждом шагу. Прогулка по знаковым местам откроет удивительные секреты
В Суздале каждый шаг переносит в прошлое. Прогулка по посадским улицам между Торговой площадью и рекой Каменка удивит своей атмосферой. Домик Бальзаминова и самый старый трактир напомнят о знаменитых фильмах.

Величественный Суздальский кремль с Рождественским собором, включённым в список ЮНЕСКО, впечатлит древними фресками. Уникальная архитектура музея деревянного зодчества завершит ваше путешествие сквозь века
4.6
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю
  • 🎥 Знаменитые места съемок
  • 🕌 Величественные соборы
  • 🌳 Уникальная архитектура
  • 🚶‍♂️ Атмосферные прогулки
Автобусная экскурсия «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»© Наталья
Автобусная экскурсия «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»© Наталья
Автобусная экскурсия «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»© Наталья

Что можно увидеть

  • Посадские улицы
  • Домик Бальзаминова
  • Самый старый трактир
  • Суздальский кремль
  • Рождественский собор
  • Музей деревянного зодчества

Описание экскурсии

  • Посадские улицы Суздаля, расположенные между Торговой площадью и рекой Каменка. Они сохранили атмосферу старинного русского города и являются популярным местом для прогулок.
  • Домик Бальзаминова — место съемок известного фильма.
  • Самый старый трактир Суздаля.
  • Суздальский кремль — исторический центр города, окружённый земляными валами и защитными рвами. На его территории расположены древние архитектурные памятники, такие как Рождественский собор, Архиерейские палаты и Никольская церковь.
  • Рождественский собор — главный храм Суздаля, построенный в 12 веке из белого камня. Он является образцом древнерусского зодчества и включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри собора сохранились уникальные фрески и иконостас.
  • Архитектура музея деревянного зодчества, уникальная церковь без единого гвоздя.

Организационные детали

  • После подтверждения бронирования нужно в течение 3-х рабочих дней внести предоплату организатору, а за 10-14 дней до экскурсии перевести оставшуюся сумму.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.

в субботу в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Суздале
Провела экскурсии для 654 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Г
Георгий
20 авг 2025
Были на экскурсии с гидом Еленой.

Плюсы:
1) после оплаты экскурсии в ватсапе связалась организатор и была на связи
2) организаторы адаптировали маршрут под нас (но не по нашей инициативе, а вынужденно -
читать дальше

см. минусы)
3) хороший маршрут, но времени на спокойный осмотр Суздаля мало. Если будете в городе первый раз, не успеете увидеть и половины. Лучше оставаться в городе после завершения экскурсии

Минусы:
1) в описании не было сказано, что экскурсия по Суздалю начинается во Владимире. Для нас это стало неожиданностью меньше, чем за сутки до экскурсии. Из-за этого пришлось перекраивать маршрут. Также мы по сути зря оплатили автобус от Владимира до Суздаля и обратно (входит в ст-ть экскурсии?

2) треть экскурсии проходит внутри Кремля. О том, то в него нужно покупать отдельный билет (600₽), нигде в карточке экскурсии не сказано. А если не брать - не услышишь треть оплаченной экскурсии. Доплата не критична, но такую информацию нужно явно прописывать

3) в микроавтобусе расстояние для коленей настолько маленькое, что мужчины сидели с поворотом в проход

Из пожеланий:

Гид Елена была приветлива, рассказывала увлеченно, при этом хотелось бы больше целостности и структуры «от главного - к частностям». А не в перемешку «сюжет из истории города - об остатках промышленности города - высокие цены из-за туристов».

Спасибо

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за ваш подробный и честный отзыв — он действительно очень полезен для нас. Мы рады, что вы остались довольны
читать дальше

общим маршрутом, внимательностью организатора и профессионализмом гида Елены. Её увлекательный рассказ и доброжелательность — важные составляющие качественной экскурсии.

Что касается ваших замечаний, мы искренне благодарим вас за обратную связь и обязательно учтём её в работе:

1. **Начало экскурсии во Владимире** — мы понимаем, что это может быть неожиданностью, и постараемся сделать описание экскурсии более чётким и прозрачным. Такие детали важны для планирования, и мы обязательно внесём их в описание.

2. **Билет в Кремль** — вы абсолютно правы: информация о дополнительных расходах должна быть чётко указана в карточке экскурсии. Мы примем меры для улучшения прозрачности цен и условий.

3. **Комфорт в транспорте** — мы обязательно передадим ваше замечание о вместительности микроавтобуса в техническую службу и постараемся подобрать более удобные варианты для будущих клиентов.

4. **Структура рассказа** — благодарим за конструктивный комментарий. Мы передадим ваше пожелание по поводу логики подачи материала гиду и внесём рекомендации по улучшению контентной структуры в наши внутренние стандарты.

Надеемся, что в следующий раз вы снова выберете нас для знакомства с историей и культурой региона, и мы сможем предложить вам ещё более комфортный и насыщенный опыт.

И
Ирина
14 сен 2024
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, я очень довольна. Гид прекрасный, отлично знает о чем рассказывает. И с погодой сегодня очень повезло.
л
лиза
8 сен 2024
Экскурсия прошла хорошо. Спасибо организатором за прекрасное времяпровождение.
Т
Трущелёва
8 сен 2024
Гид рассказала много интересного и нового. Программа сделана отлично.
В целом, я осталась очень довольна экскурсией по Суздалю. Я рекомендую всем посетить этот прекрасный город и насладиться его красотами.
А
Анна
7 сен 2024
Экскурсия в Суздале оставила положительное впечатление. Город действительно уникален. Прогулка по улицам позволила насладиться атмосферой прошлого. Особенно запомнился Суздальский Кремль. Экскурсионная программа была хорошо организована, и гид смог подробно рассказать о истории и культуре Суздаля. Спасибо организаторам

Входит в следующие категории Суздаля

Похожие экскурсии из Суздаля

Тайны Суздаля для детей и взрослых
Пешая
2 часа
678 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль: история и развлечения для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Суздаль в контексте русской истории
Пешая
1.5 часа
144 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 11:00
19 ноя в 11:00
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Суздаль
Пешая
3 часа
218 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Суздаль
Увидеть главные достопримечательности города и посетить старинные монастыри с профессиональным гидом
Начало: На улице Ленина
19 ноя в 10:45
20 ноя в 10:45
5000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Суздале