В Суздале каждый шаг переносит в прошлое. Прогулка по посадским улицам между Торговой площадью и рекой Каменка удивит своей атмосферой. Домик Бальзаминова и самый старый трактир напомнят о знаменитых фильмах.
Величественный Суздальский кремль с Рождественским собором, включённым в список ЮНЕСКО, впечатлит древними фресками. Уникальная архитектура музея деревянного зодчества завершит ваше путешествие сквозь века
Величественный Суздальский кремль с Рождественским собором, включённым в список ЮНЕСКО, впечатлит древними фресками. Уникальная архитектура музея деревянного зодчества завершит ваше путешествие сквозь века
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю
- 🎥 Знаменитые места съемок
- 🕌 Величественные соборы
- 🌳 Уникальная архитектура
- 🚶♂️ Атмосферные прогулки
Что можно увидеть
- Посадские улицы
- Домик Бальзаминова
- Самый старый трактир
- Суздальский кремль
- Рождественский собор
- Музей деревянного зодчества
Описание экскурсии
- Посадские улицы Суздаля, расположенные между Торговой площадью и рекой Каменка. Они сохранили атмосферу старинного русского города и являются популярным местом для прогулок.
- Домик Бальзаминова — место съемок известного фильма.
- Самый старый трактир Суздаля.
- Суздальский кремль — исторический центр города, окружённый земляными валами и защитными рвами. На его территории расположены древние архитектурные памятники, такие как Рождественский собор, Архиерейские палаты и Никольская церковь.
- Рождественский собор — главный храм Суздаля, построенный в 12 веке из белого камня. Он является образцом древнерусского зодчества и включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри собора сохранились уникальные фрески и иконостас.
- Архитектура музея деревянного зодчества, уникальная церковь без единого гвоздя.
Организационные детали
- После подтверждения бронирования нужно в течение 3-х рабочих дней внести предоплату организатору, а за 10-14 дней до экскурсии перевести оставшуюся сумму.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
в субботу в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Суздале
Провела экскурсии для 654 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Георгий
20 авг 2025
Были на экскурсии с гидом Еленой.
Плюсы:
1) после оплаты экскурсии в ватсапе связалась организатор и была на связи
2) организаторы адаптировали маршрут под нас (но не по нашей инициативе, а вынужденно -
Плюсы:
1) после оплаты экскурсии в ватсапе связалась организатор и была на связи
2) организаторы адаптировали маршрут под нас (но не по нашей инициативе, а вынужденно -
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за ваш подробный и честный отзыв — он действительно очень полезен для нас. Мы рады, что вы остались довольны
И
Ирина
14 сен 2024
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, я очень довольна. Гид прекрасный, отлично знает о чем рассказывает. И с погодой сегодня очень повезло.
л
лиза
8 сен 2024
Экскурсия прошла хорошо. Спасибо организатором за прекрасное времяпровождение.
Т
Трущелёва
8 сен 2024
Гид рассказала много интересного и нового. Программа сделана отлично.
В целом, я осталась очень довольна экскурсией по Суздалю. Я рекомендую всем посетить этот прекрасный город и насладиться его красотами.
В целом, я осталась очень довольна экскурсией по Суздалю. Я рекомендую всем посетить этот прекрасный город и насладиться его красотами.
А
Анна
7 сен 2024
Экскурсия в Суздале оставила положительное впечатление. Город действительно уникален. Прогулка по улицам позволила насладиться атмосферой прошлого. Особенно запомнился Суздальский Кремль. Экскурсионная программа была хорошо организована, и гид смог подробно рассказать о истории и культуре Суздаля. Спасибо организаторам
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии из Суздаля
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль: история и развлечения для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 11:00
19 ноя в 11:00
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Суздаль
Увидеть главные достопримечательности города и посетить старинные монастыри с профессиональным гидом
Начало: На улице Ленина
19 ноя в 10:45
20 ноя в 10:45
5000 ₽ за всё до 3 чел.