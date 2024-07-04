1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
Завтра в 08:30
10 июля в 08:00
50004 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
Завтра в 09:00
8 июля в 14:00
74405 952₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Популярное предложение
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Расписание: в будние дни в 12:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
19001 710₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь)
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории
Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
8 июля в 14:00
74405 952₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июля 2024Николай, портрясающий рассказчик и профессиональный историк. Диплом академии искусств. Вторая экскурсия в Суздали, но сравнить с первым опытом нельзя. Очень
- ААлиса3 июля 2024Великолепная прогулка по вечернему Суздалю! По нашей просьбе, так как в Суздале уже не первый раз, попросили рассказать что-то интересненькое!
- ЛЛюда3 июля 2024Прекрасная прогулка по восхитительной красоты городу! Спасибо Андрею за структурированную, живую и очень содержательную экскурсию. Прогулка пролетела на одном дыхании. Видно, что Андрей любит свой город и свою работу. Очень рекомендую!
- ННадежда3 июля 2024Увлекательно искали клад и решали исторические задачи и на смекалку! Справились почти со всеми заданиями. Вспомнили и поговорки и откуда они
- ААнастасия1 июля 2024Нам понравилось! 2 взрослых, 1 ребенок - 8 лет. Мы были 29.06.24 - жара, солнце палит, Мария как настоящий профи
- ЮЮля30 июня 2024Потрясающий экскурсовод Андрей, рассказывал увлекательно о городе и не только - узнали многое и о других городах золотого кольца, об
- ООльга29 июня 2024Отличная экскурсия, очень понравилась. Андрей очень интересный рассказчик, 2 часа прошли совершенно незаметно.
- ИИван29 июня 2024Прекрасная авторская экскурсия. Очень подойдёт тем, кто не в первый раз в Суздале. Автор провел нас по таким местам и показал такие виды, что город предстал под другими, невероятно живописными углами.
- ААнтон27 июня 2024Мария - потрясающий экскурсовод, обладающая глубокими знаниями и творческой манерой. Её экскурсии - это не скучное перечисление фактов, а яркая подача интересной информации и индивидуальный подход.
- ДДмитрий10 июня 2024Интересно и познавательно. Дарья, несмотря на молодость, замечательный гид. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Со скидкой»
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