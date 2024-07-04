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водила нас по тенечкам и быстрыми перебежками по солнцу, так что передвигаться было не сложно. Чувствуется что Мария мастер своего дела, заинтересовала не только ребенка но и взрослых, мы все вместе с удовольствием отгадывали загадки (за стилизацию под грамоту отдельное спасибо это добавляло настроения), слушали истории Суздаля и на перебой задавали вопросы. Баланс игра-познавательное действие прекрасный (не знаю как ребенок, а мы взрослые выяснили для себя много нового, я узнала почему церкви парные, и откуда речь по фени (кажется так) взялась). Концовка немного получилась скомканная, но это настолько не испортило общего впечатления что ну и шут с ней)))) а ещё Мария нам посоветовала мастер клас по гончарному мастерству и ребенок получил удовольствие создав самостоятельно горшок) в общем квест как знакомство с прекрасным Суздалем абсолютно точно рекомендую!