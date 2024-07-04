Экскурсии со скидкой в Суздале 20%

Найдено 5 экскурсий в категории «Со скидкой» в Суздале, цены от 1 710 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сокровенный Суздаль
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
Завтра в 08:30
10 июля в 08:00
50004 500 за всё до 10 чел.
Суздальская старина: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
Завтра в 09:00
8 июля в 14:00
74405 952 за всё до 5 чел.
Исторический квест по граду Суздалю
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
149 отзывов
Популярное предложение
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Расписание: в будние дни в 12:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
19001 710 за человека
Суздаль - город и люди
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Суздаль - город и люди: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный мир Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновляющие на размышления
Начало: Около торговых рядов (Торговая площадь)
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
60005 400 за всё до 5 чел.
Суздальский кремль: сердце древнего города
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории
Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
8 июля в 14:00
74405 952 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 июля 2024
    Сокровенный Суздаль
    Николай, портрясающий рассказчик и профессиональный историк. Диплом академии искусств. Вторая экскурсия в Суздали, но сравнить с первым опытом нельзя. Очень
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    много нового, глубокие знания в истории. Храмы, дома с полисалами, монастыри! Великолепно! Огромное спасибо! Будем рекомендовать и обязательно вернемся к Николаю!

  • А
    Алиса
    3 июля 2024
    Сокровенный Суздаль
    Великолепная прогулка по вечернему Суздалю! По нашей просьбе, так как в Суздале уже не первый раз, попросили рассказать что-то интересненькое!
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    Получили именно то что хотели! Самые не банальные ракурсы, закатное небо и интересные истории. Неизведанные тропинки и потрясающий уют города! Все очень понравилось)

  • Л
    Люда
    3 июля 2024
    Суздальская старина: знакомство с городом
    Прекрасная прогулка по восхитительной красоты городу! Спасибо Андрею за структурированную, живую и очень содержательную экскурсию. Прогулка пролетела на одном дыхании. Видно, что Андрей любит свой город и свою работу. Очень рекомендую!
  • Н
    Надежда
    3 июля 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Увлекательно искали клад и решали исторические задачи и на смекалку! Справились почти со всеми заданиями. Вспомнили и поговорки и откуда они
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    появились - все это в Суздале и можно увидеть своими глазами. Обязательно вернёмся на неделю, хотя можно и голы изучать это наследие. Спасибо Мария и Ольга! Я влюбилась в Суздаль и в его улочки и дома с наличниками. И это -гастрономическая столица России. (уже не Москва) Рекомендую и взрослым и подросткам от 10 лет. Надежда и Марк, Малайзия

  • А
    Анастасия
    1 июля 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Нам понравилось! 2 взрослых, 1 ребенок - 8 лет. Мы были 29.06.24 - жара, солнце палит, Мария как настоящий профи
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    водила нас по тенечкам и быстрыми перебежками по солнцу, так что передвигаться было не сложно. Чувствуется что Мария мастер своего дела, заинтересовала не только ребенка но и взрослых, мы все вместе с удовольствием отгадывали загадки (за стилизацию под грамоту отдельное спасибо это добавляло настроения), слушали истории Суздаля и на перебой задавали вопросы. Баланс игра-познавательное действие прекрасный (не знаю как ребенок, а мы взрослые выяснили для себя много нового, я узнала почему церкви парные, и откуда речь по фени (кажется так) взялась). Концовка немного получилась скомканная, но это настолько не испортило общего впечатления что ну и шут с ней)))) а ещё Мария нам посоветовала мастер клас по гончарному мастерству и ребенок получил удовольствие создав самостоятельно горшок) в общем квест как знакомство с прекрасным Суздалем абсолютно точно рекомендую!

    Нам понравилось! 2 взрослых, 1 ребенок - 8 лет. Мы были 29.06.24 - жара, солнце палитНам понравилось! 2 взрослых, 1 ребенок - 8 лет. Мы были 29.06.24 - жара, солнце палитНам понравилось! 2 взрослых, 1 ребенок - 8 лет. Мы были 29.06.24 - жара, солнце палитНам понравилось! 2 взрослых, 1 ребенок - 8 лет. Мы были 29.06.24 - жара, солнце палитНам понравилось! 2 взрослых, 1 ребенок - 8 лет. Мы были 29.06.24 - жара, солнце палитНам понравилось! 2 взрослых, 1 ребенок - 8 лет. Мы были 29.06.24 - жара, солнце палитНам понравилось! 2 взрослых, 1 ребенок - 8 лет. Мы были 29.06.24 - жара, солнце палитНам понравилось! 2 взрослых, 1 ребенок - 8 лет. Мы были 29.06.24 - жара, солнце палит
  • Ю
    Юля
    30 июня 2024
    Суздальская старина: знакомство с городом
    Потрясающий экскурсовод Андрей, рассказывал увлекательно о городе и не только - узнали многое и о других городах золотого кольца, об
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    истории Суздаля, о людях, которые тесно связаны с городом, открыл факты, которых мы не знали, хотя достаточно хорошо ориентируемся в истории государства российского;) обязательно будем рекомендовать Андрея всем друзьям и знакомым, которые собираются посетить этот старинный городок;) отдельное спасибо за приятный презент - суздальские огурцы 🙃

    Потрясающий экскурсовод Андрей, рассказывал увлекательно о городе и не только - узнали многое и о других
  • О
    Ольга
    29 июня 2024
    Суздальский кремль: сердце древнего города
    Отличная экскурсия, очень понравилась. Андрей очень интересный рассказчик, 2 часа прошли совершенно незаметно.
  • И
    Иван
    29 июня 2024
    Сокровенный Суздаль
    Прекрасная авторская экскурсия. Очень подойдёт тем, кто не в первый раз в Суздале. Автор провел нас по таким местам и показал такие виды, что город предстал под другими, невероятно живописными углами.
  • А
    Антон
    27 июня 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария - потрясающий экскурсовод, обладающая глубокими знаниями и творческой манерой. Её экскурсии - это не скучное перечисление фактов, а яркая подача интересной информации и индивидуальный подход.
  • Д
    Дмитрий
    10 июня 2024
    Суздаль - город и люди
    Интересно и познавательно. Дарья, несмотря на молодость, замечательный гид. Однозначно рекомендую.
    Интересно и познавательноИнтересно и познавательноИнтересно и познавательноИнтересно и познавательноИнтересно и познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Со скидкой»

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  3. Исторический квест по граду Суздалю
  4. Суздаль - город и люди
  5. Суздальский кремль: сердце древнего города
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Спасо-Евфимиев монастырь
  8. Преподобенская колокольня
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июле 2024
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