Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

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Суздаль в контексте русской истории

Посетить знаковые и малоизвестные места старинного города и узнать о его богатом прошлом

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Суздаля
Вы увидите кремль, древние каменные постройки, церкви и монастыри.

Погрузитесь в разные исторические эпохи, полюбуетесь местными живописными видами и услышите, какие ремесла по сей день процветают в городе.

А также рассмотрите архивные снимки и выясните, как Суздаль жил в советские годы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 800 ₽ за экскурсию

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Суздаль в контексте русской истории
Суздаль в контексте русской истории

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Ризоположенский, Александровский, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри, кремль и Торговые ряды. Познакомитесь с деревянным зодчеством и узнаете о местных ремеслах. А также раскроете, как менялась русская история 📖 от Юрия Долгорукого до польской интервенции и как на нее повлияло Суздальское княжество.

Суздаль православный и лагерный
Суздаль — важный духовный центр страны. Вы рассмотрите старинные местные церкви: Входо-Иерусалимскую, Пятницкую, Успенскую и Кресто-Никольскую. Услышите о гонениях на православную веру и судьбе суздальских храмов в советское время и сравните архивные фотографии 📸 города с его современным обликом. Если пожелаете, также посетите частный музей 🖼 городского быта и археологии.

Организационные детали

Цель экскурсии 🧭 — не только информативность, но и живое человеческое общение. Поэтому мы не будем придерживаться жесткого регламента.

Суздаль в контексте русской истории
Суздаль в контексте русской истории
Суздаль в контексте русской истории
Суздаль в контексте русской истории
Суздаль в контексте русской истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий, я священник Русской Православной Церкви. А также художник, занимаюсь иконописью. Живу в Суздале более 20 лет, принимал участие в реставрации местных храмов. С радостью поделюсь своими знаниями и любовью к городу.
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