Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Ризоположенский, Александровский, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри, кремль и Торговые ряды. Познакомитесь с деревянным зодчеством и узнаете о местных ремеслах. А также раскроете, как менялась русская история 📖 от Юрия Долгорукого до польской интервенции и как на нее повлияло Суздальское княжество.

Суздаль православный и лагерный

Суздаль — важный духовный центр страны. Вы рассмотрите старинные местные церкви: Входо-Иерусалимскую, Пятницкую, Успенскую и Кресто-Никольскую. Услышите о гонениях на православную веру и судьбе суздальских храмов в советское время и сравните архивные фотографии 📸 города с его современным обликом. Если пожелаете, также посетите частный музей 🖼 городского быта и археологии.

Организационные детали

Цель экскурсии 🧭 — не только информативность, но и живое человеческое общение. Поэтому мы не будем придерживаться жесткого регламента.