Село Санино Село расположено в 20 километрах восточнее Суздаля на берегу небольшой речушки Уечка. В этом селе находится широко известный Свято-Никольский женский монастырь, в который с каждым годом приезжает все больше и больше людей.

Гостей сюда привлекают и мироточащие иконы, и самообновляющиеся фрески, и источник с целебной водой. В монастыре есть целая книга с записями и благодарностями верующих, кому помогло посещение монастыря и молитва Богу. Кроме всех чудес, происходящих здесь, монастырь расположен в очень живописном, радующем глаз месте. Сейчас в монастыре проживает около 30 насельниц во главе с матушкой Ириной.

Мы посетим Никольских храм. Скромное убранство храма, вокруг иконы и лики святых, регулярные службы и пения молитв, все очень просто и душевно. Все здесь располагает к очищению души и умиротворению.

Во внутреннем дворе Свято-Никольского монастыря есть источник с целебной водой. Многие паломники испытали на себе его целебные качества: проходит головная боль, исчезают и заживляются болячки. Село КидекшаПо пути в Санино расположено село Кидекша. Поэтому во время экскурсии 🧭 мы также посетим и Кидекшу с расположенным в ней белокаменных храмом Бориса и Глеба XII века. Храм этот считается древнейшим белокаменным памятником, сохранившимся на территории Северо-Восточной Руси. За алтарем храма с высокого берега открывается потрясающий вид на пойму реки Нерль, особенно весной во время ее разлива.

Село Кидекша расположено в 4-х километрах восточнее Суздаля. Именно здесь Юрий Долгорукий основал свою загородную резиденцию, которая была призвана контролировать судоходную реку Нерль, впадающую в Клязьму.

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