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Санино и Свято-Никольский женский монастырь

Суздаль Т.
Суздаль Т. – Гид из Суздаля
Свято-Никольский женский монастырь известен своими святынями и монастырскими легендами.

Здесь мироточат иконы, фрески, на удивление рестовраторов, восстанавливаются сами, а во дворе находится источник, который, говорят, обладает целебными свойствами.

Сюда тянутся паломники со всего мира.

Мы посетим это удивительное место, удивимся старинной архитектуре и древним фрескам.

А по дороге остановимся в селе Кидекша, у храма Бориса и Глеба, построенного еще Юрием Долгоруким в XII веке, и полюбуемся на реку Нерль.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Санино и Свято-Никольский женский монастырь
Санино и Свято-Никольский женский монастырь

Что вы увидите

  • Никольский женский монастырь
  • Никольский храм
  • Святой источник в монастыре
  • Резиденция Юрия Долгорукого в Кидекше
Село Санино Село расположено в 20 километрах восточнее Суздаля на берегу небольшой речушки Уечка. В этом селе находится широко известный Свято-Никольский женский монастырь, в который с каждым годом приезжает все больше и больше людей.
Гостей сюда привлекают и мироточащие иконы, и самообновляющиеся фрески, и источник с целебной водой. В монастыре есть целая книга с записями и благодарностями верующих, кому помогло посещение монастыря и молитва Богу. Кроме всех чудес, происходящих здесь, монастырь расположен в очень живописном, радующем глаз месте. Сейчас в монастыре проживает около 30 насельниц во главе с матушкой Ириной.
Мы посетим Никольских храм. Скромное убранство храма, вокруг иконы и лики святых, регулярные службы и пения молитв, все очень просто и душевно. Все здесь располагает к очищению души и умиротворению.
Во внутреннем дворе Свято-Никольского монастыря есть источник с целебной водой. Многие паломники испытали на себе его целебные качества: проходит головная боль, исчезают и заживляются болячки. Село КидекшаПо пути в Санино расположено село Кидекша. Поэтому во время экскурсии 🧭 мы также посетим и Кидекшу с расположенным в ней белокаменных храмом Бориса и Глеба XII века. Храм этот считается древнейшим белокаменным памятником, сохранившимся на территории Северо-Восточной Руси. За алтарем храма с высокого берега открывается потрясающий вид на пойму реки Нерль, особенно весной во время ее разлива.
Село Кидекша расположено в 4-х километрах восточнее Суздаля. Именно здесь Юрий Долгорукий основал свою загородную резиденцию, которая была призвана контролировать судоходную реку Нерль, впадающую в Клязьму.

Важно знать:

  • Экскурсия индивидуальная, а значит, будет проведена толькодля вас и вашей компании.
  • Обратите внимание! Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Мы можем отправится на вашем автомобиле 🚘 или арендовать машину.
  • Девушки, возьмите с собой платки, чтобы покрыть голову в храмах.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (возможен заказ от легкового автомобиля до микроавтобуса)
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Санино и Свято-Никольский женский монастырь
Санино и Свято-Никольский женский монастырь
Санино и Свято-Никольский женский монастырь
Санино и Свято-Никольский женский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Суздаль Т.
Суздаль Т.
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