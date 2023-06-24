Свято-Никольский женский монастырь известен своими святынями и монастырскими легендами.
Здесь мироточат иконы, фрески, на удивление рестовраторов, восстанавливаются сами, а во дворе находится источник, который, говорят, обладает целебными свойствами. Сюда тянутся паломники
Здесь мироточат иконы, фрески, на удивление рестовраторов, восстанавливаются сами, а во дворе находится источник, который, говорят, обладает целебными свойствами. Сюда тянутся паломники
Описание экскурсииСело Санино Расположено в 20 километрах восточнее Суздаля на берегу небольшой речушки Уечка. Здесь находится широко известный Свято-Никольский женский монастырь, в который с каждым годом приезжает все больше и больше людей. Гостей сюда привлекают и мироточащие иконы, и самообновляющиеся фрески, и источник с целебной водой. В монастыре есть целая книга с записями и благодарностями верующих, кому помогло посещение монастыря и молитва Богу. Кроме всех чудес, происходящих здесь, монастырь расположен в очень живописном, радующем глаз месте. Сейчас в монастыре проживает около 30 насельниц во главе с матушкой Ириной. Мы посетим Никольский храм. Скромное убранство храма, вокруг иконы и лики святых, регулярные службы и пения молитв, все очень просто и душевно. Все здесь располагает к очищению души и умиротворению. Во внутреннем дворе Свято-Никольского монастыря есть источник с целебной водой. Многие паломники испытали на себе его целебные качества: проходит головная боль, исчезают и заживляются болячки. Село Кидекша По пути в Санино расположено село Кидекша, в которое мы с вами заедем. Здесь расположен белокаменный храм Бориса и Глеба XII века, который считается древнейшим белокаменным памятником, сохранившимся на территории Северо-Восточной Руси. За алтарем храма с высокого берега открывается потрясающий вид на пойму реки Нерль, особенно весной во время ее разлива. Село Кидекша расположено в 4-х километрах восточнее Суздаля. Именно здесь Юрий Долгорукий основал свою загородную резиденцию, которая была призвана контролировать судоходную реку Нерль, впадающую в Клязьму. Важная информация:
- Экскурсия индивидуальная, а значит, будет проведена только для вас и вашей компании.
- Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Мы можем отправиться на вашем автомобиле или арендовать машину.
- Женщинам необходимо иметь при себе платки, чтобы покрыть голову в храмах.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Никольский женский монастырь
- Никольский храм
- Святой источник в монастыре
- Резиденция Юрия Долгорукого в Кидекше
- Белокаменный храм Бориса и Глеба XII века
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт (возможен заказ от легкового автомобиля до микроавтобуса)
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Экскурсия индивидуальная, а значит, будет проведена только для вас и вашей компании
- Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Мы можем отправиться на вашем автомобиле или арендовать машину
- Женщинам необходимо иметь при себе платки, чтобы покрыть голову в храмах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Интересная экскурсия. Содержательная, познавательная,с яркими впечатлениями Экскурсовод Ирина любит свою работу и умеет заинтеросовать своим рассказом.
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А
Интересная экскурсия. Содержательная, познавательная,с яркими впечатлениями Экскурсовод Ирина любит свою работу и умеет заинтеросовать своим рассказом.
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P
Очень познавательная экскурсия, которая позволяет ознакомиться с основными достопримечательностями Суздальского района.
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Ю
Очень познавательная экскурсия, которая позволяет ознакомиться с основными достопримечательностями Суздальского района.
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С
Экскурсия отличная, очень познавательная и интересная. Спасибо большое гиду Андрею и водителю Алексею.
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С
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