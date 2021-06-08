Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Что вас ожидает

Мы пройдем по улочкам, где сохранилась атмосфера Древней Руси. Посмотрим старинные дома и полюбуемся резными наличниками, приглядимся к памятникам храмового зодчества, коих в Суздале великое множество. Поговорим о важных вехах и личностях в летописи города. Кроме того, побываем в двух крупнейших музейных комплексах:

Суздальский кремль — именно здесь зародился Суздаль. Вы представите, как выглядело это место тысячу лет назад, и услышите о традиционной городской застройке тех времен. Осмотрите Архиерейские палаты и Никольскую деревянную церковь. Посетите Богородице-Рождественский собор 13 века, один из последних белокаменных во Владимиро-Суздальской Руси: я объясню, чем заслужил он статус сокровищницы древнерусского искусства.

Музей деревянного зодчества, куда «съехались» из разных сел по области настоящие крестьянские дома. Вы узнаете о техниках строительства, об особенностях планировки и декора деревянных строений: церквей, домов, мельниц, амбаров. А еще поговорим о том, какие традиции соблюдали при заселении в новый дом и когда принимали гостей — и обсудим, как это связано с верованиями русского народа.

Организационные детали

Билеты в музейные комплексы оплачиваются отдельно: 400 руб. /чел. за каждый музей, дети до 16 лет — бесплатно, для студентов есть льготы (при наличии документа).