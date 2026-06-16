Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Представьте мир, где время остановилось, и каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия «Суздальская старина: знакомство с городом» приглашает вас на увлекательное путешествие по улочкам Суздаля, где сохранилась неповторимая атмосфера княжеской Руси. Откройте для себя величие каменных храмов, изысканность деревянной резьбы и истории, воплощенные в архитектуре Суздальского кремля. Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в богатейшую историю, оживающую перед вашими глазами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Покажу город таким, каким его не знает никто, кроме коренных жителей. У местных особый взгляд, полный любви и восхищения его красотой и богатейшей историей. Мы пройдём по улочкам, где сохранилась атмосфера Древней Руси. Посмотрим старинные дома и полюбуемся резными наличниками, приглядимся к памятникам храмового зодчества, коих в Суздале великое множество. Поговорим о важных вехах и личностях в летописи города и побываем в Суздальском кремле.

Суздальский кремль — именно здесь зародился Суздаль. Вы представите, как выглядело это место тысячу лет назад, и услышите о традиционной городской застройке тех времен. Осмотрите Архиерейские палаты и Никольскую деревянную церковь. Посетите Богородице-Рождественский собор 13 века, один из последних белокаменных во Владимиро-Суздальской Руси: я объясню, чем заслужил он статус сокровищницы древнерусского искусства.

Организационные детали

Билеты в музейный комплекс оплачиваются отдельно: 330 руб. /чел.