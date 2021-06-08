Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Суздальская старина: знакомство с городом

Пройти по уютным улочкам, посетить кремль и узнать о традициях в музее деревянного зодчества

5
1 отзыв
Некоторые ракурсы остались в Суздале неизменны за много веков — на экскурсии я помогу вам увидеть, каким был город во времена княжеской Руси.

Вы впечатлитесь белизной каменных храмов и искусной резьбой деревянных, осмотрите постройки кремля, а в музее деревянного зодчества мы поговорим о крестьянском быте и обычаях, связанных с домом.
Суздальская старина: знакомство с городом
Суздальская старина: знакомство с городом
Суздальская старина: знакомство с городом
Суздальская старина: знакомство с городом
Суздальская старина: знакомство с городом
Суздальская старина: знакомство с городом
Суздальская старина: знакомство с городом
Суздальская старина: знакомство с городом

Что вас ожидает

Мы пройдем по улочкам, где сохранилась атмосфера Древней Руси. Посмотрим старинные дома и полюбуемся резными наличниками, приглядимся к памятникам храмового зодчества, коих в Суздале великое множество. Поговорим о важных вехах и личностях в летописи города. Кроме того, побываем в двух крупнейших музейных комплексах:

Суздальский кремль — именно здесь зародился Суздаль. Вы представите, как выглядело это место тысячу лет назад, и услышите о традиционной городской застройке тех времен. Осмотрите Архиерейские палаты и Никольскую деревянную церковь. Посетите Богородице-Рождественский собор 13 века, один из последних белокаменных во Владимиро-Суздальской Руси: я объясню, чем заслужил он статус сокровищницы древнерусского искусства.

Музей деревянного зодчества, куда «съехались» из разных сел по области настоящие крестьянские дома. Вы узнаете о техниках строительства, об особенностях планировки и декора деревянных строений: церквей, домов, мельниц, амбаров. А еще поговорим о том, какие традиции соблюдали при заселении в новый дом и когда принимали гостей — и обсудим, как это связано с верованиями русского народа.

Организационные детали

Билеты в музейные комплексы оплачиваются отдельно: 400 руб. /чел. за каждый музей, дети до 16 лет — бесплатно, для студентов есть льготы (при наличии документа).

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Я родился и вырос в Суздале, люблю этот город всей душой. Окончил Суздальское художественно-реставрационное училище по специальности художник-реставратор. Более 10 лет назад прошел курсы экскурсоводов во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Имею официальную аккредитацию, поэтому со мной вы можете посетить любые музеи Суздаля. Мои экскурсии — это вдохновляющий рассказ коренного суздальца о родном городе.
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1 реальный отзыв

Н
8 июня 2021
Нам все очень понравилось. Профессиональный гид, любящий родной город и его историю.
Спасибо за экскурсию.

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