Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

🌟 Уникальный взгляд на Суздаль от коренного жителя
🏛️ Посещение древних храмов и кремля
🏡 Прогулка по улочкам с атмосферой Древней Руси
🖼️ Восхищение резными наличниками старинных домов
📜 Узнаете о важных исторических событиях и личностях
Что можно увидеть
Суздальский кремль
Архиерейские палаты
Никольская деревянная церковь
Богородице-Рождественский собор
Описание экскурсии
Покажу город таким, каким его не знает никто, кроме коренных жителей. У местных особый взгляд, полный любви и восхищения его красотой и богатейшей историей. Мы пройдём по улочкам, где сохранилась атмосфера Древней Руси. Посмотрим старинные дома и полюбуемся резными наличниками, приглядимся к памятникам храмового зодчества, коих в Суздале великое множество. Поговорим о важных вехах и личностях в летописи города и побываем в Суздальском кремле.
Суздальский кремль — именно здесь зародился Суздаль. Вы представите, как выглядело это место тысячу лет назад, и услышите о традиционной городской застройке тех времен. Осмотрите Архиерейские палаты и Никольскую деревянную церковь. Посетите Богородице-Рождественский собор 13 века, один из последних белокаменных во Владимиро-Суздальской Руси: я объясню, чем заслужил он статус сокровищницы древнерусского искусства.
Организационные детали
Билеты в музейный комплекс оплачиваются отдельно: 330 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 416 туристов
Я родился и вырос в Суздале, люблю этот город всей душой. Окончил Суздальское художественно-реставрационное училище по специальности художник-реставратор. Более 10 лет назад прошел курсы экскурсоводов во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Имею официальную аккредитацию, поэтому со мной вы можете посетить любые музеи Суздаля. Мои экскурсии — это вдохновляющий рассказ коренного суздальца о родном городе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
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Л
Лилия
Гид Андрей - мастер своего дела и сильно увлечённый человек, которого очень интересно слушать. Действительно глубокие познания и хорошее ориентирование в истории. Если интересно послушать про Суздаль как исторический город - 100% лучший выбор. Благодарим за прекрасную экскурсию и теплое душевное отношение♥️👌
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Kris
Огромное спасибо нашему гиду за замечательную экскурсию по Суздалю!
Экскурсия прошла на одном дыхании — было очень интересно, познавательно и при этом легко. Мы узнали много нового об истории города, его читать дальшеуменьшить
монастырях, храмах и традициях. Особенно понравилось, что рассказ был не просто набором дат и фактов, а живой и увлекательный, с интересными историями и деталями.
Благодаря гиду мы смогли почувствовать особую атмосферу Суздаля и посмотреть на город совсем другими глазами. Маршрут был отлично продуман, а на все наши вопросы мы получали подробные и интересные ответы.
Экскурсия оставила самые приятные впечатления и стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. От души рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Суздалем!
Спасибо за профессионализм, душевность и любовь к своему делу!
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О
Олег
Отлично провели время на экскурсии с Андреем! Очень компетентный специалист. Очень интересно рассказывает. Грамотно построен маршрут. Всем рекомендую!
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К
Кирилл
Это была приятная и полезная прогулка. Андрей интересно рассказывал историю Суздаля и средневековой Руси. Подробно и обстоятельно отвечал на дополнительные, иногда сложные, вопросы. Экскурсия проходила глубокой осенью, уже выпал снег и читать дальшеуменьшить
было холодно, но Андрей грамотно разложил маршрут: его холодные участки чередовались посещениями отапливаемых храмов, где можно было отогреться. Мы оценили такой маршрут и заботу о своих гостях. У Андрея грамотная речь, умение держать интерес слушателей и выдерживать линию. Экскурсия началась вовремя (Андрей без опоздания пришел в наш отель) и длилась больше установленного времени. Если вам нужен отличный гид по Суздалю, рекомендую Андрея. Поведите с ним часть своего дня и не пожалеете.
+1
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Е
Екатерина
Андрей проводил экскурсию для меня с мужем. Было приятно, что экскурсовод учел наши пожелания. Рассказ содержит глубокие исторические знания, знания в лингвистике (были объяснены топонимы) и искусстве (тонкости написания икон и фресок в церкви в Рождественском соборе). Накануне праздника День огурца Андрей угостил нас своими огурцами, было приятно.
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E
Ekaterina
Спасибо большое Андрею за интересную экскурсию. Андрей рассказывал очень много и интересно, совсем неутомительно. Узнали очень много новых фактов и не только о Суздале. Хоть и погода была достаточно холодная, читать дальшеуменьшить
но наша пешеходная экскурсия была очень грамотно составлена, что комбинировалась и улицей и местами, где можно согреться) Также Андрей встретил нас прямо у отеля и экскурсия сразу началась при выходе из нашего номера Остались очень довольны. Еще раз огромное спасибо Андрею! P.S: уже пьем чай с малиновым вареньем, за него отдельное спасибо:)
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