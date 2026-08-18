Разглядеть за музейными фасадами старинный город с богатой историей
Мы отправимся туда, где начинался Суздаль.
Внутри земляных валов нас ждут узкие улочки, белокаменный собор с фресками и саркофагами знати, старинная изба и Никольская церковь — та самая, которую писал Кустодиев. Познакомимся с бытом славян и почувствуем размеры и атмосферу древнего города.
Описание экскурсии
Суздальский кремль
Встретимся у входа в музейный комплекс и отправимся исследовать древнейшую часть города. Разберёмся, почему именно здесь начинался Суздаль, кто были его первые жители и что сохранилось от старого поселения внутри земляных валов.
Богородице-Рождественский собор
Рассмотрим белокаменный собор снаружи и внутри. Поговорим о его архитектуре и резном декоре, увидим старинные фрески и каменные саркофаги знатных суздальчан.
Кремлёвские улочки
Пройдём по территории древнего города, поговорим об известных уроженцах Суздаля и увидим Никольскую церковь — ту самую, которую Борис Кустодиев изобразил на картине «В старом Суздале».
Старинная изба
Заглянем в избу 19 века и на примере её устройства и предметов обихода разберёмся, как жили наши предки и каким был их повседневный быт.
Организационные детали
Билеты в музейный комплекс (территория и собор) включены в стоимость.
в пятницу и субботу в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музейного комплекса «Кремль»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 77 туристов
Я внештатный гид Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Помогу вам взглянуть на Суздаль другим, более осознанным взглядом, познакомиться с культурой и архитектурой города и понять, почему же Суздаль называют колыбелью русской государственности.
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