Мы отправимся туда, где начинался Суздаль. Внутри земляных валов нас ждут узкие улочки, белокаменный собор с фресками и саркофагами знати, старинная изба и Никольская церковь — та самая, которую писал Кустодиев. Познакомимся с бытом славян и почувствуем размеры и атмосферу древнего города.

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Описание экскурсии

Суздальский кремль

Встретимся у входа в музейный комплекс и отправимся исследовать древнейшую часть города. Разберёмся, почему именно здесь начинался Суздаль, кто были его первые жители и что сохранилось от старого поселения внутри земляных валов.

Богородице-Рождественский собор

Рассмотрим белокаменный собор снаружи и внутри. Поговорим о его архитектуре и резном декоре, увидим старинные фрески и каменные саркофаги знатных суздальчан.

Кремлёвские улочки

Пройдём по территории древнего города, поговорим об известных уроженцах Суздаля и увидим Никольскую церковь — ту самую, которую Борис Кустодиев изобразил на картине «В старом Суздале».

Старинная изба

Заглянем в избу 19 века и на примере её устройства и предметов обихода разберёмся, как жили наши предки и каким был их повседневный быт.

Организационные детали

Билеты в музейный комплекс (территория и собор) включены в стоимость.