  1. Россия
  2. Экскурсии

Владимир и Боголюбово — по следам владимирских князей

Суздаль Т.
Суздаль Т. – Гид из Суздаля
Владимир и Боголюбово — города-памятники.

Здесь вы можете почувствовать Древнюю Русь.

Вас ждут памятники архитектуры XII века: Успенский собор, Золотые Ворота и резиденция Андрея Боголюбского, где сотни лет назад произошло жестокое убийство.

А завершим экскурсию ⛳ мы у Покрова-на-Нерли, древнейшего храма Золотого Кольца.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Владимир и Боголюбово — по следам владимирских князей
Владимир и Боголюбово — по следам владимирских князей

Что вы увидите

  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Золотые ворота
  • Смотровая площадка
  • Боголюбский монастырь
  • Храм Покрова на Нерли
Древняя столица
По дороге от Суздаля до Владимира Вы услышите путевую информацию. Когда доберемся до Владимира, осмотрим главные достопримечательности 🏛️ в Успенский собор, выдающийся памятник белокаменного зодчества XII века. Он настолько прекрасен, что стал образцом для более поздних русских соборов. А также здесь сохранились фрески знаменитого Андрея Рублева. Мы внимательно осмотрим их и поговорим об их авторе. Потом отправимся в Дмитриевский собор, знаменитый своей белокаменной резьбой — его стены украшают около 600 рельефов, изображающих различных святых и животных.
Обязательно увидим Золотые ворота, выдающийся памятник древнерусской архитектуры. Они были построены в XII веке. Выполняли оборонительную функцию, и служили пардным входом в самую богатую центральную часть города.
И, конечно, поднимемся на обзорную площадку, с которой открывается завораживающий вид на пойму реки Клязьма и Загородный парк 🌳 г. Владимира.
Место убийство Великого Князя Владимирского
После посещения Владимира мы отправимся в Боголюбово. Еще одно исторически важное место для Древней Руси. Здесь когда-то был убит в результате заговора Великий Князь Андрей Боголюбский, прямо в собственной резиденции. Вместе с гидом вы разберетесь в подробностях этой кровавой истории 📖 мы заглянем в удивительный храм Покрова на Нерли. Это древнейший и известнейший храм всего Золотого кольца. Несмотря на это, знаем мы о нем не очень много. Вокруг храма бродит множество исторических мифов и народных легенд. Вместе с гидом вы разберетесь в его непростой истории.
Важно знать
  • Экскурсия индивидуальная, а значит, будет проведена только для вас и вашей компании.
  • Возьмите с собой в дорогу бутылку воды и легкий перекус.
  • Выбирайте удобную одежду и обувь, чтобы экскурсия ⛳ прошла максимально комфортно.
  • Девушки, возьмите с собой платок, чтобы покрыть голову в храмах.
  • Обратите внимание, что транспорт не входит в стоимость экскурсии 🧭. Мы можем отправиться как на вашем транспорте, так и на арендовонном.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт (дополнительно можно заказать необходимый транспорт — от легкового автомобиля до микроавтобуса)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Владимир и Боголюбово — по следам владимирских князей
Владимир и Боголюбово — по следам владимирских князей
Владимир и Боголюбово — по следам владимирских князей
Владимир и Боголюбово — по следам владимирских князей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Суздаль Т.
Суздаль Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Суздаль Т. проводит ещё 5 экскурсий

Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут
900
2 часа
Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут
30 отзывов
В иконописную мастерскую с настоятелем храма
3 000
1 час
В иконописную мастерскую с настоятелем храма
3 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
4 500
3 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
3 отзыва
В гости к Хаски
1 900
1.5 часа
В гости к Хаски
2 отзыва
Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли, поэма в камне
3 000
2 часа
Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли, поэма в камне
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

Тайны Суздаля для детей и взрослых
3 900
2.5 часа
Тайны Суздаля для детей и взрослых
108 отзывов
Погрузиться в быт прошлого и раскрыть секреты истории на интерактивной экскурсии
Нескучный Суздаль
3 900
2.5 часа
Нескучный Суздаль
81 отзыв
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
Легенды и предания суздальской земли
3 900
2.5 часа
Легенды и предания суздальской земли
69 отзывов
Познакомиться с главными достопримечательностями и городскими сказаниями
Суздаль — колыбель России
5 200
3 часа
Суздаль — колыбель России
60 отзывов
Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
4 550
2 часа
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
53 отзыва
Знакомство с историей, правителями, бытом и архитектурой города в веселой интерактивной форме
Колокольни Суздаля со звонарем
5 000
3 часа
Колокольни Суздаля со звонарем
31 отзыв
Узнать городские предания тихих улочек и послушать колокола, любуясь панорамами