Древняя столица

По дороге от Суздаля до Владимира Вы услышите путевую информацию. Когда доберемся до Владимира, осмотрим главные достопримечательности 🏛️ в Успенский собор, выдающийся памятник белокаменного зодчества XII века. Он настолько прекрасен, что стал образцом для более поздних русских соборов. А также здесь сохранились фрески знаменитого Андрея Рублева. Мы внимательно осмотрим их и поговорим об их авторе. Потом отправимся в Дмитриевский собор, знаменитый своей белокаменной резьбой — его стены украшают около 600 рельефов, изображающих различных святых и животных.

Обязательно увидим Золотые ворота, выдающийся памятник древнерусской архитектуры. Они были построены в XII веке. Выполняли оборонительную функцию, и служили пардным входом в самую богатую центральную часть города.

И, конечно, поднимемся на обзорную площадку, с которой открывается завораживающий вид на пойму реки Клязьма и Загородный парк 🌳 г. Владимира.

Место убийство Великого Князя Владимирского

После посещения Владимира мы отправимся в Боголюбово. Еще одно исторически важное место для Древней Руси. Здесь когда-то был убит в результате заговора Великий Князь Андрей Боголюбский, прямо в собственной резиденции. Вместе с гидом вы разберетесь в подробностях этой кровавой истории 📖 мы заглянем в удивительный храм Покрова на Нерли. Это древнейший и известнейший храм всего Золотого кольца. Несмотря на это, знаем мы о нем не очень много. Вокруг храма бродит множество исторических мифов и народных легенд. Вместе с гидом вы разберетесь в его непростой истории.

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